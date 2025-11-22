क्या ट्रंप को ‘फासिस्ट’ मानते हैं? ममदानी से सवाल पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया ये रिएक्शन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर इलेक्ट जोहरान ममदानी ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पहली औपचारिक बैठक की. राजनीतिक रूप से एक-दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले दोनों नेताओं ने इस मुलाकात में क्राइम, माइग्रेशन, सिक्योरिटी और हाउसिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग की प्रतिबद्धता जताई. बैठक के दौरान ट्रंप ने ममदानी को कई बार गर्मजोशी से संबोधित किया, जबकि ममदानी ने स्थानीय कानूनों, मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी पर अपना स्पष्ट रुख दोहराया.

यह वही जोड़ी है जिसने पिछले कई महीनों में एक-दूसरे पर कड़े बयान दिए थे. ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट तक कहा था, जबकि ममदानी ने ट्रंप की नीतियों पर खुलकर सवाल उठाए थे. लेकिन मुलाकात की तस्वीरें और बयानों ने इस धारणा को बदल दिया.

'आप बोल दीजिए… मुझे कोई दिक्कत नहीं'

एक सवाल का जवाब देते समय जोहरान ममदानी ने जब अपने शब्दों को सावधानी से रखने की कोशिश की तो ट्रंप ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप सीधे कह दीजिए. समझाने से आसान है. मुझे कोई आपत्ति नहीं है.

दरअसल, यह बात ट्रंप ने उस समय कही जब ममदानी से पूछा जा रहा था कि क्या वे राष्ट्रपति ट्रंप को ‘फासिस्ट’ मानते हैं.

यह बातचीत दोनों के बीच बदलते समीकरण का संकेत माना जा रहा है. ट्रंप ने बाद में अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, न्यूयॉर्क शहर के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी से मिलना एक बड़े सम्मान की बात है!

'अगर सड़कें सुरक्षित नहीं होंगी तो सफलता नहीं मिलेगी'

ट्रंप ने मीटिंग के बाद बताया कि बातचीत का बड़ा हिस्सा पब्लिक सेफ्टी और क्राइम कंट्रोल पर केंद्रित रहा. उन्होंने कहा- अगर आपके पास सुरक्षित सड़कें नहीं हैं तो सफलता की कोई संभावना नहीं. हम सहमत हैं कि हत्यारों, ड्रग डीलरों और बेहद खतरनाक लोगों को हटाना जरूरी है. ट्रंप ने यहां तक कहा कि ममदानी शायद सुरक्षा को लेकर उनसे भी ज्यादा गंभीर हैं. ममदानी ने जवाब में यह साफ किया कि न्यूयॉर्क सिटी की नीतियां स्थानीय कानूनों और न्यूयॉर्कर्स की सुरक्षा के मूल सिद्धांतों पर आधारित रहेंगी. उन्होंने कहा- हम अपने शहर के कानूनों का पालन करेंगे. ऐसे कानून जो न्यूयॉर्कर्स की रक्षा करते हैं.

ICE पर चर्चा... 170 गंभीर अपराधों पर ही समन्वय

ममदानी ने पुष्टि की कि ICE (Immigration and Customs Enforcement) पर भी बात हुई, लेकिन उन्होंने यह दोहराया कि शहर का कानून केवल 170 गंभीर अपराधों में ही फेडरल एजेंसियों से समन्वय की अनुमति देता है. उन्होंने यह भी बताया कि शहर के कई निवासियों को इस बात की चिंता है कि व्यापक इमिग्रेशन कार्रवाई का असर समुदायों पर कैसा पड़ेगा. ट्रंप ने कहा कि बातचीत का फोकस ICE से ज़्यादा अपराध नियंत्रण रहा. उन्होंने कहा, वह भी अपराध नहीं चाहते, और मैं भी अपराध नहीं चाहता.

हाउसिंग पर ‘अनएक्सपेक्टेड’ सहमति

दोनों नेता हाउसिंग संकट पर भी एकमत दिखे. ट्रंप ने कहा- ममदानी चाहते हैं कि शहर में और घर बनें. लोग चकित होंगे, लेकिन मैं भी यही चाहता हूं. उन्होंने संकेत दिया कि दोनों मिलकर किफायती आवास बढ़ाने पर काम कर सकते हैं.

'इजरायली सरकार नरसंहार कर रही है'

बैठक के दौरान ममदानी से जब पत्रकारों ने उनके पहले दिए गए विवादित बयानों पर सवाल पूछा, तो उन्होंने अपना रुख दोहराया. उन्होंने कहा- मैंने इजरायली सरकार द्वारा किए जा रहे नरसंहार के बारे में बात की है और हमारे देश द्वारा उसे फंड करने के बारे में भी. उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के हजारों लोग मांग कर रहे हैं कि उनके टैक्स का पैसा विदेशी संघर्षों के बजाय घरेलू जरूरतों पर खर्च हो- जैसे यह गंभीर तथ्य कि लगातार नौवें साल 1 लाख से ज्यादा न्यूयॉर्क सिटी के बच्चे बेघर हैं.

ममदानी ने यह भी जोड़ा कि वह मध्य-पूर्व में ट्रंप के शांति प्रयासों की सराहना करते हैं, लेकिन किसी भी प्रयास को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए.

ट्रंप ने इस टिप्पणी पर जवाब नहीं दिया

इजरायल पर ‘नरसंहार’ वाले बयान पर ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा. बैठक के दौरान भी इस पर कोई नीति घोषणा नहीं हुई.

दोनों ने अंत में ‘सहयोग’ का संदेश दिया

महीनों की तीखी बयानबाज़ी के बाद ट्रंप और ममदानी की यह मुलाकात कई मायनों में चौंकाने वाली रही. दोनों ने अपराध, सुरक्षा और आवास संकट पर मिलकर काम करने की बात कही. हालांकि इमिग्रेशन और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर मतभेद साफ रहे.

