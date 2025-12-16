Stock Market Fall: विदेशी बाजारों में कोहराम... जापान से कोरिया तक लाल-लाल, सेंसेक्स-निफ्टी खुलते ही धड़ाम

शेयर बाजार (Stock Market) में मंगलवार को भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स खुलने के साथ ही धड़ाम नजर आए. विदेशी बाजारों में जारी भगदड़ के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स ओपन होते ही 300 अंक से ज्यादा फिसल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी बड़ी गिरावट लेकर खुला. बता दें कि सोमवार की तरह मंगलवार को भी एशियाई बाजारों में कोहराम (Asian Market Crash) मचा हुआ है, जापान को निक्केई, साउथ कोरिया का कोस्पी और हांगकांग का हैंगसेंड करीब 2 फीसदी तक फिसले हैं. इस बीच BSE लार्जकैप में शामिल 30 में से 27 शेयर रेड जोन में खुले हैं.

और पढ़ें

Sensex-Nifty खुलते ही बिखरे

शेयर मार्केट (Stock Market) में कारोबार की शुरुआत होने पर बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 85,213 की तुलना में फिसलकर 85,025 के लेवल पर ओपन हुआ और फिर इसमें तेज गिरावट आती चली गई. महज 10 मिनट के कारोबार के दौरान ही Sensex 380 अंकों के आसपास की गिरावट लेकर 84,833 तक फिसल गया.

NSE Nifty की बात करें, तो इसका हाल भी सेंसेक्स की तरह ही है. ये 50 शेयरों वाला इंडेक्स अपने पिछले बंद 26,027 से फिसलकर 25,951 पर खुला और फिर 120 अंक से ज्यादा की गिरावट लेकर 25,912 के लेवल पर आ गया.

एशियाई बाजार आज भी Crash

एशियाई बाजारों में मंगलवार को भी खुलने के साथ ही भगदड़ का माहौल देखने को मिला है. Gift Nity 100 अंक फिसलकर कारोबार कर रहा था, तो वहीं जापान का निक्केई (Japan Nikkei) 700 अंक से ज्यादा फिसलकर 49,355 पर आ गया. हांक कांग का Hang Seng भी करीब 2 फीसदी तक टूट गया और 25,122 पर ट्रेड करता दिखा, इसके अलावा साउथ कोरिया का Kospi Index 1.80 फीसदी फिसलकर 4024 पर कारोबार कर रहा था.

Advertisement

US मार्केट भी लाल-लाल

न सिर्फ एशियाई बाजारों में गिरावट का सिलसिला जारी है, बल्कि बीते कारोबारी दिन अमेरिकी शेयर बाजार भी बेहाल नजर आए. US Stock Market को देखें, तो Dow Future 112 अंक गिरकर बंद हुआ था, तो वहीं Dow Jones 42 अंक टूटकर बंद हुआ था. S&P 500 इंडेक्स भी मामूली गिरावट लेकर रेड जोन में क्लोज हुआ था.

आज ये 10 बड़े शेयर धड़ाम

विदेशों से निगेटिव सिग्नल के बीच भारतीय शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट में सबसे ज्यादा बिखरने वाले शेयरों के बारे में बात करें, तो BSE के लार्जकैप में शामिल Axis Bank Share (3.40%), Eternal Share (3.35%), Infosys Share (1.30%), BEL Share (1.20%) और Tata Steel Share (1.15%) की गिरावट लेकर कारोबार कर रहे थे. मिडकैप कैटेगरी में शामिल Ola Electric Share (3%), BHEL Share (2.20%), KPI Tech Share (1.90%) फिसला था. इसके अलावा स्मॉलकैप शेयरों में Taril Share (5.55%) और Stallion Share (5%) की गिरावट में ट्रेड कर रहे थे.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----