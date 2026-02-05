scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bharat Taxi: पर्सनल-फैमिली बीमा... खाते में पूरा किराया! 'भारत टैक्सी' सारथियों को होंगे ये फायदे

Bharat Taxi Driver Benifits: भारत टैक्सी दुनिया का पहला और सबसे बड़ा कोऑपरेटिव-बेस्ड राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है. सरकार का कहना है कि, अब तक लगभग 4 लाख ड्राइवर भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और 10 करोड़ रुपये की राशि सारथियों को बांटी जा चुकी है.

Advertisement
X
Bharat Taxi से अब तक 4 लाख से ज्यादा कैब ड्राइवर्स जुड़ चुके हैं. Photo: ITG
Bharat Taxi से अब तक 4 लाख से ज्यादा कैब ड्राइवर्स जुड़ चुके हैं. Photo: ITG

Bharat Taxi launch: आज से देश में नई कोऑपरेटिक कैब सर्विस 'Bharat Taxi' शुरु होने जा रही है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के विज्ञान भवन में इस सहकारी टैक्सी सर्विस को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे. ‘सहकार से समृद्धि’ के विज़न से इंस्पायर्ड भारत टैक्सी सीधे तौर पर ओला-उबर जैसे प्राइवेट कैब सर्विस प्रोवाइडर्स को चुनौती देगी. सरकार का दावा है कि, ये नई सविर्स न केवल यूजर्स को किफायती और सुरक्षित राइड प्रदान करेगी, बल्कि इससे जुड़ने वाले कैब ड्राइवर्स (जिन्हें सारथी कहा जाएगा) को भी तगड़ा लाभ होगा. 

सरकार का कहना है कि, भारत के पहले कोऑपरेटिव-बेस्ड राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म 'भारत टैक्सी' को ड्राइवर सेंट्रिक बनाया गया है. जिसमें कैब ड्राइवर्स के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है. अब तक इस सर्विस से 4 लाख से ज्यादा कैब ड्राइवर्स जुड़ चुके हैं और हर रोज इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है. ख़ास बात ये है कि, भारत टैक्सी का पायलट प्रोजेक्ट नवंबर से ही शुरू हो चुका है और दिल्ली-एनसीआर में इसकी सेवाएं चल रही हैं.

सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, आज लॉन्च कार्यक्रम के दौरान टॉप परफॉर्मर सारथियों को सम्मानित भी किया जाएगा. इसके अलावा इन सारथियों को 5 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपये का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा. यानी भारत टैक्सी के कैब ड्राइवर्स के साथ-साथ उनके परिजनों का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

Car hidden Flush door handles banned China
कार में कैद जिंदगी ... मौत से लड़ते लोग! कारों के 'हिडन किलर' फीचर पर लगा बैन
Yamaha EC-06 Electric Scooter
बोल्ड लुक... 169KM रेंज! यामाहा का इलेक्ट्रिक स्कूटर EC-06 लॉन्च, कीमत है इतनी
Budget 2026 Excise Duty Tax Biogas CNG Mix
गाड़ी चलाना होगा किफायती, सस्ती होगी CNG! बजट में हुआ ये बड़ा ऐलान
Bharat Taxi Cab Service Launch Amit Shah
सर्ज प्राइसिंग से छुटकारा, सस्ता किराया! अमित शाह आज लॉन्च करेंगे 'Bharat Taxi'
Bharat Taxi
Bharat Taxi: सस्ता किराया और जबरदस्त सिक्योरिटी, आज होगी लॉन्चिंग
Advertisement

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के आधिकरिक X हैंडल से पोस्ट में कहा गया कि, “सहकारिता से बहुत सारे लोग मिलकर छोटी-छोटी पूँजी लगाकर कैसे बड़ी शुरुआत कर सकते हैं, ‘भारत टैक्सी’ इसका उदाहरण है. आज का दिन टैक्सी चालक बहनों-भाइयों के लिए बहुत ही अहम है. उनके द्वारा शुरू की गई सहकारी क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस ‘भारत टैक्सी’ का नई दिल्ली में शुभारंभ होगा. चालक बहन-भाई ‘भारत टैक्सी’ से न सिर्फ अधिक मुनाफा कमा पाएँगे, बल्कि सम्मान के साथ इसके मालिक भी होंगे.” 

