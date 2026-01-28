India-EU डील से झूमा शेयर बाजार, सेंसेक्स 650 अंक उछला... इन 10 स्टॉक ने मचाया गदर

भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो गया है. मंगलवार को इसका ऐलान कर दिया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कॉस्टा ने इसे ऐतिहासिक करार बताया. इसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' (Mother Of All Deals) कहा जा रहा है. इसके तहत यूरोपीय देशों से भारत में आने वाले 90 फीसदी सामान अब Tariff Free होंगे या फिर इनपर लागू टैक्स में बड़ी कटौती की जाएगी. इस डील का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला है और बुधवार को खुलते ही सेंसेक्स-निफ्टी ने लंबी छलांग लगा दी है. BSE Sensex ओपनिंग के साथ 650 अंक के आसपास उछल गया.

और पढ़ें

सेंसेक्स-निफ्टी पर EU Deal का असर

भारत और ईयू के बीच हुई डील के बाद सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को जब शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत हुई, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स अपने पिछले बंद 81,857 की तुलना में बढ़कर 81,892 पर खुला और फिर तूफानी रफ्तार पकड़ते हुए उछलकर 82,503 के स्तर पर जा पहुंचा यानी 646 अंक की छलांग लगा गया.

Sensex की तरह ही एनएसई का निफ्टी इंडेक्स भी भागता हुआ नजर आया. ये 50 शेयरों वाला इंडेक्स बीते कारोबारी दिन मंगलवार को 25,175 पर क्लोज हुआ था और बुधवार की इसकी ओपनिंग 25,258 के लेवल पर हुई. इसके बाद इसने सेंसेक्स की तरह ही रफ्तार पकड़ी और एक झटके में 197 अंक की तेज बढ़त लेकर 25,372 के स्तर पर कारोबार करने लगा.

Advertisement

ये 10 शेयर बने बाजार की 'हीरो'

बाजार में धुआंधार तेजी के बीच सबसे तेज रफ्तार के साथ भागने वाले स्टॉक्स के बारे में करें, तो BSE Sensex के टॉप-10 हीरो स्टॉक्स की लिस्ट में लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Axis Bank Share (3.10%), Reliance Share (1.70%), ITC Share (1.50%) सबसे आगे रहे.

इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में शामिल Phoenix Share (3.10%), Suzlon Share (2.80%), Supreme India Share (2.60%) और HP Share (2.10%) की छलांग लगाकर ट्रेड कर रहे थे. स्मॉलकैप कैटेगरी में शामिल शेयरों में MCX Share (5.50%), Reliance Power Share (4.80%), Zeel Share (4.30%) की बढ़त में था.

India-EU एफटीए के क्या लाभ?

India-EU मुक्त व्यापार समझौता भारत के लिए खास है और यही कारण है कि इस डील के डन होने के बाद शेयर बाजार ने भी इसे सलाम किया है. एग्रीमेंट के तहत जहां भारत यूरोपीय कारों पर टैरिफ को धीरे-धीरे घटाकर 10% कर देगा, तो वहीं भारत में आने वाले करीब 90% से अधिक यूरोपीय देशों के सामानों पर लगने वाले टैरिफ या तो खत्म या फिर कम किया जाएगा.

मशीनरी (44%), केमिकल (22%), मेडिसिन (11%) पर ज्यादातर टैरिफ खत्म हो सकते हैं. बीयर पर टैरिफ 50%, शराब-वाइन पर 40% हो सकता है. जूस, प्रोसेस्ड फूड, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट पर टैरिफ जीरो हो सकता है.

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----