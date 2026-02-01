scorecardresearch
 
Orange Economy: बजट के बाद PM मोदी ने किया जिक्र... जानिए क्या होती है वो 'ऑरेंज इकोनॉमी'

PM Narendra Modi ने बजट 2026 को 'युवा शक्ति बजट' बताया है. उन्होंने अपने संबोधन कहा कि भारत अब ऑरेंज इकोनॉमी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है.

पीएम मोदी ने बताया युवा शक्ति बजट (Photo: PTI)
देश का आम बजट (Union Budget 2026) पेश हो चुका है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट भाषण पढ़ा. इनमें महिलाओं से लेकर किसानों तक और हेल्थकेयर से लेकर डिफेंस तक के लिए कई ऐलान किया गया है. संसद में बजट पेश किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत अब ऑरेंज इकोनॉमी (Orange Economy) की ओर तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ऑरेंज इकोनॉमी होती क्या है और इसे खास क्या है? 

'अवसरों का हाईवे है ये बजट'
Budget 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)युवा शक्ति बजट कहकर संबोधित किया है. इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उससे अलग-अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे.'पीएम मोदी ने कहा, 'इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार देने के लिए महत्वाकांक्षी रोडमैप पेश किया गया है. ये बजट MSMEs को लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देने वाला साबित होगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत Orange Economy की ओर बढ़ रहा है और ये बजट अपार अवसरों का हाईवे है. जो 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का आधार है.

Orange Economy क्या है? 
अब बताते हैं कि आखिर ये ऑरेंज इकोनॉमी (Orange Economy) होती क्या है, जिसका जिक्र पीएम मोदी कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्रिएटिव इकोनॉमी से है. एक ऐसी इकोनॉमी जो क्रिएटिविटी, संस्कृति, कला, डिजाइन, मीडिया और डिजिटल कंटेंट पर बेस्ड हो.  प्रधानमंत्री की इस बात से साफ संकेत मिला है कि सरकार अब क्रिएटिव सेक्टर्स को भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का बड़ा इंजन बनाना चाहती है. साफ शब्दों में कहें, तो आइडिया, टैलेंट और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होती है ये ऑरेंज इकोनॉमी, जिसमें कमाई और रोजगार के ढेरों अवसर हों. 

युवा शक्ति से लक्ष्य करीब
भारत के ऑरेंज इकोनॉमी बनने का मार्ग भी सरल इसलिए नजर आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद अपने संबोधन में युवा शक्ति का जिक्र किया है, जो ऑरेंज इकोनॉमी का आधार है. सरकार मानती है कि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्ग और तेजी के साथ बढ़ता डिजिटल यूजर बेस मौजूद है, जो देश को क्रिएटिव और इनोवेशंस से भरी ऑरेंज इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ा रहा है. देश स्टार्टअप्स के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है. 

Union Budget 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल यानी Modi 3.0 का तीसरा बजट था. वहीं इस बजट को पेश करते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की बराबरी कर ली है, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुल नौ बजट पेश किए थे, अब एक अंतरिम बजट मिलाकर Nirmala Sitharaman के भी नौ बजट हो गए हैं. 

