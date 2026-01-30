scorecardresearch
 
24 कैरेट Gold 7 हजार के करीब सस्ता! सोना-चांदी में बड़ी गिरावट... चेक करें लेटेस्ट रेट

शुक्रवार, 30 जनवरी 2026 को गोल्ड-सिल्वर के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. आज 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) के भाव में ₹6,865 की कमी आई है. वहीं शुक्रवार को चांदी भी सस्ती हुई है. आइए जानते हैं क्या है आज सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट?

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है. (Photo: Reuters)
30 जनवरी 2026 को सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट आई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार गुरुवार शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का दाम ₹160,611 था, जो शुक्रवार को ₹154,323 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) के रेट में 22 हजार रुपये से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है.

Gold-Silver Price Today: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता गुरुवार शाम का रेट शुक्रवार
सुबह का रेट		 कितना सस्ता हुआ गोल्ड/सिल्वर
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 175340 168475 ₹6,865 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 174638 167800 ₹6,838 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 160611 154323 ₹6,288 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 131505 126356 ₹5,149 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 102574 98558 ₹4,016 सस्ता
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  379988 357163 ₹22,825 सस्ती

IBJA रेट (गुरुवार, 29 जनवरी 2026)

गुरुवार को सोने का भाव (999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹176121 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹175340 प्रति 10 ग्राम

गुरुवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹385933 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹379988 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

