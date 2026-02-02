बिहार को रेलवे की बड़ी सौगात! पटना होते हुए वाराणसी से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान किया है कि बिहार में पहली बुलेट ट्रेन (हाई-स्पीड ट्रेन) चलेगी. यह ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगी. उन्होंने कहा कि यह बिहार के लिए बहुत बड़ा गेम-चेंजर होगा. इससे बिहार की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी और लोगों को बहुत फायदा मिलेगा. रेलमंत्री ने यह घोषणा यूनियन बजट 2026-27 के ठीक एक दिन बाद की है.

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सात नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात कही थी. इनमें से एक कॉरिडोर वाराणसी से सिलीगुड़ी तक का है, जो पटना से होकर गुजरेगा. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार, 2 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन सात कॉरिडोर पर कुल करीब 16 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा. ये कॉरिडोर देश के कई बड़े शहरों को तेजी से जोड़ेंगे और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देंगे.

वाराणसी से सिलीगुड़ी तक की दूरी 3 घंटे से कम में होगी पूरी

वाराणसी से सिलीगुड़ी तक की दूरी में अभी सामान्य ट्रेन से 14-18 घंटे लगती है, लेकिन हाईस्पीड ट्रेन से यह सफर सिर्फ 2 घंटे 55 मिनट में पूरा हो जाएगा. ट्रेन की रफ्तार 300-350 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है. यह कॉरिडोर बिहार के कई जिलों से गुजरेगा, जैसे बक्सर, आरा, पटना, कटिहार और किशनगंज. पटना में बड़ा स्टेशन होगा, जहां ट्रेन रुकेगी. इससे बिहार के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार और पर्यटन में बहुत मदद मिलेगी.

रेल मंत्री ने कहा कि दिल्ली से वाराणसी तक की यात्रा सिर्फ 3 घंटे 50 मिनट में हो जाएगी. इससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा. सिलीगुड़ी उत्तर-पूर्व भारत का मुख्य द्वार है, इसलिए यह ट्रेन पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए फायदेमंद होगी.

ये होंगे सात नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर...

मुंबई-पुणे

पुणे-हैदराबाद

हैदराबाद-बेंगलुरु

हैदराबाद-चेन्नई

चेन्नई-बेंगलुरु

दिल्ली-वाराणसी

वाराणसी-सिलीगुड़ी (पटना होते हुए)

रेल मंत्री ने बताया कि ये प्रोजेक्ट देश में रोजगार बढ़ाएंगे और लोगों की जिंदगी आसान बनाएंगे. पटना और आसपास के इलाकों में विकास तेज होगा. यह कदम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.



