Innova Crysta Limo: टोयोटा ने दिया सरप्राइज! चुपके से लॉन्च की 8-सीटर इनोवा

भारतीय बाजार में Toyota Innova की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है. अपनी दमदार परफॉर्मेंस, कम्फर्टेबल राइड और भरोसेमंद इंजन के दम पर यह MPV पिछले दो दशकों से ग्राहकों की पसंद बनी हुई है. अब टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने कमर्शियल और फ्लीट ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए Innova Crysta का नया LIMO Edition पेश किया है. इस लिमिटेड एडिशन को खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है, जो गाड़ियों का इस्तेमाल टैक्सी, ट्रैवल और दूसरे कमर्शियल कामों के लिए करते हैं. खास बात यह है कि कंपनी ने इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है.

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कैसी है Innova Crysta LIMO Edition

इनोवा क्रिस्टा लिमो एडिशन को केवल GX-SLF ग्रेड में उपलब्ध कराया गया है. कंपनी ने इस एडिशन को कमर्शियल मोबिलिटी सेगमेंट के ग्राहकों के लिए पेश किया है. यानी इसका इस्तेमाल आप प्राइवेट कार के तौर पर नहीं कर पाएंगे.

टोयोटा का मानना है कि Innova पिछले 20 साल से ज्यादा समय से भारतीय बाजार में परिवारों के साथ-साथ प्रोफेशनल मोबिलिटी या टूर, ट्रैवेल्स और टैक्स सर्विसेज में भी खूब लोकप्रिय रही है. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स, सर्विस और यूज्ड कार बिजनेस) सबरी मनोहर ने कहा कि Innova ने पिछले दो दशकों में अपनी विश्वसनीयता, कम्फर्ट और बेहतर ओनरशिप एक्सपीरिएंस के दम पर ग्राहकों का भरोसा जीता है.

इनोवा क्रिस्टा लिमो एडिशन में कंपनी ने 2.4-लीटर डीजल इंजन दिया है. GX-SLF ग्रेड पर बेस्ड इस एडिशन में दमदार परफॉर्मेंस के साथ यात्रियों के आराम का भी खास ध्यान रखा गया है. इसमें कम्फर्टेबल कैप्टन सीट्स और बेहतर राइड क्वालिटी मिलती है, जो इसे कमर्शियल यूज के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं.

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Toyota Innova Crysta का लिमो एडिशन दो सीटिंग कॉन्फिगरेशन में आता है. Photo: ITG

इनोवा क्रिस्टा लिमो एडिशन की कीमत

वेरिएंट सीट ऑप्शन कीमत (एक्स-शोरूम) GX Fleet 7-सीटर 19.95 लाख रुपये GX Fleet 8-सीटर 19.99 लाख रुपये

कार का माइलेज

फिलहाल Toyota Innova Crysta भारतीय बाजार में GX, GX+, VX और ZX सहित चार ग्रेड में उपलब्ध है. इसमें 2.4-लीटर डीजल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. यह इंजन बेहतर लो-एंड टॉर्क और स्मूद ड्राइविंग अनुभव देने में सक्षम है. कंपनी के मुताबिक, इसकी सर्टिफाइड माइलेज 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक है.

कंपनी ने इसके केबिन में कम्फर्ट पर ज्यादा फोकस किया है. इसमें फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट, सभी रो में एयर कंडीशनिंग, अच्छा हेडरूम और लेगरूम मिलता है. इसके अलावा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

सेफ्टी के लिहाज से भी Innova Crysta में कई जरूरी फीचर्स मिलते हैं. इसमें 7 एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं.

Toyota ग्राहकों को बेहतर ओनरशिप एक्सपीरिएंस देने के लिए कई सुविधाएं भी दे रही है. इसमें 7 साल तक के फ्लेक्सिबल फाइनेंस, आसान और किफायती EMI प्लान और टोयोटा स्मार्ट फाइनेंस जैसी सुविधांए शामिल हैं. इसके अलावा ग्राहकों को एक्सप्रेस मेंटेनेंस सर्विस और 24x7 रोडसाइड असिस्टेंस भी मिलता है. कंपनी कार के साथ कंपनी 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है. ग्राहक इसे बढ़ाकर 5 साल या 2.20 लाख किलोमीटर तक करा सकते हैं.

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