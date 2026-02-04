scorecardresearch
 
रंगीन फूलों से सजाना है गार्डन तो ₹100 से भी कम में मंगा लें ये बेस्ट क्वालिटी बीज

अगर आप घर को खूबसूरत फूलों से सजाना चाहते हैं तो आप रंग-बिरंगे फूल उगा सकते हैं. इसके लिए आप बेस्ट क्वालिटी बीज सस्ते में मंगाकर गार्डन में बो सकते हैं. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) उच्च गुणवत्ता वाले फूलों के बीज 100 रुपये से भी कम में बेच रहा है. आइए जानते हैं इस शानदार फूल की खासियत क्या है?

घर पर शानदार रंग-बिरंगे फूल उगाएं. (Photo: Pexels)
घर पर रंग-बिरंगे फूल उगाना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. क्वालिटी बीजों की मदद से आप अपनी बालकनी, गार्डन या छोटे पॉट्स में आसानी से खूबसूरत फूल उगा सकते हैं. यह न केवल आपके घर को स्टाइलिश लुक देते हैं बल्कि आपके मूड को भी पॉजिटिव वाइब्स से भर सकते हैं. सुबह उठकर ताजे फूलों की खुशबू से दिन की शुरुआत एक फ्रेश एनर्जी के साथ मिल सकती है.

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) हाई‑क्वालिटी फूलों के बीज ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा है. आप इन बीजों को घर पर उगा सकते हैं और रोजाना हल्की देखभाल देकर रंग‑बिरंगे फूल पा सकते हैं. ये शानदार बीज आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.

Colorful Flowers
Photo: Pexels

NSC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फूल के बीजों की जानकारी शेयर की है. एनएससी ने बताया कि आप अपने गार्डन में Zinia (Liliput Mix)  के खूबसूरत और रंगीन फूल उगा सकते हैं. इस शानदार फूल के 5 ग्राम बीज आपको मात्र ₹85 में एनएससी के ऑनलाइन स्टोर पर मिलेंगे.

माय स्टोर के मुताबिक, Lilliput Zinia के फूल अपनी यूनिक शेप और छोटे-प्यारे लुक के लिए जाने जाते हैं. ये आपके गार्डन को और भी आकर्षक बनाने में मदद करते हैं. इसके तने मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं और इनमें कई रंगों के खूबसूरत फूल खिलते हैं.

माय स्टोर पर ये बीज NSC Zinia (Liliput Mix) Seed नाम से उपलब्ध है. आप इन बीजों को ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं. माय स्टोर पर ये बीज नॉट कैंसिलेबल और नॉट रिटर्नेबल बताए गए हैं. आप ऑर्डर करने के बाद इस फूल के बीज न तो कैंसिल कर सकते हैं और न ही वापस कर सकते हैं.

