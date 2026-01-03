scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पैर कांपने लगे, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था...', रात 2 बजे वेनेजुएला में अमेरिका ने 'कयामत' ला दी!

वेनेजुएला की राजधानी काराकस नींद की आगोश में थी. रात के 2 बज रहे थे. एक पत्रकार ने बताया कि अचानक बिजली सी कड़कने लगी और तेज धमाके हुए. एक पत्रकार ने बताया कि, 'मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और पैर कांप रहे थे. कुछ ही मिनटों में काराकस जग गया. शहर के आसमान में धुएं के गुबार थे.

Advertisement
X
वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर हमले के बाद निकलता धुएं का गुबार (Photo: Reuters)
वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर हमले के बाद निकलता धुएं का गुबार (Photo: Reuters)

"स्थानीय समय के अनुसार रात को 2 बज रहे थे. हमे पहली बार प्लेन की आवाज सुनी. तभी मैंने तेज धमाके की आवाज सुनी. कुछ ही मिनटों में धुएं का गुबार दिखाई दिया. मेरे आंखों के आगे कुछ नहीं दिख रहा था. कुछ ही देर में कई लोगों ने कराकस से रिपोर्टिंग शुरू कर दी. मैं प्लेन, हेलिकॉप्टर की आवाज सुन रही थी. हमें लगा कि राष्ट्रपति मादुरो एक बयान जारी करेंगे..."

वेनेजुएला में तैनात अतंर्राष्ट्रीय पत्रकारों को भी उम्मीद न थी कि अमेरिका का ये ऑपरेशन इतना बड़ा होगा. पत्रकारों को राष्ट्रपति मादुरो से बयान की उम्मीद थी. 30 मिनट तक चले इस ऑपरेशन की चश्मदीद कराकस में तैनात बीबीसी की पत्रकार वेनेसा सिल्वा ने बताया कि धमाके "बिजली कड़कने से भी ज़्यादा तेज" थे, इससे उनका घर हिलने लगा. राजधानी काराकास एक घाटी में स्थित है, इसलिए धमाकों की आवाज पूरे शहर में गूंजी."

उन्होंने कहा, "मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था और पैर कांप रहे थे." वेनेसा ने बताया कि धमाके इतने पास हुए थे कि वह डर गई थी, लेकिन ये अटैक बहुत सटीक लग रहे थे." वेनेसा सिल्वा के एक रिश्तेदार ने आसमान से कुछ गिरते हुए देखा और दस सेकंड बाद एक ज़ोरदार धमाका सुना.

सम्बंधित ख़बरें

russia us
'ये आइडियोलॉजी की लड़ाई... UN में हो बात', वेनेजुएला एक्शन पर US को रूस का 'शांति पाठ'
महीनों से हमले की तैयारी कर रहा था अमेरिका (Photo: ITG)
ट्रंप का 'मैसिव आर्माडा', 4 महीने पहले सीक्रेट ऑर्डर, ऐसे हुई थी वेनेजुएला पर हमले की पूरी प्लानिंग
Donald Trump, Nicolas Maduro,
बातचीत को तैयार थे मादुरो लेकिन ट्रंप ने कर दिया अटैक... हमले से पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का आखिरी इंटरव्यू
Nicolas Maduro met China's high-level delegation before US air strikes on Venezuela
अमेरिकी हमलों से पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने चीन के उच्च प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात.
Nicolás Maduro
हमले से कुछ घंटे पहले मादुरो से मिलने पहुंचा था जिनपिंग का खास दूत... उस मीटिंग में क्या हुआ?

उन्होंने कहा कि ये हमले न सिर्फ कराकास में हुए बल्कि मिरांदा और अराउवा में भी हुए. 

Advertisement

2026 के तीसरे दिन की सुबह वेनेजुएला की राजधानी काराकस में हुए 7 धमाकों के बाद चारों ओर दशहत फैल गई. लोग सड़कों पर भागने लगे. जबकि कुछ लोगों ने धमाकों की आवाज सुनने और उन्हें देख कर रिपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया. यह तुरंत साफ नहीं था कि दोनों तरफ कोई हताहत हुआ है या नहीं. 

ये हमला 30 मिनट से भी कम समय तक चला और यह साफ नहीं था कि आगे और कार्रवाई होगी या नहीं. 

वेनेजुएला से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी अखबार EL PAIS ने इस घटना को रिपोर्ट करते हुए कहा कि सुबह 2:00 बजे से कुछ देर पहले धमाकों की आवाज से कराकस के लोग जाग गए. ऐसा लगा जैसे आसमान में बिजली कड़क रही हो. ऊपर उड़ते हवाई जहाज़ों के वीडियो, धमाकों की चमक और धुएं के गुबार सोशल मीडिया पर घूमने लगे.

शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि फुएर्टे ट्यूना के मिलिट्री बेस पर कई हवाई हमले हुए हैं. यह कराकस का मुख्य बेस है, जो वेनेजुएला की राजधानी के दक्षिण में स्थित है. और वहां पूरी तरह से बिजली चली गई है. धमाकों के पहले कुछ मिनटों में दूर से एक बड़ी आग की लपटें देखी गईं, जिसके बाद ग्रे धुएं का एक बड़ा बादल छा गया.

Advertisement

वेनेजुएला में अमेरिकी हमले से जुड़ा हर अपडेट यहां पढ़ें Live

ला कार्लोटा एयर बेस और कराकस में अन्य मिलिट्री ठिकानों, जैसे कुआर्टेल डे ला मोंटाना - जहां ह्यूगो शावेज़ के अवशेष रखे हैं - साथ ही माराके और ला गुएरा, और सेंट्रल कोस्ट पर हिगुएरोटे एयरपोर्ट पर भी हमलों की पुष्टि हुई है. सोशल मीडिया यूज़र्स द्वारा शेयर किए गए वीडियो में शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ते हुए भी देखे गए हैं. स्थानीय लोगों के लिए ये कयामत की रात जैसा वाकया था. 

इसी दौरान अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने मादुरो और उनकी पत्नी को कैप्चर किया और हेलीकॉप्टर से बाहर निकाल लिया. मादुरो की ताजा लोकेशन अभी तक अज्ञात है. ये पूरा ऑपरेशन बहुत जल्द खत्म हो गया. इस दौरान ग्राउंड बैटल न के बराबर हुई क्योंकि वेनेजुएला की एयर डिफेंस जल्द ही न्यूट्रलाइज हो गई थी. 

मादुरो को पकड़ लिया गया है-- ट्रंप की घोषणा से चौक गई दुनिया

इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना द्वारा राजधानी काराकास पर बड़े पैमाने पर हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया है और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक GOP सीनेटर को बताया कि मादुरो पर अमेरिका में मुकदमा चलेगा.

Advertisement

राष्ट्रपति ट्रंप की ये घोषणा अविश्वसनीय थी. ऐसा शायद पहले कभी हुआ न हो जब अमेरिकी सैनिक रात के अंधेरे में किसी मुल्क में आक्रमण किए हो और वहां के राष्ट्रपति को ही उठाकर ले गए हों. 

वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने कहा कि सरकार को मादुरो और फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लोरेस के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और कहा कि अमेरिकी हमले में देश भर में अधिकारियों, सैन्य कर्मियों और नागरिकों की जान गई है.

जिंदा रहने का सबूत दे अमेरिका

उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन मादुरो और फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लोरेस के जीवित होने का सबूत दें, क्योंकि अबतक उनके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है.

वेनेजुएला ने किया सशस्त्र 'संघर्ष का आह्वान'

पहली धमाकों की खबर मिलने के ढाई घंटे बाद वेनेजुएला के सरकारी टेलीविजन चैनल VTV पर एक बयान जारी किया गया.  EL PAIS के अनुसार इसे वेनेजुएला की सरकार ने जारी किया था. इसमें वेनेज़ुएला सरकार ने घोषणा की कि उसने बाहरी गड़बड़ी के कारण इमरजेंसी लगा दी है. सरकार इसकी तैयारी अक्टूबर से कर रही थी.

बयान में कहा गया है कि वेनेज़ुएला सरकार ने अमेरिका सरकार की आक्रामकता के जवाब में तुरंत "सशस्त्र संघर्ष" का आह्वान किया है. "इस साम्राज्यवादी हमले को हराने के लिए पूरे देश को एकजुट होना होगा." सरकार के अनुसार, ये हमले न केवल राजधानी काराकास, बल्कि मिरांडा, अरागुआ और ला गुएरा राज्यों में भी हुए हैं.

Advertisement

निकोलस मादुरो की सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "इस हमले का मकसद वेनेज़ुएला के रणनीतिक संसाधनों, खासकर उसके तेल और खनिजों पर कब्जा करना है, और जबरदस्ती देश की राजनीतिक आजादी को खत्म करना है. वे सफल नहीं होंगे." "फासीवादी कुलीनतंत्र के साथ मिलकर सरकार के रिपब्लिकन स्वरूप को नष्ट करने और सत्ता परिवर्तन के लिए औपनिवेशिक युद्ध थोपने की कोशिश, पिछली सभी कोशिशों की तरह नाकाम होगी."

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement