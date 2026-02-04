scorecardresearch
 
Infosys Stock Crash: अमेरिका में ऐसा क्या हुआ? बिखर गया इंफोसिस शेयर... AI से कनेक्शन

Infosys Stock Crash: अमेरिका में एंथ्रोपिक ने एक AI टूल लॉन्च किया है, जिसके बाद अमेरिकी बाजार में लिस्टेड आईटी कंपनियों के शेयर 25% तक टूटा, तो वहीं भारतीय आईटी शेयरों में भूचाल आ गया. Infosys ने तो बीते ढाई साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी.

इंफोसिस के शेयर में अचानक ढाई साल की बड़ी गिरावट (Photo: ITG)
इंफोसिस के शेयर में अचानक ढाई साल की बड़ी गिरावट (Photo: ITG)

अमेरिका में मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ, जिसका असर सीधे भारत में भी आईटी कंपनियों के शेयरों में देखने को मिला है. हाल है ये कि बुधवार को शेयर बाजार में कारोबार के दौरान बड़े-बड़े IT Stocks Crash हो गए. इनमें टाटा ग्रुप की टीसीएस से लेकर इंफोसिस तक शामिल हैं. Infosys Share ने तो बीते करीब 2 साल से ज्यादा समय की सबसे बड़ी गिरावट देखी.  बुधवार को कंपनी का शेयर एक झटके में 8% तक बिखर गया और निवेशकों को तगड़ा नुकसान हुआ. इसके पीछे AI कनेक्शन देखने को मिल रहा है. 

खुलते ही धड़ाम हो गया था शेयर 
सबसे पहले बात करते हैं, इंफोसिस शेयर में बुधवार को आई गिरावट के बारे में, तो बुधवार तमाम आईटी शेयरों में गिरावट के बीच इंफोसिस का शेयर भी खुलने के साथ ही धराशायी हो गया. Infosys Stock अपने पिछले बंद भाव 1654.70 रुपये की तुलना में फिसलकर 1574 रुपये पर खुला और फिर गिरकर 1510.10 रुपये पर आ गया, जो इसमें करीब 8 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्शाता है. हालांकि, बाद के कारोबार में थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिली है. 

बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान इंफोसिस के शेयरो में आई ये गिरावट बीते 21 मई 2023 के बाद से इस आईटी स्टॉक में सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट है. बता दें कि उस दिन बीएसई पर ये 9.4% तक गिरकर 1,304.24 रुपये के लो-लेवल पर पहुंच गया था. 

निवेशकों के 54000Cr मिनटों में डूबे
Infosys Stock Crash होने का सीधा असर देश की इस दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी की मार्केट वैल्यू पर भी पड़ा और शेयर में पैसे लगाने वालों की वेल्थ घट गई. BSE के आंकड़ों पर नजर डालें, तो दिन के लो लेवल पर पहुंचते ही, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन (Infosys Market Cap) अपने पिछले बंद के मुकाबले 54,000 करोड़ रुपये से अधिक गिर गया और ये घटते हुए 6.31 लाख करोड़ रुपये हो गया.

AI से है गिरावट का कनेक्शन
विलियम ओ'नील इंडिया के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी ने कहा कि, 'मुझे लगता है अमेरिका में Anthropic ने किसी प्रकार का नया एआई ऑटोमेशन टूल लॉन्च किया है और बाजार में यह चिंता है कि यह डेटा और इंफॉर्मेशन सर्विस फर्मों के कोर बिजनेस को प्रभावित करेगा. इसका असर मंगलवार को अमेरिकी मार्केट में भी देखने को मिला था और कई आईटी स्टॉक्स 25 फीसदी तक टूट गए थे और इससे जुड़ा नैस्डैक इंडेक्स 1.43% फिसल गया था. 

दरअसल, Antropic AI Tool कॉर्पोरेट और लीगल कामों को ऑटोमेटिक करने के लिए लॉन्च किया गया है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके आने से लोगों की सोच में बदलाव आया है. पहले जो कहते थे कि AI इन कंपनियों की मदद करता है, वही अब कहते नजर आ रहे हैं कि AI इन कंपनियों की जगह लेता जा रहा है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

