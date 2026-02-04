scorecardresearch
 
स्पेन और ग्रीस में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया होगा बैन

स्पेन और ग्रीस ने नाबालिगों पर सोशल मीडिया बैन का प्रस्ताव रखा है. सख्ती का मकसद बच्चों को हानिकारक कंटेंट से बचाना है. एलन मस्क ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई.

स्पेन और ग्रीस अब ब्रिटन-फ्रांस जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. (Representational Image/File)
मंगलवार को स्पेन और ग्रीस ने टीनएजर्स द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि यूरोप में इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ रवैया सख्त हो रहा है, जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इसे एडिक्टिव बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने कहा कि स्पेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाना चाहता है.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक सीनियर सरकारी सूत्र ने बताया कि ग्रीस भी 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसी तरह का बैन लगाने का ऐलान करने वाला है.

स्पेन और ग्रीस भी ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों में शामिल हो गए हैं, जो सोशल मीडिया पर सख्त रुख अपनाने पर विचार कर रहे हैं. इससे पहले दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश बना था, जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म तक पहुंच पर रोक लगा दी थी.

एलन मस्क की आई प्रतिक्रिया...

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने मंगलवार को कहा, "स्पेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पोर्नोग्राफ़ी और हिंसा जैसे हानिकारक कंटेंट से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की कोशिश करेगा." स्पेन के बयान के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स के मालिक एलन मस्क ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रीमियर को 'डर्टी सांचेज़' कहा, जो 'स्पेन के लोगों के लिए एक तानाशाह और गद्दार' था. मस्क ने सांचेज़ को 'फासीवादी तानाशाह' कहा.

यह भी पढ़ें: कॉल महंगे, पैसे भेजना मुश्किल… कैसे सोशल मीडिया बैन और Gen-Z विद्रोह ने हिला दी नेपाल की अर्थव्यवस्था

AI-जेनरेटेड कंटेंट में हालिया बढ़ोतरी और एलन मस्क के Grok AI चैटबॉट द्वारा नाबालिगों सहित बिना सहमति के सेक्शुअल इमेज बनाने की रिपोर्ट पर पब्लिक के गुस्से ने ऐसे ऑनलाइन कंटेंट के जोखिमों पर बहस को हवा दी है.
 

