वेनेजुएला जा रहे चीन के 2 जहाजों का यूटर्न, रूस पर अमेरिका के एक्शन से घबराया ड्रैगन

समुद्र में अमेरिका का खौफ साफ नजर आ रहा है. अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही रूस के टैंकर को उत्तरी अटलांटिक महासागर में जब्त किया था. अब खबर है कि अमेरिकी कार्रवाई के डर से वेनेजुएला तट की ओर बढ़ रहे चीन के दो विशाल तेल टैंकर्स ने अपना रास्ता बदल लिया है और अब वे एशिया की ओर लौट रहे हैं.

और पढ़ें

कहा जा रहा है कि चीन के झंडे लगे ये दोनों सुपरटैंकर कई हफ्तों से अटलांटिक महासागर में लंगर डाले खड़े थे और वेनेजुएला के बंदरगाहों पर जाने की मंजूरी का इंतजार कर रहे थे. इनके जहाजों के नाम Xingye और Thousand Sunny बताए जा रहे हैं.

अमेरिका के वेनेजुएला पर लगाए गए तेल प्रतिबंध और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट के बीच ये दोनों जहाज यूटर्न लेते हुए एशिया की ओर लौट रहे हैं.

बता दें कि वेनेजुएला की विदेशी आय एक बड़ा हिस्सा तेल निर्यात से आता है और चीन को होने वाली सप्लाई उसके व्यापार की रीढ़ मानी जाती है. देश के कुल निर्यात आय में तेल की हिस्सेदारी लगभग 95 फीसदी है.

अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत वेनेजुएला के जलक्षेत्र में आने-जाने वाले प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर पूर्ण नाकेबंदी लागू है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा व्यापार पर अंकुश लगाना है.

Advertisement

इसी बीच अमेरिकी वित्त मंत्रालय के तहत विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने वेनेजुएला के तेल उद्योग से जुड़ी चार चीनी कंपनियों को भी प्रतिबंधित सूची में शामिल किया है. इनमें झेजियांग स्थित कॉर्नियोला लिमिटेड और हांगकांग आधारित एरिज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, क्रेप मर्टल कंपनी और विंकी इंटरनेशनल लिमिटेड शामिल हैं. इन कंपनियों से जुड़े चार जहाज डेला, नॉर्ड स्टार, रोजालिंड और वैलियंट को भी प्रतिबंधित किया गया है.

बता दें कि अमेरिका ने बीते बुधवार को वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहे दो टैंकरों को जब्त किया था. इनमें से एक रूस का जहाज मैरिनेरा जबकि दूसरे का नाम सोफिया था. अमेरिका ने रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मैरिनेरा को उत्तरी अटलांटिक में जब्त किया था, जबकि दूसरे जहाज को कैरिबियन सागर में जब्त किया गया था. ये दोनों जहाज कुछ घंटे के अंतराल पर पकड़े गए थे. ये जहाज वेनेजुएला से तेल लेने जा रहा थे, ताकि उसे चीन या दूसरे देशों को पहुंचाया जा सके.

---- समाप्त ----