scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ट्रंप के कान में फुसफुसाते नजर आए शहबाज, PAK समेत इन देशों ने किए 'Board of Peace' पर साइन

व्हाइट हाउस का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हर सदस्य गाजा में शांति बहाली पर प्रमुखता से काम करेगा. इसके साथ ही एक तय पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी संभालेगा. इसके अलावा बोर्ड का काम क्षेत्रीय संबंधों में सुधार, पुनर्निर्माण और फंडिंग पर भी रहेगा.

Advertisement
X
बोर्ड ऑफ पीस की साइन सेरेमनी के दौरान शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप (Photo: AP)
बोर्ड ऑफ पीस की साइन सेरेमनी के दौरान शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप (Photo: AP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में पीस बोर्ड के फाउंडिंग चार्टर पर साइन किए. इसी के साथ जंग सुलझाने के लिए बनाए गए ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को लॉन्च कर दिया गया. 

पीस बोर्ड को लॉन्च करते समय ट्रंप ने कहा कि इसका शुरुआती मकसद गाजा में युद्धविराम को और मजबूत करना है. साइन सेरेमनी के दौरान कुल 22 देशों ने इस चार्टर पर साइन किए. 

पीस बोर्ड पर साइन करने वाले देशों में अमेरिका, बहरीन, मोरक्को, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेल्जियम, बुल्गारिया, मिस्र, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, मंगोलिया, पाकिस्तान, पराग्वे, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और उज्बेकिस्तान हैं. इस तरह बोर्ड में आठ इस्लामिक देश शामिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

ग्रीनलैंड पर ताकत के इस्तेमाल से मुकरे ट्रंप, देखें दुनिया आजतक
ग्रीनलैंड मुद्दे पर रूस और चीन जैसे घोर-अमेरिका विरोधी देश लगभग शांत हैं. (Photo- AP)
ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए Trump ने रूस-चीन कार्ड खेला, लेकिन दोनों मैदान में क्यों नहीं उतरे?
Muslim Countries joined Board of Peace
सऊदी, कतर, तुर्की... यूरोप दूर खड़ा रहा और ट्रंप के आगे झुक गया मुस्लिम वर्ल्ड, उठे सवाल
बिहार SIR केस में SC ने माइग्रेशन और नागरिकता के फर्क पर उठाए सवाल (Photo: ITG)
बिहार SIR पर सुनवाई में ट्रंप का जिक्र, EC बोला- मादुरो को उठाया, अब...
Donald Trump, Shehbaz Sharif,
'शहबाज की बूट-पॉलिश की आदत ने...', ट्रंप के 'बोर्ड' में शामिल होने पर भड़के पाकिस्तानी

वहीं, फ्रांस, नॉर्वे, स्लोवेनिया, स्वीडन और ब्रिटेन इस बोर्ड में शामिल नहीं होगा जबकि अन्य देशों ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

्

इस साइन सेरेमनी से शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें शहबाज को ट्रंप के कान में फुसुफसाते और ट्रंप को उनके हाथों पर थपकियां देते देखा जा सकता है. 

Advertisement

व्हाइट हाउस ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए 60 देशों को आमंत्रित किया था. इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अलावा यूएई, अर्जेंटीना, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों के नेता मौजूद रहे.भारत की ओर से इस दौरान कोई साइन सेरेमनी में नहीं था. 

बता दें कि ट्रंप ने पिछले साल सितंबर 2025 में गाजा युद्ध खत्म करने की योजना पेश करते हुए इस बोर्ड का प्रस्ताव रखा था. पहले कहा जा रहा था कि अमेरिका ने लगभग 60 देशों को इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता भेजा था. 

्

भेजे गए एक मसौदा (चार्टर) में कहा है कि जो देश तीन साल से ज्यादा समय तक इस बोर्ड का सदस्य बनना चाहते हैं, उन्हें 1 अरब डॉलर का योगदान देना होगा।

बॉर्डर ऑफ पीस का काम क्या होगा?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे. शुरुआत में यह बोर्ड गाजा में शांति बहाली की दिशा में काम करेगा लेकिन इसके बाद कई अलग-अलग वैश्विक मुद्दों पर यह काम करेगा. 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के पांच स्थायी सदस्यों में से अमेरिका के अलावा किसी भी देश ने अभी तक इस बोर्ड में शामिल होने की पुष्टि नहीं की है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement