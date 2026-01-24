scorecardresearch
 
क्या अगला नंबर क्यूबा का? हवाना में सत्ता परिवर्तन के लिए इस प्लान पर काम कर रही ट्रंप टीम

ट्रंप टीम से जुड़े लोगों ने बताया कि क्यूबा में इस संभावित एक्शन का पुरजोर समर्थन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो कर रहे हैं. वे लंबे वक्त से क्यूबा सरकार के खिलाफ कठोर फैसले का समर्थन करते रहे हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ (बाएं) और विदेश मंत्री मार्को रुबियो. (Photo: AP)
वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को राष्ट्रपति पद से हटाने और गिरफ्तारी के बाद के बाद ट्रंप प्रशासन की नजर क्यूबा पर जा टिकी है. चर्चा है कि क्यूबा में सत्ता परिवर्तन के लिए ट्रंप की टीम कई विकल्पों पर विचार कर रही है.

पोलिटिको (Politico) की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन क्यूबा में सत्ता परिवर्तन के लिए आक्रामक कदम अपनाने पर सोच रहा है, जिनमें तेल आयात पर पूर्ण नाकेबंदी भी शामिल है. हालांकि, अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.

ट्रंप पहले ही दे चुके हैं धमकी
ट्रंप टीम से जुड़े लोगों ने बताया कि इस पहल का समर्थन विदेश मंत्री मार्को रुबियो कर रहे हैं. वे लंबे वक्त से क्यूबा सरकार के खिलाफ सख्त फैसले का समर्थन करते रहे हैं. रुबियो क्यूबा मूल के अमेरिकी नागरिक हैं. वे हवाना के प्रति कठोर नीतियों का समर्थन करते आए हैं.

इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने क्यूबा में वेनेजुएला से आने वाले तेल और धन की आपूर्ति काटने का ऐलान किया था. मादुरो की नाटकीय तरीके से पकड़ने के बाद ट्रंप ने क्यूबा को धमकी दी थी. विश्लेषकों ने तब चेतावनी दी थी कि ऐसा कदम क्यूबा की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है.

क्यूबा के सामने क्या विकल्प?
क्यूबा को सभी कच्चे तेल की आपूर्ति रोकना, ट्रंप के उस ऐलान से भी आगे होगा जिसमें अमेरिका ने वेनेजुएला से क्यूबा को होने वाले तेल निर्यात को रोकने की बात कही थी. वेनेजुएला लंबे समय तक क्यूबा का मुख्य तेल आपूर्तिकर्ता रहा है.

अमेरिकी सख्ती के बाद क्यूबा ने मेक्सिको पर निर्भरता दिखाई है. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वहां से मिलने वाला तेल क्यूबा के लिए फायदेमंद नहीं होगा.

ट्रंप प्रशासन के भीतर इस मसले पर बहस जारी है कि क्या पूर्ण तेल नाकेबंदी वाकई जरूरी है? वेनेजुएला के तेल की आपूर्ति बंद होने से ही क्यूबा की जर्जर इकोनॉमी पर काफी दबाव बढ़ गया है. अब तेल आपूर्ति काटने से मानवीय संकट पैदा हो सकता है.

क्यूबा से क्यों खफा हैं ट्रंप?
क्यूबा में अभी कम्युनिस्ट सरकार है, जो चीन और रूस के साथ अपने संबंध लगातार मजबूत कर रही है. मौजूदा राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल की पकड़ भी कमजोर होती नजर आ रही है. 

क्यूबा की चीन और रूस से नजदीकियां अमेरिका के लिए वैसी है, जैसे उसके पड़ोस में कोई ताकतवर परिवार आकर बस जाए. ऐसे में अंदेशा बढ़ गया है कि अमेरिका किसी न किसी बहाने क्यूबा को और ज्यादा घेरने की कोशिश कर सकता है. इसके लिए हवाना में सत्ता परिवर्तन की भी चर्चा तेज हो गई है.

---- समाप्त ----
