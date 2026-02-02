बिहार: बोर्ड परीक्षा में बवाल, बंद हुआ दरवाजा तो दीवार कूद कर अंदर पहुंच गई लड़कियां

नवादा में बोर्ड परीक्षा के दौरान सामने आई तस्वीरों ने सभी को हैरान कर दिया. परीक्षा केंद्रों पर देर से पहुंचने को लेकर सख्ती के बीच कई छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया गया. इसके बाद कुछ परीक्षार्थियों ने ऐसा कदम उठाया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी अचंभित रह गए. हैरान कर देने वाली तस्वीरों में छात्राएं ऊंची दीवार फांदकर जबरदस्ती परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करती नजर आईं.

दीवार कूद कर परीक्षा सेंटर के अंदर पहुंच गईं लड़कियां

यह मामला नवादा के कन्हाई नगर स्थित कन्हाई इंटर विद्यालय परीक्षा केंद्र का बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार कुछ परीक्षार्थी निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्र पहुंचे, जिसके कारण उन्हें गेट से अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई. इसके बाद कुछ छात्र-छात्राओं ने दीवार कूदकर परीक्षा केंद्र में पहुंचने की कोशिश की. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कुछ अभिभावक भी अपने बच्चों को अंदर भेजने में मदद करते नजर आए.

घटना के दौरान का दृश्य काफी चौंकाने वाला था. परीक्षा देने की जल्दबाजी और भविष्य को लेकर चिंता के कारण छात्राएं भी जोखिम उठाते हुए ऊंची दीवार पार कर केंद्र के अंदर पहुंच गईं.

30 मिनट पहले सेंटर पर पहंचने का था निर्देश

बताया जा रहा है कि नवादा जिले में इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर कुल 33 हजार 46 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. परीक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा सख्त व्यवस्था की गई है, ताकि नकल और अव्यवस्था को रोका जा सके.

वहीं बिहार की राजधानी पटना में सिर्फ दो मिनट की देरी पर परीक्षा केंद्र के दरवाजे बंद कर दिए गए और कई छात्राएं बाहर दरवाजा खोलने की प्रार्थना करती रही. इस दौरान कुछ छात्राएं गेट के बाहर रोने लगीं लेकिन परीक्षा सेंटर का दरवाजा नहीं खुला. बिहार बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों को 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचने का निर्देश पहले ही दिया था.



इनपुट - सन्नी भगत