बस एक कार्ड... 3 साल तक फ्री सुविधा! सरकार की ये योजना किसानों के लिए बेस्ट

बेहतर खेती के लिए मिट्टी की क्वालिटी का अच्छा होना जरूरी है. अगर मिट्टी उपजाऊ हो और उसमें संतुलित पोषक तत्व मौजूद हों, तो फसलों को मजबूती मिलती है और पैदावार भी बढ़ सकती है. मिट्टी की सही जानकारी रखने और उचित उपाय अपनाने से किसानों की लागत कम हो सकती है. सॉइल हेल्थ को समझकर और उसका सही प्रबंधन करके किसान अपनी खेती से अधिक फायदा उठा सकते हैं.

किसान सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की मदद से मिट्टी की सही जानकारी आसानी से पा सकते हैं. सॉइल हेल्थ कार्ड एक बार बनाने के बाद किसान 3 साल तक इसके फायदे उठा सकते हैं. इस कार्ड की जानकारी एग्रीकल्चर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है.

सॉइल हेल्थ कार्ड के फायदे

मिट्टी की पूरी रिपोर्ट – पोषक तत्वों की सही जानकारी मिलती है.

– पोषक तत्वों की सही जानकारी मिलती है. खाद की सही पहचान – जमीन को किस खाद की जरूरत है, यह पता चलता है.

– जमीन को किस खाद की जरूरत है, यह पता चलता है. भविष्य की योजना आसान – फसल और खेती के लिए बेहतर प्लान बनाने में मदद मिलती है.

– फसल और खेती के लिए बेहतर प्लान बनाने में मदद मिलती है. उत्पादकता में बढ़त – संतुलित खाद और बेहतर मिट्टी प्रबंधन से पैदावार बढ़ती है.

– संतुलित खाद और बेहतर मिट्टी प्रबंधन से पैदावार बढ़ती है. मिट्टी का रिकॉर्ड – मिट्टी की सेहत का हिसाब-किताब सुरक्षित रहता है.

सॉइल हेल्थ कार्ड की मदद से किसान मिट्टी की जांच बिल्कुल मुफ्त में करा सकते हैं. किसानों को मिट्टी की स्थिति और उसमें मौजूद पोषक तत्वों की बेहतर जानकारी और सलाह दी जाती है. इतना ही नहीं बल्कि किसान मिट्टी का पुराना रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं और भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बना सकते हैं.

