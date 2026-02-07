$30 ट्रिलियन का मार्केट ओपेन, आज से 18% टैरिफ... India-US डील की 10 बड़ी बातें

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अगले हफ्ते साइन हो समती है. हालांकि उससे पहले दोनों देश ने अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट (India-US Trade Agreement) का फ्रेमवर्क जारी किया है. इसके तहत भारत पर आज से 18 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा. रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ को भी हटा दिया गया है.
भारत और अमेरिका के इस फ्रेमवर्क को जल्द लागू किया जा सकता है और दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) के तौर पर बात आगे बढ़ेगी. यह फ्रेमवर्क 13 फरवरी से शुरू हो रहे भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) वार्ता को आगे बढ़ाएंगे.
पीयूष गोयल ने जानकारी दी कि इस वार्ता के तहत धीरे-धीरे बाजार पहुंच बढ़ेगी, सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा और ट्रेड बैरियर जैसे प्रावधान खत्म किए जा सकते हैं. साथ ही भारत और अमेरिका सभी औद्योगिक चीजों पर टैरिफ को कम कर सकते हैं. वाणिज्य मंत्री ने कहा कि यह ट्रेड डील भारत के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट खोलेगा.