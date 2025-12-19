अमेरिका: डेमोक्रेट्स सांसदों ने जारी की एपस्टीन की 68 नई तस्वीरें, महिलाओं के साथ दिखे बिल गेट्स, आज सार्वजनिक होगी फाइल

अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के डेमोक्रेट्स ने गुरुवार को दोषी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन की संपत्ति से प्राप्त 68 नई तस्वीरें जारी कीं. इन तस्वीरों को जारी करने का उद्देश्य एपस्टीन के प्रभावशाली हस्तियों के साथ संबंधों को उजागर करना है. बताया जा रहा है कि जारी की गई तस्वीरें हाउस ओवरसाइट कमेटी ने एपस्टीन के 2019 में जेल में हुई मौत से पहले जब्त किए गए 95,000 फोटो के भंडार से प्राप्त की हैं.



डेमोक्रेट्स द्वारा जारी इन तस्वीरों में एपस्टीन कई प्रभावशाली और धनी व्यक्तियों के साथ विभिन्न सामाजिक आयोजनों में नजर आ रहे हैं. इनमें माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स, फिल्ममेकर वुडी एलन, गूगल के सह-संस्थापक सर्गेई ब्रिन, फिलॉस्फर नोम चॉम्स्की और पूर्व ट्रंप सलाहकार स्टीव बैनन समेत कई लोग नजर आ रहे हैं. वहीं, जारी की कई तस्वीरों में से दो तस्वीरों में बिल गेट्स महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं.

और पढ़ें

न्यूयॉर्क टाइम्स में जारी किया बयान



इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलमनिस्ट डेविड ब्रूक्स भी एक तस्वीर में दिख रहे हैं. इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने बयान जारी कर कहा कि ब्रूक्स ने 2011 में एक व्यापक रूप से किए गए डिनर में भाग लिया था जो उनके कॉलम के लिए जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से था.



अखबार ने बयान में ये भी कहा कि लेखक का इस व्यापक रूप से आयोजित डिनर में शामिल होने से पहले या बाद में (एपस्टीन से) कोई संपर्क नहीं था.

डेमोक्रेट्स ने इस बात पर जोर दिया कि तस्वीरों के प्रकाशन से किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी गलत काम का संकेत नहीं मिलता है. समिति ने कहा कि इनमें से कोई भी तस्वीर एपस्टीन के जाने-माने सहयोगियों द्वारा की गई किसी भी आपराधिक गतिविधि को नहीं दर्शाती है, लेकिन ये एपस्टीन के रसूख को दिखा रही हैं.



ये खुलासा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक विधेयक के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिसमें न्याय विभाग को शुक्रवार तक एपस्टीन और घिसलेन मैक्सवेल मामले की फाइलें सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया है.

Advertisement

तस्वीरों में महिला के शरीर पर लिखा दिखा मैसेज



इस फोटो बैच में कुछ बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें भी शामिल हैं. कई तस्वीरों में व्लादिमीर नाबोकोव के उपन्यास 'लोलिटा' (lolita) के अंश एक महिला के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं. एक धुंधली तस्वीर में महिला के सीने पर नोबेल की शुरुआती पंक्तियां लिखी हैं.



वहीं, एक अन्य तस्वीर में महिला के पैर पर उपन्यास का एक और हिस्सा लिखा है, जबकि बैकग्राउंड में 'लोलिटा' किताब की प्रति रखी दिखाई दे रही है . संभावित पीड़ितों की सुरक्षा के लिए इन तस्वीरों में चेहरों को ब्लर कर दिया गया है.

पासपोर्ट, वीजा और चैटिंग का खुलासा



एपस्टीन के पास से मिले सामानों में रूस, यूक्रेन, दक्षिण अफ्रीका और लिथुआनिया जैसे कई देशों के पासपोर्ट, वीजा और पहचान पत्र भी मिले हैं. इसके अलावा एक अज्ञात व्यक्ति के साथ हुए टेक्स्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट भी जारी किया गया है.



इन मैसेजों में लड़कियां भेजने और 1000 डॉलर प्रति लड़की की कीमत की बात कही गई है, जिसमें रूस की एक 18 वर्षीय लड़की का विवरण भी शामिल है. बरामद कंटेंट में वास्तुशिल्प ब्लूप्रिंट और फेनाजोपाइरिडीन दवा की एक बोतल और महिलाओं की तस्वीरें भी मिली हैं.

आज सार्वजनिक होगी फाइल



बता दें कि ये तस्वीरें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित उस कानून के बाद आई हैं, जिसमें न्याय विभाग को शुक्रवार तक एपस्टीन और गिस्लेन मैक्सवेल से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था.



इससे पहले जारी की गई तस्वीरों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू भी दिखाई दे चुके हैं. प्रिंस एंड्रयू को एपस्टीन के साथ संबंधों के कारण इस साल की शुरुआत में शाही उपाधियों से वंचित कर दिया गया था. जैसे-जैसे नई फाइलें खुल रही हैं, रसूखदारों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं.

Advertisement

कौन था जेफरी एपस्टीन

जेफरी एपस्टीन एक अमेरिकी करोड़पति वित्तीय निवेशक (फाइनेंसर) था जो न्यूयॉर्क में रहता था. वह अपनी अपार धन-संपत्ति और दुनिया के बड़े-बड़े नेताओं, राजनेताओं, उद्योगपतियों तथा हॉलीवुड सेलिब्रिटीज से गहरी दोस्ती के लिए जाना जाता था. 2005 में उस पर एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप लगा था. 2008 में उसे नाबालिग लड़कियों से यौन संबंध बनाने की मांग करने का दोषी ठहराया गया, जिसके बाद उसे मात्र 13 महीने की जेल की सजा हुई थी.

इसके बाद 2019 में उसे नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग (मानव तस्करी) के गंभीर आरोपों में फिर से गिरफ्तार किया गया. हालांकि, मुकदमा शुरू होने से पहले ही न्यूयॉर्क की जेल में उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई.

आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली. वहीं, एपस्टीन की लंबे वक्त की साथी और सहयोगी घिस्लेन मैक्सवेल को 2021 में इन अपराधों में उसकी मदद करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था. अदालत ने उसे 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. वह वर्तमान में जेल में सजा काट रही है.

---- समाप्त ----