तीन बार भूकंप से दहला तुर्की, इन 10 वीडियो में देखिए कैसा था तबाही का मंजर

तुर्की के लिए 6 फरवरी यानी सोमवार का दिन काला साबित हुआ. सुबह से शाम तक तीन बार भूकंप तुर्की की धरती को हिला चुका है. आलम ऐसा है कि तुर्की के ना जाने कितने इलाकों में सब तहस-नहस हो गया है. एक हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गई है. पांच हजार से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. पहला भूकंप सुबह के समय 7.8 तीव्रता के साथ आया, जबकि दूसरी बार भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई और तीसरी बार 6.0 तीव्रता के झटके लोगों ने महसूस किए हैं.

भूकंप की वजह से काफी संख्या में इमारतें जमींदोज हो गई हैं. काफी संख्या में लोग इन इमारतों के मलबे में भी दबे हुए हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है. बचाव राहत दल कई लोगों का रेस्क्यू भी कर चुका है. भूकंप से मची तबाही के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने उच्च स्तरीय बैठक की है. राष्ट्रपति ने कहा है कि इस भूकंप के पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी.

तुर्की में भूकंप के बाद मची तबाही के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो को देखकर कोई भी खौफ में आ सकता है. वीडियो में सेकेंडों के अंदर इमारतें गिरती हुई नजर आ रही हैं. साथ ही बदहवास हालत में ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं, जिनका कोई अपना मलबे में दबा रह गया है. काफी लोग सड़कों से गुजरते हुए वीडियो के जरिए तबाही को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं.

इस वीडियो में देखिए सबसे खौफनाक मंजर, कैसे सेकेंडों में गिर गई इतनी ऊंची इमारत

दूसरे भूकंप के बाद करीब 18 झटके आए, जिनकी तीव्रता 5.7 तक मापी गई. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह झटके (आफ्टर शॉक) अभी अगले एक महीने तक लग सकते हैं.

At least 18 aftershocks with magnitude of up to 5.7 recorded after second #TurkeyEarthquake (RIA)



Aftershocks of Monday’s quakes will be felt throughout this month, seismologists believe.



🎥 of Children miraculously pulled out alive from rubble in city of Kahramanmarash #Turkey pic.twitter.com/IgEGX3gZaV — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 6, 2023

इस वीडियो में देखिए, कैसे बचाई गई इस मासूम बच्चे की जान

WARNING: GRAPHIC CONTENT



Rescue workers save a toddler from a collapsed building in Syria's Azaz. Dozens were killed and hundreds injured after a major earthquake of magnitude 7.8 struck central Turkey and northwest Syria https://t.co/d3s6tUGIrM pic.twitter.com/CmH2iiRDYh — Reuters (@Reuters) February 6, 2023

भूकंप के बाद गिरती हुई बिल्डिंग का यह वीडियो आपको डरा देगा

भूकंप से भरभराकर गिरी बहुमंजिला इमारत

Breaking ⚡️⚡️Back to back two more #earthquake s M7.8 and M6, jolts central #Turkey and ##Syria causing huge catastrophe to the already badly effected earthquakes. Reportedly more thn 2000 people dead. Billions worth of infrastructure destroyed. pic.twitter.com/ZS5Wf6bmjs — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 6, 2023

इस वीडियो में देखिए भूकंप के बाद कैसी हो गई शहर की हालत

WATCH: Daylight reveals massive destruction in Kahramanmaraş, Turkey pic.twitter.com/YZD1J4iYfc — BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023

भूकंप के बाद इमारत के मलबे में फंस गई महिला, ऐसे मांग रही सोशल मीडिया पर मदद

Some people who are trapped in rubble after the quake in southern Turkey are taking to social media to ask for help pic.twitter.com/tQQdkkpF0H February 6, 2023

भूकंप के बाद आफ्टर शॉक कंडीशन की चिंता

तुर्की में जहां सोमवार को तीन बार आए भूकंप ने सब तहस-नहस कर दिया तो वहीं अब आफ्टर शॉक कंडीशन की वजह से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है.

दरअसल, आफ्टर शॉक कंडीशन उस समय को कहते हैं, जब भूकंप आने के बाद छोटे-छोटे झटके लगते रहते हैं. कई बार यह आफ्टर शॉक कंडीशन कई महीनों तक बनी रहती है.

A new #earthquake of the magnitude 7.8 occurred in #Turkey News Reporter Running and Screaming #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/5sRtxaBB3Q — Amit Sahu (@amitsahujourno) February 6, 2023

चिंता की बात यह है कि तीन बार भूकंप से जहां कई इमारतें जमींदोज हो गईं तो काफी बिल्डिंगें ऐसी भी थीं, जिनमें थोड़ा नुकसान हुआ. अब डर है कि आफ्टर शॉक कंडीशन में यह इमारतें भी गिर सकती हैं, क्योंकि ये पहले ही बहुत कमजोर हो गई हैं.