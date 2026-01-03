'पैर कांपने लगे, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था...', रात 2 बजे वेनेजुएला में अमेरिका ने 'कयामत' ला दी!

"स्थानीय समय के अनुसार रात को 2 बज रहे थे. हमे पहली बार प्लेन की आवाज सुनी. तभी मैंने तेज धमाके की आवाज सुनी. कुछ ही मिनटों में धुएं का गुबार दिखाई दिया. मेरे आंखों के आगे कुछ नहीं दिख रहा था. कुछ ही देर में कई लोगों ने कराकस से रिपोर्टिंग शुरू कर दी. मैं प्लेन, हेलिकॉप्टर की आवाज सुन रही थी. हमें लगा कि राष्ट्रपति मादुरो एक बयान जारी करेंगे..."

वेनेजुएला में तैनात अतंर्राष्ट्रीय पत्रकारों को भी उम्मीद न थी कि अमेरिका का ये ऑपरेशन इतना बड़ा होगा. पत्रकारों को राष्ट्रपति मादुरो से बयान की उम्मीद थी. 30 मिनट तक चले इस ऑपरेशन की चश्मदीद कराकस में तैनात बीबीसी की पत्रकार वेनेसा सिल्वा ने बताया कि धमाके "बिजली कड़कने से भी ज़्यादा तेज" थे, इससे उनका घर हिलने लगा. राजधानी काराकास एक घाटी में स्थित है, इसलिए धमाकों की आवाज पूरे शहर में गूंजी."

उन्होंने कहा, "मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था और पैर कांप रहे थे." वेनेसा ने बताया कि धमाके इतने पास हुए थे कि वह डर गई थी, लेकिन ये अटैक बहुत सटीक लग रहे थे." वेनेसा सिल्वा के एक रिश्तेदार ने आसमान से कुछ गिरते हुए देखा और दस सेकंड बाद एक ज़ोरदार धमाका सुना.

उन्होंने कहा कि ये हमले न सिर्फ कराकास में हुए बल्कि मिरांदा और अराउवा में भी हुए.

2026 के तीसरे दिन की सुबह वेनेजुएला की राजधानी काराकस में हुए 7 धमाकों के बाद चारों ओर दशहत फैल गई. लोग सड़कों पर भागने लगे. जबकि कुछ लोगों ने धमाकों की आवाज सुनने और उन्हें देख कर रिपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. यह तुरंत साफ नहीं था कि दोनों तरफ कोई हताहत हुआ है या नहीं.

WATCH: Major secondary explosions after U.S. airstrike near Higuerote Airport, Miranda, Venezuela. pic.twitter.com/JezFG9qxLz — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

ये हमला 30 मिनट से भी कम समय तक चला और यह साफ नहीं था कि आगे और कार्रवाई होगी या नहीं.

वेनेजुएला से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी अखबार EL PAIS ने इस घटना को रिपोर्ट करते हुए कहा कि सुबह 2:00 बजे से कुछ देर पहले धमाकों की आवाज से कराकस के लोग जाग गए. ऐसा लगा जैसे आसमान में बिजली कड़क रही हो. ऊपर उड़ते हवाई जहाज़ों के वीडियो, धमाकों की चमक और धुएं के गुबार सोशल मीडिया पर घूमने लगे.

शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि फुएर्टे ट्यूना के मिलिट्री बेस पर कई हवाई हमले हुए हैं. यह कराकस का मुख्य बेस है, जो वेनेजुएला की राजधानी के दक्षिण में स्थित है. और वहां पूरी तरह से बिजली चली गई है. धमाकों के पहले कुछ मिनटों में दूर से एक बड़ी आग की लपटें देखी गईं, जिसके बाद ग्रे धुएं का एक बड़ा बादल छा गया.

ला कार्लोटा एयर बेस और कराकस में अन्य मिलिट्री ठिकानों, जैसे कुआर्टेल डे ला मोंटाना - जहां ह्यूगो शावेज़ के अवशेष रखे हैं - साथ ही माराके और ला गुएरा, और सेंट्रल कोस्ट पर हिगुएरोटे एयरपोर्ट पर भी हमलों की पुष्टि हुई है. सोशल मीडिया यूज़र्स द्वारा शेयर किए गए वीडियो में शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ते हुए भी देखे गए हैं. स्थानीय लोगों के लिए ये कयामत की रात जैसा वाकया था.

इसी दौरान अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने मादुरो और उनकी पत्नी को कैप्चर किया और हेलीकॉप्टर से बाहर निकाल लिया. मादुरो की ताजा लोकेशन अभी तक अज्ञात है. ये पूरा ऑपरेशन बहुत जल्द खत्म हो गया. इस दौरान ग्राउंड बैटल न के बराबर हुई क्योंकि वेनेजुएला की एयर डिफेंस जल्द ही न्यूट्रलाइज हो गई थी.

मादुरो को पकड़ लिया गया है-- ट्रंप की घोषणा से चौक गई दुनिया

इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना द्वारा राजधानी काराकास पर बड़े पैमाने पर हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया है और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक GOP सीनेटर को बताया कि मादुरो पर अमेरिका में मुकदमा चलेगा.

राष्ट्रपति ट्रंप की ये घोषणा अविश्वसनीय थी. ऐसा शायद पहले कभी हुआ न हो जब अमेरिकी सैनिक रात के अंधेरे में किसी मुल्क में आक्रमण किए हो और वहां के राष्ट्रपति को ही उठाकर ले गए हों.

वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने कहा कि सरकार को मादुरो और फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लोरेस के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और कहा कि अमेरिकी हमले में देश भर में अधिकारियों, सैन्य कर्मियों और नागरिकों की जान गई है.

जिंदा रहने का सबूत दे अमेरिका

उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन मादुरो और फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लोरेस के जीवित होने का सबूत दें, क्योंकि अबतक उनके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है.

वेनेजुएला ने किया सशस्त्र 'संघर्ष का आह्वान'

पहली धमाकों की खबर मिलने के ढाई घंटे बाद वेनेजुएला के सरकारी टेलीविजन चैनल VTV पर एक बयान जारी किया गया. EL PAIS के अनुसार इसे वेनेजुएला की सरकार ने जारी किया था. इसमें वेनेज़ुएला सरकार ने घोषणा की कि उसने बाहरी गड़बड़ी के कारण इमरजेंसी लगा दी है. सरकार इसकी तैयारी अक्टूबर से कर रही थी.

बयान में कहा गया है कि वेनेज़ुएला सरकार ने अमेरिका सरकार की आक्रामकता के जवाब में तुरंत "सशस्त्र संघर्ष" का आह्वान किया है. "इस साम्राज्यवादी हमले को हराने के लिए पूरे देश को एकजुट होना होगा." सरकार के अनुसार, ये हमले न केवल राजधानी काराकास, बल्कि मिरांडा, अरागुआ और ला गुएरा राज्यों में भी हुए हैं.

निकोलस मादुरो की सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "इस हमले का मकसद वेनेज़ुएला के रणनीतिक संसाधनों, खासकर उसके तेल और खनिजों पर कब्जा करना है, और जबरदस्ती देश की राजनीतिक आजादी को खत्म करना है. वे सफल नहीं होंगे." "फासीवादी कुलीनतंत्र के साथ मिलकर सरकार के रिपब्लिकन स्वरूप को नष्ट करने और सत्ता परिवर्तन के लिए औपनिवेशिक युद्ध थोपने की कोशिश, पिछली सभी कोशिशों की तरह नाकाम होगी."

