मुंबई में ₹38 लाख में अपना घर! MHADA की स्कीम लॉन्च, जानें कैसे करें अप्लाई

मुंबई में घर खरीदने की इच्छा रखने वालों के लिए म्हाडा ने 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर 120 फ्लैट्स की योजना शुरू की है, जिसमें ₹38 लाख से लेकर ₹8 करोड़ तक के विकल्प मौजूद हैं.

मुंबई में घर खरीदने का सुनहरा मौका (Photo-ITG)
महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) ने 2 फरवरी को मुंबई के अलग-अलग इलाकों में 120 फ्लैटों की बिक्री का ऐलान किया है. इस योजना की खास बात यह है कि ये घर 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर उपलब्ध होंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन घरों की कीमतों में काफी बड़ा अंतर है. जहां दक्षिण मुंबई के ताड़देव में सबसे महंगा अपार्टमेंट ₹8 करोड़ से अधिक का है, वहीं सबसे किफायती घर की कीमत ₹38 लाख रखी गई है.

म्हाडा के अनुसार, ये फ्लैट कांदिवली, चारकोप, वडाला, पवई, ताड़देव, जुहू और अंधेरी जैसे मुंबई के कई प्रमुख इलाकों में उपलब्ध हैं. ये वे घर हैं जो पिछली लकी ड्रॉ  में किसी कारणवश नहीं बिक पाए थे, जिन्हें अब 'पहले आओ, पहले पाओ' योजना के तहत निकाला गया है.

कैसे करें अप्लाई

इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 5 फरवरी 2026 से म्हाडा की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो जाएगा. इसके बाद, 12 फरवरी 2026 से आवेदक अपना मनपसंद फ्लैट चुन सकेंगे और सुरक्षा राशि (Security Deposit) और आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे.

एक बार जब आप वेबसाइट पर फ्लैट चुन लेते हैं, तो आपको अगले 48 घंटों के भीतर उस घर की कुल कीमत का 10 प्रतिशत हिस्सा जमा करना होग. यह भुगतान मिलते ही म्हाडा आपको बाकी की रकम चुकाने के लिए एक अस्थायी 'ऑफर लेटर' जारी कर देगा. लेकिन ध्यान रहे, अगर आप 48 घंटों के अंदर यह 10% पैसा जमा नहीं कर पाते हैं, तो आपका दावा रद्द कर दिया जाएगा और आपकी पूरी सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी.

म्हाडा ने साफ कर दिया कि अगर आवेदक को 'अस्थायी ऑफर लेटर' मिलने के बाद वह किसी भी कारण से फ्लैट कैंसिल करता है, या तय समय के भीतर फ्लैट की पूरी कीमत नहीं चुका पाता है, तो जुर्माने के तौर पर फ्लैट की कुल कीमत का 1% काट लिया जाएगा. बाकी बची हुई राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी.

वहीं, जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं, उन्हें अपने लॉगिन आईडी के जरिए बैंक या वित्तीय संस्थान से मिला 'प्री-सैंक्शन लेटर' अपलोड करना होगा. इसके बाद म्हाडा उसी लॉगिन आईडी पर बैंक के नाम एनओसी (NOC) जारी कर देगा. एक बार जब फ्लैट की पूरी कीमत और स्टैम्प ड्यूटी (Stamp Duty) का भुगतान हो जाएगा, तब म्हाडा आवेदक को अलॉटमेंट और फ्लैट का कब्ज़ा (Possession Letter) सौंप देगा.

