अमेरिका और बांग्‍लादेश के बीच व्‍यापार समझौता हो चुका है, जिसे लेकर लेखक और व्‍यापारिक मामलों के जानकार नवरूप सिंह ने अपने विचार शेयर किए हैं. 'द ग्रेट रीसेट' के लेखक और 'द न्यू ग्लोबल ऑर्डर' के को-राइटर सिंह ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि ढाका ने कपड़ों के लिए तरजीही बाजार पहुंच के लिए सब कुछ त्याग दिया है.

लेखक ने आगे कहा कि बांग्‍लादेश को जो डील मिली है, उसकी तुलना में भारत ने अमेरिका से कहीं ज्‍यादा बेहतर झमझौता किया है. सिंह ने लिखा कि बांग्लादेश ने वस्त्र उद्योग में तरजीही व्यवहार के लिए सब कुछ त्याग दिया है. यह आत्‍मसमर्पण जैसा है. भारत ने अपनी डील में जो किया, उसमें उसने अपने महत्‍वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा, डेटा का स्‍थानीयकरण आदि शामिल है.

बांग्‍लादेश ने कपड़े के लिए सबकुछ त्‍याग दिया

व्यापार समझौते के अनुसार, बांग्लादेश ने डेटा लोकलाइजेशन को छोड़ दिया है. अब बांग्लादेश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ डिजिटल व्यापार समझौते को सुगम बनाएगा, जिसमें अमेरिकी उत्पादों के खिलाफ भेदभाव करने वाले उपायों से परहेज करना, व्यापार संचालन के लिए विश्वसनीय सीमाओं के पार डेटा का फ्री ट्रांसफर करना और साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सहयोग करना शामिल है.

अमेरिका ने बांग्‍लादेश के सामने रखी ये शर्त

ट्रेड डील में आगे कहा गया है कि अगर बांग्‍लादेश किसी ऐसे देश के साथ नया डिजिटल समझौता करता है, जो अमेरिका के आवश्यक हितों के लिए खतरा है और परामर्श के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान नहीं होता है, तो वाशिंगटन समझौते को समाप्त कर सकता है और 2 अप्रैल, 2025 के कार्यकारी आदेश में तय की गई रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू कर सकता है.

Bangladesh has given up everything for preferential treatment on Textiles ! This is what Surrender looks like not what India did in its deal that is protect its critical sectors, data localisation etc ! https://t.co/AZ71thU9e7 — Navroop Singh (@TheNavroopSingh) February 10, 2026

लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती. समझौते के तहत बांग्लादेश को अपनी विदेशी निवेश नीतियों में भी महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे. डील के तहत बांग्लादेश को तेल और गैस, बीमा और दूरसंचार क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश के लिए विदेशी इक्विटी सीमा को आसान बनाना होगा. इसके अलावा, ढाका को अमेरिकी निवेशकों को जहां भी आवश्यक हो, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने की भी आवश्यकता है. इसका मतलब ये है कि अमेरिका जब और जहां चाहे निवेश कर सकता है, बिना किसी रोक-टोक के.

अमेरिका को ये भी सुविधाएं

डील में कहा गया है कि बांग्लादेश, अमेरिकी निवेशकों द्वारा अपने क्षेत्र में निवेश संबंधी पूंजी को स्वतंत्र रूप से उपयोग की जाने वाली मुद्रा में प्रचलित बाजार विनिमय दर पर स्थानांतरित करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाएगा, जिसमें अप्रूवल के लिए समय-सीमा के संबंध में स्पष्ट नियामक दिशानिर्देश स्थापित करना और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना शामिल है.

नई नीति बनाने पर फोकस

इसमें यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) कार्यक्रम के तहत की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप अमेरिकी कंपनियों को बकाया राशि का भुगतान बिना किसी देरी के करेगा. इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि कृषि जैव प्रौद्योगिकी से प्राप्त प्रोसेसिंग फूड और कृषि उत्पादों में जीवित संशोधित जीव नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें बांग्लादेश के अधिकारियों द्वारा अप्रूवल की आवश्‍यकता नहीं होगी.

इसमें आगे कहा गया है कि इस समझौते के लागू होने के 24 महीनों के भीतर, बांग्लादेश कृषि जैविक टेक्‍नोलॉजी के ऐसे उत्पाद के लिए एक नीति विकसित करेगा, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी रूप से बेचा जा सकता है और जिसने सभी प्रासंगिक अमेरिकी पूर्व-बाजार प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है. बिना किसी पूर्व-बाजार समीक्षा, विनियमन में ढील, अतिरिक्त लेबलिंग आवश्यकताओं या बांग्लादेश द्वारा अप्रूवल की आवश्यकता के.

इस नीति में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ढाका अमेरिकी कृषि निर्यात को प्रभावित करने वाली किसी भी निम्न-स्तरीय उपस्थिति की घटना को अनावश्यक देरी के बिना और उपलब्ध कराए गए किसी भी प्रासंगिक जोखिम या सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संबोधित करे.

हलाल सर्टिफिकेट पर भी समझौता

इसके अलावा, समझौते में कहा गया है कि अगर ढाका को हलाल प्रमाणन की आवश्यकता होती है, तो वह बांग्लादेश की हलाल आवश्यकताओं को पूरा करने वाले किसी भी अमेरिकी हलाल प्रमाणक को बिना किसी अतिरिक्त आवश्यकता के बांग्लादेश में आयात के लिए उत्पादों को हलाल के रूप में प्रमाणित करने की अनुमति देगा.

