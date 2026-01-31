बेडरूम से बाहर करें ये 3 चीजें, तनाव होगा कम और आएगी चैन की नींद

रियल एस्टेट की दुनिया में अब घर का मतलब सिर्फ उसकी लोकेशन या स्क्वायर फीट एरिया नहीं रह गया है, बल्कि अब जोर इस बात पर है कि वह घर आपको वेलनेस और सुकून कितना देता है. एक आलीशान बेडरूम वही है, जो केवल दिखने में सुंदर न हो बल्कि आपकी नींद की क्वालिटी को भी बढ़ाए. अक्सर हम घर की सजावट पर लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन नींद के अनुकूल माहौल बनाना भूल जाते हैं.

अगर आप अपने बेडरूम की सेटिंग में कुछ बेसिक बदलाव करना सीख जाएं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी की 'लिविंग वैल्यू' को कई गुना बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं इंटीरियर और लाइफस्टाइल के वो राज, जो आपके बेडरूम को एक पर्सनल स्पा और सुकून के केंद्र में बदल देंगे.

अनावश्यक सामान को कहें अलविदा

बेडरूम में सुकून पाने का सबसे पहला राज है, वहां से हर उस चीज को हटा देना जिसकी जरूरत नहीं है. पुराने कागजात, व्यायाम के भारी उपकरण या तह करने के लिए रखे कपड़ों का ढेर, ये सभी चीजें अनजाने में दिमाग को व्यस्त रखती हैं और आपको काम की याद दिलाती रहती हैं. जब आप इन चीजों से घिरे होते हैं, तो चाहकर भी आराम नहीं कर पाते. इसलिए थोड़ा समय निकालें और बेडरूम को व्यवस्थित करें.

जो चीजें सुकून नहीं देतीं, उन्हें दूसरे कमरों में शिफ्ट करें या दान कर दें. कमरे में खाली जगह होने से मानसिक शांति मिलती है. आप अव्यवस्था की जगह कुछ ताजा फूलों का गुलदस्ता या अपनी पसंदीदा किताबों का एक छोटा संग्रह रख सकते हैं, जो कमरे को एक पॉजिटिव वाइब देगा.

नींद के लिए सही माहौल है जरूरी

कमरे के रंगों का हमारे मूड पर सीधा असर पड़ता है. इंटीरियर डिजाइन का एक बड़ा राज यह है कि शांत और हल्के रंग दिमाग को आराम का संदेश देते हैं. मिट्टी जैसा भूरा, पानी जैसा नीला या हल्का हरा रंग बेडरूम के लिए सबसे आरामदायक माने जाते हैं.

दीवारों के साथ-साथ बिस्तर की चादरों का चुनाव भी ऐसा करें जो आपको खुशी और शांति का एहसास कराए. रंगों के अलावा, रोशनी का सही प्रबंधन भी बहुत जरूरी है. रात के समय बाहर की स्ट्रीट लाइट या हल्की रोशनी भी आपकी गहरी नींद में खलल डाल सकती है. इसके लिए 'ब्लैकआउट' पर्दों का इस्तेमाल करना एक बेहतरीन निवेश हो सकता है, जो कमरे में पूरी तरह अंधेरा रखकर आपको गहरी नींद सोने में मदद करते हैं.

गैजेट्स को बाहर का रास्ता दिखाएं

आज के दौर में बेडरूम को सुकून भरा बनाने का सबसे बड़ा राज है इसे डिजिटल फ्री जोन बनाना. मोबाइल की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग को जगाए रखती है और नींद वाले हार्मोन को बनने से रोकती है. इसलिए सोने से पहले फोन, टीवी और लैपटॉप को खुद से दूर रखें. इतना ही नहीं, सुबह जागने के तरीके पर भी ध्यान दें. तेज आवाज वाले अलार्म की जगह वेक-अप लाइट या कंपन वाले फिटनेस ट्रैकर का इस्तेमाल करें. ये आपको अचानक झटके से जगाने के बजाय धीरे-धीरे और कुदरती तरीके से जगाते हैं, जिससे आपका पूरा दिन ऊर्जा से भरा और तनावमुक्त रहता है.



