scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मादुरो गिरफ्तार, अब वेनेजुएला कौन चलाएगा? सत्ता को लेकर बढ़ गया टकराव

अमेरिकी सेना की कार्रवाई में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में सत्ता को लेकर जबरदस्त अनिश्चितता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर कह चुके हैं कि वेनेजुएला में फिलहाल यूएस शासन करेगा और देश चलाएगा. हालांकि, यहां मादुरो की गिरफ्तारी के बाद सत्ता को लेकर घमासान तेज हो गया.

Advertisement
X
मादुरो के बाद वेनेजुएला की कमान किसके हाथ?
मादुरो के बाद वेनेजुएला की कमान किसके हाथ?

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में सत्ता का सवाल सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि जब तक सुरक्षित और न्यायसंगत सत्ता हस्तांतरण नहीं होता, तब तक अमेरिका वेनेजुएला का प्रशासन संभालेगा. इस बीच, उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, विपक्ष और मादुरो समर्थकों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है.

दरअसल, शनिवार को वेनेजुएला में अमेरिकी सेना के बड़े अभियान में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया है. जिसके बाद वेनेजुएला की सत्ता को लेकर असमंजस गहरा गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला को 'रन' करेगा और सत्ता परिवर्तन की कोई तय समय-सीमा नहीं है.

ट्रंप का ऐलान- अमेरिका चलाएगा वेनेजुएला

सम्बंधित ख़बरें

White House relaeases pics of Operation Absolute Resolve
ट्रंप ने व्हाइट हाउस से खुद मॉनिटर किया सैन्य ऑपरेशन, वॉर रूम से देखी मादुरो की गिरफ्तारी!
After US strikes hit Caracas, Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, were claimed by Donald Trump to have been captured by American forces. (Images: File/Social Media)
कौन हैं मादुरो की पावरफुल पत्नी सिलिया फ्लोरेस, जिन्हें 'लेडी मैकबेथ' के नाम से जानता है वेनेजुएला
President Trump speaks on Venezuela control after the attack
वेनेजुएला में ऑपरेशन से मादुरो के भविष्य तक... देखें ट्रंप ने क्या बताया
nicolas maduro
2020 में केस दर्ज, 5 करोड़ डॉलर का इनाम... कई साल से लिखी जा रही थी मादुरो की गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट
अमेरिकी कब्जे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की ताजा तस्वीर (Photo: Truth social)
'ऐसा हमला लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं देखा,' मादुरो पर सफल ऑपरेशन के बाद बोले ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा, हम वेनेजुएला को तब तक चलाएंगे, जब तक वहां सुरक्षित और न्यायपूर्ण ट्रांजिशन नहीं हो जाता. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर नियंत्रण करेगा और अमेरिकी कंपनियां अरबों डॉलर का निवेश करेंगी. ट्रंप ने साफ किया कि तेल से जुड़े मामलों में अमेरिकी सेना की मौजूदगी रहेगी.

तेल पर नजर... अमेरिकी कंपनियों की एंट्री

ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी ऑयल कंपनियां वेनेजुएला में पैसा कमाना शुरू करेंगी. मादुरो सरकार पहले ही अमेरिका पर 'तेल लूट' का आरोप लगा चुकी है. वहीं, ट्रंप ने आगे और सैन्य कार्रवाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया है. उनके बयान के बाद देश में तनाव और गहरा गया है.

Advertisement

सत्ता की कुर्सी पर कौन?

ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई जा चुकी है. हालांकि, वेनेजुएला के मीडिया में इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है.

ट्रंप के मुताबिक, विदेश मंत्री मार्को रुबियो से रोड्रिगेज की बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि वे वेनेजुएला को फिर से महान बनाने के लिए जो जरूरी होगा, वह करेंगी.

डेल्सी रोड्रिगेज, वामपंथी गुरिल्ला नेता जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिगेज की बेटी हैं और लंबे समय से देश की अर्थव्यवस्था संभालने में अहम भूमिका निभा रही हैं.

विपक्ष बनाम सरकार

विपक्षी नेता मारिया कोरीना माचाडो ने मांग की है कि विपक्षी उम्मीदवार एडमूंडो गोंजालेज को राष्ट्रपति बनाया जाए. वहीं, वेनेजुएला के विदेश मंत्री का कहना है कि मादुरो ही देश के वैध राष्ट्रपति हैं.

सड़कों पर सन्नाटा, लोगों में डर

अमेरिकी हमले के बाद कराकास की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है. लोग डर और अविश्वास के बीच घरों में दुबके हैं. कई इलाकों में दुकानें बंद रहीं, जबकि दवाइयों और खाने-पीने के सामान के लिए लंबी कतारें देखी गईं.

एक स्थानीय ड्राइवर ने बातचीत में कहा, माहौल जंग जैसा है. खामोशी बहुत कुछ कहती है. हालांकि, कुछ इलाकों में मादुरो विरोधियों ने बालकनी से म्यूजिक बजाकर जश्न भी मनाया. वहीं, चाविस्टा समर्थक राष्ट्रपति भवन मिराफ्लोरेस पैलेस के पास जुटे दिखे.

Advertisement

मादुरो का आगे क्या होगा?

मादुरो को न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है, जहां उन पर ड्रग्स और हथियारों से जुड़े आरोपों में मुकदमा चलेगा. उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को भी हिरासत में लिया गया है. अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने रात के ऑपरेशन में दोनों को उनके बेडरूम से बाहर घसीटकर गिरफ्तार किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement