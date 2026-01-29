scorecardresearch
 
डोनाल्ड ट्रंप से 'दोस्ती' का शहबाज को नहीं मिला फायदा, US ने PAK को दिया बड़ा झटका

एक ओर पाकिस्तान के शीर्ष नेता और उच्चाधिकारी दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने में जुटे हैं. वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान को अमेरिका की ओर से लगातार झटके मिल रहे हैं. अब अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए लेवल-3 ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है.

आतंकी खतरे के चलते अमेरिका की पाकिस्तान पर सख्ती (Photo: ITG)
एक ओर तो पाकिस्तान के हुक्मरान आसिम मुनीर और शहबाज़ शरीफ अमेरिका जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुजूरी करने में जुटे हैं. लेकिन ये जी हुजूरी पाकिस्तान के काम नहीं आ सक रही है. अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया है. अमेरिका ने पाक को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया है. इस एडवाइजरी में लोगों को सलाह दी गई है कि पाकिस्तान जाने के पहले अपनी सुरक्षा के बारे में जरुर ध्यान रखें.

अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान के लिए लेवल-3 ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए अपने नागरिकों से कहा है कि वे पाकिस्तान की यात्रा को लेकर पुनर्विचार करें. यह चेतावनी आतंकवाद, अपराध, नागरिक अशांति और अपहरण के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए दी गई है. 

लेवल-3 का मतलब है कि अमेरिका अपने नागरिकों को पाकिस्तान जाने से पहले सुरक्षा की स्थिति का गंभीरता से आकलन करने और यात्रा को लेकर सोच-विचार करने की सलाह देता है.

यह एडवाइजरी ऐसे समय में जारी की गई है जब कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक शांति सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बैठे नजर आए थे. इस मुलाकात के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर विशेष ध्यान दिया है और अमेरिकी नागरिकों को संभावित जोखिमों से अवगत कराया है.

advisory
पाकिस्तान यात्रा पर अमेरिकी नागरिकों को दोबारा सोचने की सलाह (Photo: Travel state)

यह भी पढ़ें: मुनीर का प्रोपेगेंडा, ड्रामा... बैन के बाद भी भारत में धड़ल्ले से देखा जा रहा पाकिस्तानी कंटेंट, दुश्मन कर रहा कमाई

अमेरिकी ट्रैवल एडवाइजरी के अनुसार, पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र विशेषकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्से लेवल-4 श्रेणी में रखे गए हैं, जिसका मतलब है ‘डू नॉट ट्रैवल’. इन इलाकों में किसी भी प्रकार की यात्रा करने से बचने की कड़ी सलाह दी गई है क्योंकि यहां आतंकवादी गतिविधियां और हिंसा का खतरा सबसे ज्यादा है.

चेतावनी में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में अपहरण, सुरक्षा भंग करने वाले अपराध, और नागरिक अशांति की घटनाएं आम हैं. इसलिए, अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने और जोखिम वाले क्षेत्रों में जाने से बचने का विशेष निर्देश दिया गया है.

अमेरिका की यह ट्रैवल एडवाइजरी पाकिस्तान में मौजूदा अस्थिर स्थिति को ध्यान में रखकर अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी की गई है.
 

