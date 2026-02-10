scorecardresearch
 
अब आगे क्‍या, तेजी आएगी? 3 दिन में सेंसेक्‍स 960 अंक चढ़ा, इन शेयरों ने कराई कमाई

शेयर बाजार में पिछले तीन दिनों से तेजी देखने को मिली है, जिसमें सेंसेक्‍स 960 अंक चढ़ा है और निफ्टी ने 25,900 का लेवल पार किया है. एटर्नल के शेयरों में मंगलवार को 5 फीसदी से ज्‍यादा की तेजी देखी गई.

शेयर बाजार में तेजी. (Photo: Representative/ITG)
घरेलू बाजार के बेंचमार्क सेंसेक्‍स और निफ्टी ने मंगलावार को लगातार तीसरे सत्र में अपनी जारी रखी. इस तेजी की बड़ी वजह भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्‍यापार समझौता, विदेशी निवेशकों की थोड़ी बढ़ी हुई खरीदारी और ग्‍लोबल मार्केट में मजबूती है. 

बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 208.17 अंक या 0.25 प्रतिशत बढ़कर 84,273.92 पर बंद हुआ, जिससे इसकी तीन दिनों की बढ़त 960 अंकों तक पहुंच गई, जबकि निफ्टी 67.85 अंक या 0.26 प्रतिशत बढ़कर 25,935.15 पर बंद हुआ, जो पिछले तीन सत्रों में कुल 292 अंकों की तेजी है. 

सेंसेक्‍स में Eaternal सबसे अधिक लाभ कमाने वाला शेयर रहा, जिसके शेयर 5.14% बढ़कर 303.70 रुपये पर पहुंच गए. टाटा स्टील के शेयरों में 2.82% की बढ़त दर्ज की गई, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड और एनटीपीसी के शेयरों में करीब 2 फीसदी तक की उछाल रही. 

इन 5 शेयरों ने गिराया है मार्केट
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि रुपये की मजबूती के साथ-साथ विदेशी निवेशकों के निवेश में जोरदार तेजी देखी गई है, जिससे विदेशी निवेशकों का मनोबल भी बढ़ा है, हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में बीच-बीच में मुनाफावसूली भी हुई है. पांच शेयरों, यानी एटर्नल, लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी), महिंद्रा एंड महिंद्रा (एम एंड एम), ICICI बैंक और टाटा स्टील ने सेंसेक्स की गिरावट में भारी योगदान दिया. 

नायर ने कहा कि टैरिफ संबंधी चिंताओं में काफी हद तक कमी आने के साथ, निकट भविष्‍य में  बाजर की दिशा तीसरी तिमाही के नतीजों पर न‍िर्भर करेगी, जो अब तक मिले-जुले रहे हैं और उम्मीदों से कम हैं. निवेशक अब आने वाली तिमाहियों में आय में तेजी लाने के लिए हाल ही में उठाए गए राजकोषीय और मौद्रिक उपायों के संयुक्त प्रभाव पर फोकस कर रहे हैं. 

इंडेक्‍स में BSE ऑटो 1.35 फीसदी बढ़कर 62,553.83 पर बंद हुआ, जबकि बीएसई मेटल सूचकांक 0.83% बढ़कर 40,292.44 पर स्थिर रहा. 

शेयर बाजार में आगे क्‍या? 
कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि शॉर्ट टर्म में बाजार का नजरिया सकारात्मक बना हुआ है, लेकिन अगर इंडेक्‍स 25,900/84100 से नीचे गिरता है तो दिन के दौरान इसमें तेजी से गिरावट आ सकती है. इस स्तर से नीचे, बाजार 50 डे SMA या 25,800-25,750/83700-83500 के स्तरों पर फिर जा सकता है. सेंसेक्स सूचकांक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), टाटा स्टील, टाइटन कंपनी और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों ने बीएसई पर अपना नया 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर छुआ. 

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अनुसंधान, अजीत मिश्रा ने कहा कि हम निफ्टी पर अपने तेजी के रुख को दोहराते हैं और सावधानीपूर्वक स्टॉक चयन पर फोकस करते हुए गिरावट पर खरीदारी की सलाह देते हैं. उन्होंने आगे कहा कि सूचकांक के 26,000 के अंक को निर्णायक रूप से पार करने के एक और प्रयास से पहले, मौजूदा स्तरों के आसपास एक सीमित दायरे में कुछ बदलाव होने की संभावना है.

मार्केट का ब्रेकआउट लेवल
बीएसई पर बाजार का रुख सकारात्मक बना रहा. सक्रिय रूप से कारोबार कर रहे 4,407 शेयरों में से 2,600 हरे निशान में बंद हुए, जबकि 1,644 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई और 163 शेयर अनचेंज रहे. सत्र के दौरान 127 शेयरों ने 52 सप्ताह का नया उच्चतम स्तर छुआ, जबकि 56 शेयर 52 सप्ताह के नए न्यूनतम स्तर पर आ गए. इसके अलावा, 204 शेयर अपने अपर सर्किट पर बंद हुए, जबकि 128 शेयरों ने लोअर सर्किट की सीमा को छुआ. चौहान ने कहा कि ऊपरी स्तर पर, 26,000/84500 तेजी के लिए प्रतिरोध होगा और 26,000/84500 से ऊपर सफल ब्रेकआउट बाजार को 26,100-26,150/84800-85000 तक ले जा सकता है.

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज के अपने विचार हैं.aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

