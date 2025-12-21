अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से गायब हुईं 16 एपस्टीन फाइल्स, ट्रंप की फोटो भी शामिल

अमेरिका के न्याय विभाग (यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) की सार्वजनिक वेबसाइट से यौन अपराध के दोषी जेफ्री एप्सटीन से जुड़ीं कम से कम 16 अहम फाइलें रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं. ये फाइलें पोस्ट किए जाने के 24 घंटे के भीतर ही वेबसाइट से हटा दी गईं. गायब दस्तावेजों में एक ऐसी तस्वीर भी शामिल बताई जा रही है, जिसमें तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, जेफ्री एप्सटीन और गिस्लेन मैक्सवेल एक साथ नजर आ रहे थे.

सूत्रों के अनुसार, ये फाइलें शुक्रवार को वेबसाइट पर अपलोड की गई थीं, लेकिन शनिवार तक आम लोगों के एक्सेस से बाहर हो गईं. इनमें नग्न महिलाओं की कलाकृतियों की तस्वीरें और फर्नीचर व दराजों में रखी कई तस्वीरों का एक कोलाज भी शामिल था. अमेरिका के न्याय विभाग ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन फाइल्स को जानबूझकर हटाया गया है या किसी तकनीकी खामी के कारण ये वेबसाइट पर नहीं दिख रही हैं.

PHOTOS: जेफरी एप्सटीन फाइल से ट्रंप का नाम गायब, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की कई तस्वीरें वायरल

फाइलों के अचानक गायब होने से सोशल मीडिया पर अटकलों का दौर तेज हो गया है. लंबे समय से जेफ्री एप्सटीन और उसके प्रभावशाली संपर्कों को लेकर जनता की दिलचस्पी बनी हुई है. अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सदस्यों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर ट्रंप की तस्वीर गायब होने को लेकर सवाल उठाया और पूछा, 'और क्या-क्या छुपाया जा रहा है? अमेरिकी जनता को पारदर्शिता चाहिए.'

यह विवाद उस वक्त और गहराया, जब हाल ही में एप्सटीन से जुड़े हजारों पन्नों के दस्तावेज एक नए कानून के तहत सार्वजनिक किए गए थे. हालांकि, इन दस्तावेजों में न तो उसके अपराधों को लेकर कोई ठोस नई जानकारी सामने आई और न ही यह स्पष्ट हो सका कि वर्षों तक उसे गंभीर संघीय आरोपों से कैसे बचाया गया. सबसे ज्यादा इंतजार जिन दस्तावेजों का था—जैसे पीड़ितों के एफबीआई इंटरव्यू और अभियोजन से जुड़े आंतरिक नोट—वे इस रिलीज में शामिल नहीं थे.

एपस्टीन फाइल्स पर अमेरिका में नया तूफान, महिलाओं के साथ दिखे बिल गेट्स, 68 नई तस्वीरें जारी

इससे 2000 के दशक में जेफ्री एप्सटीन को मिली विवादित प्ली डील और संघीय एजेंसियों की भूमिका पर फिर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि कुछ नए पहलू भी सामने आए, जैसे 1996 की एक शिकायत जिसमें एप्सटीन पर बच्चों की तस्वीरें चुराने का आरोप लगाया गया था. बावजूद इसके, पीड़ितों और डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि यह खुलासा अधूरा है और अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा एप्सटीन से जुड़ी फाइलों को सिलसिलेवार तरीके से रिलीज करने की नीति ने पारदर्शिता की उम्मीदों को और निराश किया है.

