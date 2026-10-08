scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मिक्सर मशीन हटाने उतरे थे दो युवक, हाईटेंशन तार की चपेट में आते ही दोनों की मौत

पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हो गई. दोनों एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. रास्ते में खड़ी मिक्सर मशीन हटाने के दौरान उसका ऊपरी हिस्सा बिजली के तार से छू गया. ग्रामीणों ने तार के नीचे लटके होने को लेकर विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

Advertisement
X
लटके तार को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
लटके तार को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)

पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड के शेरहवा पीपरा गांव में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया. 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. मृतकों की पहचान खिरिया गांव निवासी दीपक यादव और शेरहवा पीपरा निवासी किशुन चौधरी के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि शेरहवा पीपरा निवासी जयराम चौधरी के घर एक कार्यक्रम आयोजित था. दीपक यादव और किशुन चौधरी बोलेरो से इसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. गांव के बगीचे के पास सड़क पर मिक्सर मशीन खड़ी होने की वजह से रास्ता बाधित था.

यह भी पढ़ें: पश्चिम चंपारण: ड्राई स्टेट बिहार में जहरीली शराब से 4 लोगों की आंखें खराब, अबतक 16 की मौत

सम्बंधित ख़बरें

बिहार डूबा.. 5 फीट तक पानी भर गया.. ढह गए मकान
constable suspended for reel
कट्टा चलाने वाली बीवी को रील बनाना पड़ा भारी, हुई सस्पेंड
Nepal heavy rain alert
नेपाल में भारी बारिश का अलर्ट, बढ़ने लगा गंडक नदी का पानी
bihar government schools lack basic facilities
बिहार के सरकारी स्कूलों की शर्मनाक तस्वीर! झोपड़ी और पेड़ के नीचे हो रही पढ़ाई
घर में झगड़े के बाद उठाया खौफनाक कदम. (Photo: Screengrab)
'मायके छोड़ दूंगा...' कहकर पत्नी और 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया

रास्ता साफ करने के लिए दोनों युवक बोलेरो से नीचे उतरे और मिक्सर मशीन हटाने लगे. इसी दौरान मशीन का ऊपरी हिस्सा ऊपर से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार के संपर्क में आ गया. तार छूते ही मशीन में करंट दौड़ गया और दोनों युवक उसकी चपेट में आ गए. बिजली का झटका इतना तेज था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

Advertisement

नीचे लटके तार को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी

हादसे के बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है. ग्रामीणों का कहना है कि घटनास्थल के पास बिजली का हाईटेंशन तार काफी नीचे लटका हुआ था, जिससे पहले भी खतरे की स्थिति बनी हुई थी.

ग्रामीणों के मुताबिक, तार की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर संबंधित विभाग से पहले शिकायत भी की गई थी. लोगों का आरोप है कि समय रहते इस समस्या को दूर कर दिया जाता तो बुधवार को हुआ हादसा टाला जा सकता था.

दो युवकों की मौत के बाद ग्रामीणों में बिजली व्यवस्था और संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी है. हादसे ने गांव में सुरक्षा व्यवस्था और खुले स्थानों से गुजर रहे हाईटेंशन तारों की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे की परिस्थितियों को समझने के लिए घटनास्थल की भी जानकारी जुटाई जा रही है.

हादसे के बाद बोलेरो चालक वाहन लेकर मौके से चला गया. फिलहाल पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. वहीं, एक ही हादसे में दो युवकों की मौत से उनके परिवारों में मातम पसरा है और गांव में शोक का माहौल है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राफेल फाइटर जेट में लगेंगे भारतीय हथियार, डसॉल्ट ने दी सहमति |
    बेकिंग सोडा से भूलकर भी साफ न करें ये 9 चीजें, चमकाने के चक्कर में हमेशा के लिए खराब हो जाएंगी खराब! |
    पत्नी को पढ़ाकर सिपाही बनाया, अब पति पहुंचा SP के पास |
    ‘सिस्टमैटिक तरीके से पंजाब को लूटा’, सुनील जाखड़ का AAP पर बड़ा हमला |
    SIR विरोध के बीच CEC ज्ञानेश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई |
    पंजाब में क्या खिलेगा 'कमल?', प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने बताई BJP की स्ट्रेटेजी |
    नाना पाटेकर को अंतिम विदाई, 'नानाची वाड़ी' पहुंचे फिल्म और राजनीति जगत के कई बड़े नाम |
    पंचायत आजतक पंजाब: 'नोटबंदी के बाद अब वोटबंदी कर रही बीजेपी', सचिन पायलट ने साधा निशाना |
    डांस कंपटीशन, ट्रेन में सफर और दो कॉल... आंध्रा में रेलवे ट्रैक के पास मिला असम की छात्रा का शव, उलझी डेथ मिस्ट्री |
    सिंधिया परिवार की 40 हजार करोड़ की संपत्ति, एक हस्ताक्षर पर घमासान, 14 अक्टूबर को फैसला
    Advertisement