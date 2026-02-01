LIVE: आज अपना 9वां बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री के सामने हैं ये चुनौतियां

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश करेंगी. यह उनका 9वां बजट है. पहली बार रविवार को बजट पेश किया जा रहा है. हर वर्ग इस बजट से खास उम्मीदें लगाए बैठा है. वित्त मंत्री आज संसद में इनकम टैक्स स्लैब, ओल्ड टैक्स रिजीम, टीडीएस कटौती, जीएसटी रिफॉर्म और सोने-चांदी के बढ़ते दामों पर बड़े ऐलान कर सकती हैं. इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में करीब 7 फीसदी ग्रोथ का संकेत दिया गया है. अब देखना होगा कि सरकार मंहगाई, टैक्स, निवेश और ग्लोबल रिस्क पर क्या संदेश देती है.

बजट 2026-27 से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स आप यहां देख सकते हैं:

विकास की रफ्तार को बनाए रखने की चुनौती

आज पेश होने वाले बजट में आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने, राजकोषीय अनुशासन कायम रखने और ऐसे सुधारों की घोषणा की उम्मीद है, जो वैश्विक व्यापार तनाव, खासकर अमेरिका की टैरिफ नीति, से अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक सुरक्षा दे सकें. यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब बजट रविवार के दिन आएगा.

अब तक टैक्स और जीएसटी में बड़ी कटौती, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दरों में कमी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालकर रखा है. इन कदमों की वजह से भारत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय सामान पर लगाए गए 50% टैरिफ के बावजूद टिक पाया है. लेकिन अब वित्त मंत्री के सामने इस रफ्तार को आगे भी बनाए रखने की चुनौती है.

नए विकास इंजन की तलाश की चुनौती



यह बजट एक जटिल माहौल में आ रहा है. घरेलू मांग अब भी बनी हुई है और महंगाई हाल के ऊंचे स्तर से कुछ कम हुई है. टैक्स कटौतियों की वजह से सरकारी राजस्व पर असर पड़ा है, जिससे नए बजट में अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए वित्त मंत्री के विकल्प सीमित हो गए हैं.

अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, उनकी सबसे बड़ी चुनौती नए विकास इंजन की तलाश होगी. यह चुनौती ऐसे समय में और बड़ी है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता और बंटवारे से जूझ रही है और वित्तीय बाजार दबाव में हैं.

सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया

निवेशकों का भरोसा दोबारा कायम करना भी आसान नहीं होगा. अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को लेकर अनिश्चितता ने बाजारों को असहज किया है. विदेशी निवेशक लगातार भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं और रुपये पर दबाव बढ़ गया है, जिससे वह अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है.

कुछ जानकारों का मानना है कि सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल का सहारा ले सकती है. अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में संभावित बढ़ोतरी से पहले सीमित समय का फायदा उठाते हुए इन दोनों ईंधनों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया जा सकता है. माना जा रहा है कि इस बढ़ोतरी का बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा, बल्कि पिछले साल तेल कीमतें गिरने पर जो खुदरा कीमतों में कटौती बनती थी, उसी के साथ इसे समायोजित किया जाएगा.

