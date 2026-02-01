बिहार: बेगूसराय में B.Sc नर्सिंग के छात्र की हत्या, पहले गोली मारी फिर चाकू से गोद डाला

बिहार के बेगूसराय में बीएससी नर्सिंग के छात्र की प्रेम प्रसंग में बेहरमी से बदमाशों ने गोली और चाकू मार कर हत्या कर दी. घटना खोदावंदपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव की है. मृतक छात्र की पहचान मोहनपुर गांव के वार्ड- 12 निवासी योगेंद्र पासवान के 22 वर्षीय पुत्र प्रियांशु राज के रूप में हुई है. बताया जाता है कि प्रियांशु दरभंगा में रहकर नर्सिंग की तैयारी कर रहा था.

रविवार को प्रियांशु पटना में परीक्षा देकर रात में ही घर लौटा था. रविवार की रात 9:00 बजे वह खाना खाकर घर से निकला था. परिजनों को लगा कि वह दूसरे कमरे में सो गया होगा. लेकिन सुबह में ना तो उसकी बाइक ना ही वह अपने कमरे में मिला. जिसके बाद परिजन उसकी तलाश में जुट गए.

गांव के बाहर मिला शव

इस दौरान उन्हें गांव के बाहर सड़क किनारे, एक बाइक और शव होने की सूचना मिली. जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे तो शव की पहचान प्रियांशु के रूप में हुई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेराबंदी कर जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से तीन खोखा, एक बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.

घटना की सूचना मिलते ही एसपी मनीष भी दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल की है. मृतक के ममेरे भाई ने बताया कि सुबह में शव होने की सूचना पर मौके पर पहुंचने पर प्रियांशु के रूप में पहचान की गई है. रात में 9 बजे वह खाना खाकर बाहर गया था और परिजनों को भी इसका पता नहीं था.

पुलिस कर रही है मामले की जांच

पुलिस और परिजनों को आशंका है कि प्रेम प्रसंग में बुलाकर प्रियांशु की बेरहमी से गोली मारकर और चाकू मारकर हत्या की गई है. इस मामले में एसपी मनीष ने बताया कि युवक कि गोली मारकर हत्या की गई है. सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. यह भी चर्चा है कि प्रियांशु का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस प्रेम प्रसंग की वजह से ही प्रियांशु की बेरहमी से हत्या की गई है. पुलिस मृतक का मोबाइल कब्जे में लेकर जांच कर रही है.

