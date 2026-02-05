इंस्टाग्राम पर प्रेमी के साथ फोटो..., पति ने रोका तो पत्नी ने घर से बुलाकर करवा दिया मर्डर

बिहार के मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया से शुरू हुआ एक अवैध प्रेम संबंध आखिरकार खौफनाक हत्या में बदल गया. नगर थाना क्षेत्र के गोला रोड दुर्गा स्थान मंदिर के पास केपी पथ गली में मंगलवार देर रात पान मसाला दुकानदार मनोज कुमार की गला रेतकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी निशु कुमारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी का पड़ोस के युवक मिंटू कुमार से प्रेम संबंध था, जिसकी शुरुआत इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. घटना वाले दिन पत्नी द्वारा इंस्टाग्राम पर प्रेमी के साथ स्टोरी पोस्ट करने को लेकर मनोज का पत्नी के साथ विवाद हुआ. इसके बाद पत्नी घर छोड़कर चली गई. फिर देर रात फोन कर पति को बाहर बुलाया गया, जहां पहले से घात लगाए आरोपियों ने धारदार हथियार से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

मृतक की मां और मामी ने पहले ही पत्नी पर हत्या की आशंका जताई थी, जिसके आधार पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से भी जांच कराई है. फिलहाल पुलिस प्रेमी मिंटू कुमार और मृतक के साले की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.



गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए टाउन डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि 3 फरवरी को नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई थी . मृतक की मां के बयान पर इस संदर्भ में नगर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था. घटना की जांच के लिये एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था. अभी तक जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक की पत्नी का एक युवक से प्रेम संबंध है.

घटना की सुबह इंस्टाग्राम पर फोटो डालने को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था.विवाद के बाद पत्नी घर छोड़कर चली गयी, देर रात फोन कर युवक को बुलाया गया था और उसके बाद उसकी हत्या हो गई. मृतक की पत्नी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, साथ ही मृतक के साले और प्रेमी की गिरफ्तारी का प्रयास जारी हैं.



