scorecardresearch
 

Feedback

अलास्का में पुतिन-ट्रंप की मीटिंग पर होंगी दुनिया की नजरें... क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने तैयार कर लिया है Plan B?

राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अगर पुतिन के साथ उनकी बैठक अनुकूल रही तो मैं दूसरी बैठक भी करूंगा. पुतिन से मीटिंग के तुरंत बाद यह दूसरी बैठक होगी लेकिन इस दूसरी मीटिंग में पुतिन और मेरे साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी होंगे.  

Advertisement
X
अलास्का में पुतिन संग मीटिंग करेंगे ट्रंप (Photo: Reuters)
अलास्का में पुतिन संग मीटिंग करेंगे ट्रंप (Photo: Reuters)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 15 अगस्त को अलास्का में बहुतप्रतीक्षित मुलाकात होने जा रही है. दुनियाभर की नजरें इन दोनों नेताओं की मुलाकात पर होगी. ट्रंप के लिए जहां इस मीटिंग का मकसद रूस-यूक्रेन पर जल्द से जल्द विराम लगवाना होगा जबकि पुतिन अपनी शर्तों पर फैसला करने पर अड़े हुए हैं. ऐसे में ट्रंप का प्लान B भी तैयार है.

राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अगर पुतिन के साथ उनकी बैठक अनुकूल रही तो मैं दूसरी बैठक भी करूंगा. पुतिन से मीटिंग के तुरंत बाद यह दूसरी बैठक होगी लेकिन इस दूसरी मीटिंग में पुतिन और मेरे साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी होंगे.  

बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने साफ-साफ शब्दों में पुतिन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि रूस अगर यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में बाधा डालने की कोशिश करता हो तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

Brazil president's plane landed safely after facing some technical issue.
क्या ब्रिक्स बनेगा ट्रंप के टैरिफ वॉर की राह का रोड़ा? ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला करेंगे सभी देशों संग चर्चा 
His comment came nearly 2 weeks after a terror attack in Jammu and Kashmir's Pahalgam claimed the lives of 26 people, mostly tourists.
'PM मोदी को उन्हें दो बार नोबेल के लिए नामित करना चाहिए', ट्रंप पर पूर्व अमेरिकी NSA जॉन बोल्टन का तंज 
पाकिस्तान से अमेरिका की नजदीकियों पर विकास स्वरूप ने तंज कसा है (Photo: Reuters)
'अमेरिका-पाक हमबिस्तर हो रहे लेकिन चीन पहले से उस बेड में...', नई-नई दोस्ती पर विकास स्वरूप का तंज 
यूक्रेन में शांति प्रक्रिया में बाधा डालने पर डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को गंभीर परिणाम की चेतावनी दी है (Photo: AP)
'तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम...', अलास्का में होने वाली बैठक से पहले ट्रंप ने पुतिन को चेताया 
Modi and Trump
Trump से परेशान नेता PM Modi को क्यों घुमा रहे फोन? 

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर अलास्का में होने वाली बैठक में कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता है तो मॉस्को के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. शायद आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. हालांकि, ट्रंप की ओर से ये स्पष्ट नहीं किया गया कि किस तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे या कब से लगाए जाएंगे. 

Advertisement

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर इस संघर्ष को रोककर हम कई जान बचा सकते हैं, तो यह बहुत अच्छा होगा. बीते छह महीने में मैंने पांच युद्ध रुकवाए हैं. 

डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पुतिन को दी गई ये चेतावनी जर्मनी द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक के बाद आई. इस बैठक में ट्रंप, जेलेंस्की और यूरोपीय नेता शामिल हुए. इस बैठक का उद्देश्य उन मुद्दों पर चर्चा करना जो युद्धविराम को लेकर अनसुलझे थे.

ट्रंप ने इस बैठक को शानदार बताते हुए कहा कि हमारी बातचीत अच्छी रही. राष्ट्रपति जेलेंस्की कॉल पर थे. मैं इसे 10 में से 10 रेटिंग दूंगा, बहुत मैत्रीपूर्ण. जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि अलास्का में होने वाली बैठक में अगर रूस के द्वारा कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया तो अमेरिका और यूरोपीय देश मॉस्को पर दवाब बढ़ाएगी. ट्रंप ने भी इस पर सहमति जताई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement