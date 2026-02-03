scorecardresearch
 
हुंडई ईवी कार छोड़ अब बुलेट प्रूफ रेंज रोवर पर चलेंगे नीतीश कुमार, काफिले में नई गाड़ियां होंगी शामिल

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले में जल्द ही बुलेटप्रूफ रेंज रोवर शामिल होंगे, जबकि फिलहाल वह हुंडई ईवी कार से सफर करते हैं. आज वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार का 2026-27 का बजट पेश किया, जो 3.47 लाख करोड़ रुपये का है और राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है. इसमें शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है. बजट को नीतीश सरकार के 'सात निश्चय-3' विज़न और पांच संकल्पों पर आधारित रखा गया है, और शिक्षा के लिए रिकॉर्ड 68,216.95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

नीतीश कुमार अब बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी पर चलेंगे. Photo ITG
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले में जल्द ही नई गाड़ियां शामिल होने वाली हैं. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री अब बुलेट प्रूफ रेंज रोवर में सफर करेंगे. राज्य सरकार ने इन गाड़ियों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है. फिलहाल नीतीश कुमार हुंडई ईवी कार से अपनी यात्रा करते हैं, लेकिन नई गाड़ियों के शामिल होने के बाद सुरक्षा और सुविधा दोनों बढ़ जाएंगी.

बिहार का बजट हुआ पेश
बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया. नीतीश सरकार ने अपने 'सात निश्चय-3' विज़न के तहत 3.47 लाख करोड़ रुपये का रोडमैप तैयार किया है, जो पिछले साल के बजट से 30,694.74 करोड़ रुपये अधिक है और राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है.

इस बजट में सरकार ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. वित्त मंत्री का बजट भाषण केवल 11 मिनट का था, जो बिहार विधानसभा में अब तक का सबसे संक्षिप्त बजट भाषण है. उन्होंने कहा कि इस बजट के जरिए 2025 से 2030 तक 1 करोड़ रोजगार सृजन और कृषि रोडमैप-4 के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है.

नीतीश सरकार के पांच संकल्प
फाइनेंस मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के पांच संकल्पों पर आधारित रखा है. 'सात निश्चय-3' योजना के जरिए राज्य के विकास को नई गति देने की रणनीति बनाई गई है. महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता और ऋण देने का प्रावधान किया गया है.

शिक्षा पर रिकॉर्ड निवेश
सरकार का विज़न 'सबका सम्मान, जीवन आसान' के मंत्र के साथ हर वर्ग को मुख्यधारा में जोड़ने का है. बजट में सबसे बड़ी राशि शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए 68,216.95 करोड़ रुपये आवंटित की गई है, जो किसी भी विभाग के लिए अब तक का सबसे बड़ा निवेश है.

