'यूक्रेन शांति वार्ता 95% सफल लेकिन...', जेलेंस्की और ट्रंप के बीच क्या बात हुई? इस मुद्दे पर नहीं हुआ समझौता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की बैठक में युद्ध खत्म करने को लेकर बड़ी प्रगति हुई है. ट्रंप ने शांति समझौते को 95% पूरा बताया, लेकिन डोनबास क्षेत्र का भविष्य अभी तक विवादित है और यही बातचीत की मुख्य रुकावट बना हुआ है.

ट्रंप और जेलेंस्की ने मीटिंग के बाद आने वाले हफ्तों में शांति समझौते की उम्मीद जताई है. (Photo: X/@ZelenskyyUa)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बैठक हो चुकी है, जिसका काफी वक्त से इंतजार था. मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौता बेहद करीब है, लेकिन एक या दो बड़े मुद्दे अभी भी सुलझाने बाकी हैं, जिनमें पूर्वी डोनबास क्षेत्र का भविष्य सबसे अहम है.

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा, "हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई. हमने बहुत सी बातों पर चर्चा की. जैसा कि आप जानते हैं, मेरी राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक बेहतरीन फ़ोन कॉल हुई थी और मुझे लगता है कि हम बहुत करीब आ रहे हैं." हालांकि, उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि अभी तक किन बातों पर सहमति बनी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि डील पूरी होने के करीब है. उन्होंने समझौते में प्रगति का अनुमान लगभग 95% बताया, लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने कहा, "मुझे परसेंटेज बताना पसंद नहीं है." प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना किसी फाइनल समझौते की औपचारिक घोषणा के खत्म हो गई, लेकिन दोनों नेताओं ने संकेत दिया कि बातचीत निर्णायक दौर में पहुंच रही है.

जेलेंस्की ने ट्रंप को दिया धन्यवाद...

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "मैं बातचीत के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं. मैं अमेरिका को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं. साथ मिलकर, हमें शांति की दिशा में कदमों के सीक्वेंस के लिए अपने विज़न को लागू करना चाहिए और हम कर सकते हैं."

20-सूत्रीय शांति योजना पर सहमति लगभग तय

डोनाल्ड ट्रंप के साथ बोलते हुए ज़ेलेंस्की ने मीटिंग के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और कहा कि दोनों पक्षों ने प्रस्तावित शांति ड्राफ्ट के सभी पहलुओं पर चर्चा की है. उन्होंने कहा कि 20-पॉइंट शांति प्लान पर 90 प्रतिशत सहमति बन गई है, जबकि अमेरिका-यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पूरी तरह से तय हो गई है.

ज़ेलेंस्की ने कहा, "स्थायी शांति पाने के लिए सुरक्षा गारंटी मुख्य पड़ाव हैं." उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेनी और यूरोपीय डेलिगेशन बाकी बचे मुद्दे पर तकनीकी काम जारी रखेंगे और आने वाले हफ्तों में 'सभी मामलों पर आखिरी फैसला' लेने के लिए मिलने की उम्मीद है. ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप जनवरी में वॉशिंगटन में और बातचीत करेंगे.

चेतावनी के बावजूद, ट्रंप ने संकेत दिया कि सुरक्षा इंतज़ाम काफी हद तक तय हो गए हैं और अब डील में मुख्य रुकावट नहीं हैं.

यह भी पढ़ें: ट्रंप-जेलेंस्की मीटिंग से पहले रूस का वार... यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार, अंधेरे में डूबा राजधानी कीव

डोनबास मुद्दे पर नहीं बनी सहमति

अभी तक जिन मामलों पर सहमति नहीं बन पाई है, उनमें से एक पूर्वी यूक्रेन, खासकर डोनबास पर केंद्रित है. जब पूछा गया कि क्या इस इलाके में फ्री ट्रेड ज़ोन बनाने पर कोई समझौता हुआ है, तो ट्रंप ने कहा कि यह मुद्दा अभी भी अनसुलझा है.

उन्होंने कहा, "यह अनसुलझा है लेकिन यह समझौते के काफी करीब है."

ट्रंप ने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र के भविष्य को लेकर अनिश्चितता को स्वीकार किया. ज़ेलेंस्की ने अपनी बात दोहराई कि यूक्रेन के लोगों को आखिरकार इस सवाल का जवाब देना होगा. उन्होंने कहा कि शांति योजना के किसी भी बिंदु के लिए जनमत संग्रह का इस्तेमाल किया जा सकता है. उन्होंने संसदीय भागीदारी की संभावना को भी खुला रखा है.

डोनबास पर सवालों का जवाब देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा, "यूक्रेन का रुख पक्का है. हम जिस ज़मीन को कंट्रोल करते हैं, उसका सम्मान करते हैं. डोनबास पर यूक्रेन का रुख बहुत साफ है."

डोनबास यूक्रेन का वह इलाका है, जिसमें डोनेत्स्क और लुहांस्क शामिल हैं. रूस ने मांग की है कि यूक्रेन यह इलाका उसे सौंप दे, जिस पर कीव ने लंबे वक्त से असहमति जताई है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "हम इस पर एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं और यह एक बड़ा मुद्दा है. मुझे लगता है कि हम समझौते के करीब हैं."

यह भी पढ़ें: 'ऐसा माहौल बना दिया, जैसे रूस-यूक्रेन एक हो गए हों...', देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव-राज ठाकरे पर कसा तंज

अब आगे क्या?

ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी, यूक्रेनी और यूरोपीय टीमें आने वाले हफ़्तों में, शायद वॉशिंगटन में, मिलना जारी रखेंगी. उनसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक और कॉल की भी उम्मीद है, जिन्हें किसी भी संभावित शांति समझौते की शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "रूस चाहता है कि यूक्रेन सफल हो. यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन मैं राष्ट्रपति को समझा रहा था, राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन की सफलता के लिए बहुत उदार थे, जिसमें बहुत कम कीमतों पर एनर्जी, बिजली और दूसरी चीजें देना शामिल है. तो आज उस कॉल से बहुत अच्छी बातें सामने आईं."

(एजेंसी और रोहित शर्मा के इनपुट के साथ)

