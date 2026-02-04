scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शांति वार्ता से पहले यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, दागीं 32 बैलिस्टिक मिसाइलें

अबू धाबी में होने वाली शांति वार्ता से ठीक एक दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से बड़ा हमला किया है. राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला रोकने के अपने वादे को तोड़ दिया है, जिससे राजधानी कीव समेत कई इलाकों में भारी तबाही हुई है.

Advertisement
X
रूसी ड्रोन हमले में तबाह हुई कारों (Photo: Reuters)
रूसी ड्रोन हमले में तबाह हुई कारों (Photo: Reuters)

रूस ने मंगलवार रात यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे और रिहायशी इलाकों पर सैकड़ों ड्रोन और रिकॉर्ड 32 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया. यह हमला संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बुधवार और गुरुवार को होने वाली शांति वार्ता से ठीक पहले हुआ है. इस बमबारी में करीब 10 लोग घायल हुए हैं और कीव की 1,170 अपार्टमेंट इमारतों की हीटिंग ठप हो गई है. 

यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर हमला रोकने की प्रतिबद्धता तोड़ने का आरोप लगाया है. हमले के दौरान कीव में तापमान माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था. NATO के महासचिव मार्क रुट्टे ने इसे शांति वार्ता से पहले रूस का एक 'बुरा संकेत' बताया है. 

रूस ने कुल 450 ड्रोन और 70 मिसाइलों का इस्तेमाल कर यूक्रेन के पांच इलाकों को निशाना बनाया है, जिससे पावर ग्रिड और थर्मल प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है.

सम्बंधित ख़बरें

यूक्रेन युद्ध पर त्रिपक्षीय शांति वार्ता से पहले ट्रंप का बड़ा बयान, देखें दुनिया आजतक
Donald Trump
'दुनिया को जल्द मिलेगी अच्छी खबर...', रूस-यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का आया बयान
zelensky on russia ukraine
शांति वार्ता के लिए फिर आमने-सामने होंगे रूस-यूक्रेन, जेलेंस्की ने किया तारीखों का ऐलान
ट्रंप बोले- रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराना मुश्किल, देखें दुनिया आजतक
रूस-यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का बड़ा दावा, देखें दुनिया की बड़ी खबरें

एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार...

ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस कड़ाके की सर्दियों का फायदा उठाकर आम जनता को डराना चाहता है, जिससे उन्हें पीने का पानी और हीटिंग न मिल सके. कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को के मुताबिक, भारी बमबारी से रिहायशी इमारतों, एक किंडरगार्टन और गैस स्टेशन में आग लग गई. कड़ाके की ठंड के बीच बिजली गुल होने से लाखों लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: भारत-US ट्रेड डील... 18% टैरिफ पर सहमति, लेकिन रूसी तेल समेत कई सवाल अब भी बरकरार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि पुतिन ने उनके निजी अनुरोध पर 1 फरवरी तक हमले रोकने का वादा निभाया था. हालांकि, ज़ेलेंस्की ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि रूस ने चर्चा के विपरीत जाकर हमला किया है और इसके गंभीर नतीजे होने चाहिए. ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि वह चाहते थे कि पुतिन इस ब्रेक को बढ़ाएं, जिससे जंग खत्म हो सके, लेकिन रूस के हवाई हमले जारी हैं.

NATO का समर्थन और शांति वार्ता की चुनौती

नाटो प्रमुख मार्क रुट्टे ने कीव पहुंचकर समर्थन का भरोसा दिया है. उन्होंने बताया कि NATO मेंबर देश यूक्रेन की हवाई सुरक्षा के लिए 90 फीसदी मिसाइलें मुहैया करा रहे हैं. अबू धाबी में होने वाली बातचीत में बड़ा मुद्दा यह है कि रूसी कब्जे वाली जमीन किसके पास रहेगी. ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कोई सरेंडर नहीं करेगा. इस हमले ने वार्ता की सफलता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: रूसी लड़की, STD और सीक्रेट ईमेल्स, बिल गेट्स से गूगल फाउंडर तक क्यों मचा हड़कंप?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement