अमेरिका से आईं ये दो खबरें... फिर शेयर बाजार कन्फ्यूज, क्या करें निवेशक?

Stock Market Confuse: शेयर बाजार की चाल सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बदली-बदली नजर आई. शुरुआती कारोबार में BSE Sensex-NSE Nifty कभी ग्रीन, तो कभी रेड जोन में कारोबार करते दिखे.

अमेरिका से आईं खबरों से शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव (Photo: AFP)
अमेरिका के वेनेजुएला पर स्ट्राइक (US Srikes Venezuela) से बिगड़े ग्लोबल हालात और डोनाल्ड ट्रंप की भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी (Trump Tariff Hike Warning To India) का असर भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को देखने को मिल रहा है. Stock Market के दोनों इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी कभी ग्रीन जोन में कारोबार करते नजर आ रहे हैं, तो अचानक ही रेड जोन में पहुंच जाते हैं. शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशक (Share Market Investors) भी इंडेक्स की बदली-बदली चाल को देखकर कन्फ्यूजन में हैं कि क्या करें और क्या न करें? 

सेंसेक्स-निफ्टी की बदली-बदली चाल 
सोमवार को शेयर मार्केट (Share Market) में कारोबार की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई. BSE Sensex अपने पिछले कारोबारी बंद 85,762.01 की तुलना में फिसलकर 85,640.05 के लेवल पर ओपन हुआ. इसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ये 30 शेयरों वाला इंडेक्स झटके में फिसलकर 85,516 तक टूट गया और अगले ही पल ये तेज रफ्तार के साथ भागते हुए 85,83.50 के लेवल पर जा पहुंचा. खबर लिखे जाने तक घंटेभर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 53 अंक की बढ़त लेकर 85,815 पर कारोबार कर रहा था. 

सेंसेक्स की तरह ही NSE Nifty की भी बदली-बदली चाल नजर आई. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये 50 शेयरों वाला इंडेक्स अपने पिछले बंद 26,328 की तुलना में महज 5 मामूली अंकों की बढ़त लेक 26,333 पर खुला और फिर 26,263 तक फिसल गया, जबकि 26,373 तक उछला भी. 

क्या ट्रंप की नई धमकी से बाजार में टेंशन? 
शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के पीछे के कारणों की बात करें, तो सबसे बड़ी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा भारत को दी गई नई धमकी को माना जा सकता है. दरअसल, ट्रंप ने एक बार फिर से रूसी तेल खरीद का मुद्दा गर्माते हुए भारत पर लागू 50 फीसदी टैरिफ (US 50% Tariff On India) को और भी बढ़ाने की धमकी दे डाली है. 

इसके अलावा ट्रंप के वेनेजुएला पर स्ट्राइक और अमेरिकी सेना द्वारा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने से बढ़ी ग्लोबल टेंशन भी शेयर बाजार में इस उथल-पुथल की बड़ी वजह में से एक है. 

सुस्त बाजार में भी इन शेयरों का धमाल
भले ही शेयर बाजार में सप्ताह के पहले दिन सुस्ती देखने को मिल रही है, लेकिन कई दिग्गज कंपनियों के शेयर तूफानी तेजी के साथ भागते हुए नजर आ रहे हैं. बीएसई की लार्जकैप कैटेगरी में शामिल BEL Share (3.10%), Asian Paints Share (1.80%), Maruti Share (1.77%), Axis Bank Share (1.60%) और SBI Share (1.55%) की तेजी लेकर कारोबार कर रहे थे.

इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में शामिल SJV Share (5.19%), Ramco Cement Share (3.31%) और BDL Share (3%) चढ़कर ट्रेड कर रहा था. स्मॉलकैप कैटेगरी में TFCI Ltd Share (19%) और Gandhar Share (13%) की उछाल लेकर कारोबार कर रहे थे. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