सारथियों को मिलेंगे ये बेनिफिट्स

मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत टैक्सी सारथियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, रिटायरमेंट सेविंग्स और डेडिकेटेड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम के माध्यम से सोशल सेफ्टी मुहैया कराएगा. इसके लिए देश की राजधानी दिल्ली में 7 प्रमुख जगहों पर हेल्प सेंटर ऑपरेट कराए जा रहे हैं. ये प्लेटफॉर्म क्विक इमरजेंसी हेल्प और वेरिफाइड राइड डाटा प्रदान करता है. इसके अलावा भारत टैक्सी ड्राइवरों को बिना किसी शर्त के अन्य प्लेटफॉर्म्स पर काम करने की स्वतंत्रता भी देता है.

सारथी दीदी से महिलाओं को ताकत

भारत टैक्सी सर्विस में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए “बाइक दीदी” जैसी पहलें चलाई जा रही हैं, जिनके तहत अब तक 150 से अधिक महिला ड्राइवर भारत टैक्सी से जुड़ चुकी हैं. आने वाले समय में ये संख्या और तेजी से बढ़ेगी. इसमें एक और बेहतर सुविधा ये होगी महिलाएं, अपनी यात्रा के लिए फीमेल राइडर्स का चुनाव कर सकती हैं. जो महिला सेफ्टी के लिए भी एक बेहतर कदम है. आमतौर पर महिलाएं, फीमेल राइडर्स के साथ ज्यादा सहज महसूस करती हैं.

Advertisement
Bharat Taxi Female Drivers
Bharat Taxi से अब तक 150 से ज्यादा महिला सारथी जुड़ चुकी हैं. Photo: bharattaxiapp.com

सारथियों को मिले  10 करोड़ रुपये 

भारत टैक्सी दुनिया का पहला और सबसे बड़ा कोऑपरेटिव-बेस्ड राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है. सरकार का कहना है कि, अब तक लगभग 4 लाख ड्राइवर भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और 10 लाख से अधिक यूजर्स रजिर्स्ड हो चुके हैं. सरकार का कहना है कि, लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि अब तक सीधे ड्राइवरों में डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है.

जीरो कमिशन मॉडल

'सारथी ही मालिक' सिद्वांत के साथ डिज़ाइन किए गए भारत टैक्सी में कैब ड्राइवर्स को उनके हक का पूरा पैसा मिलेगा. हाल ही में आजतक ने भारत टैक्सी की कुछ राइड्स ली थीं. जिसमें सामने आया है कि, एक राइड का 6 रुपये बतौर कमिशन काटा गया वहीं पूरे दिन के लिए यह राशि मात्र 35 रुपये है. चाहे राइड 200 रुपये की हो या 500 रुपये की, कैब ड्राइवर्स को कमिशन के तौर पर केवल 6 रुपये ही देने होंगे. जो कि किसी भी दूसरे प्राइवेट कैब एग्रीगेटर्स (Ola-Uber या Rapido) की तुलना में बहुत ही कम है. 

सरकार पहले ही कह चुकी है कि, भारत टैक्सी में किराए का 80% हिस्सा सीधे कैब ड्राइवर्स के खाते में जाएगा. किसी भी राइड-हेलिंग सर्विस के लिहाज से ये एक बड़ा कदम है. बीते साल लोकसभा में भाषण के दौरान गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा था कि, “ इस सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म से होने वाला मुनाफा किसी धन्नासेठ के पास नहीं जाएगा. ये मुनाफा टैक्सी ड्राइवर के पास जाएगा.”
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement