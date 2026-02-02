scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

घर से अचानक गायब हुआ 11 साल का बेटा, पिता ने जिन्न के खिलाफ दर्ज करा दी FIR

पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक पिता ने अपने लापता बेटे के अपहरण का आरोप जिन्न पर लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है. 11 साल का बच्चा 21 जनवरी से लापता है. पिता का दावा है कि पहले भी जिन्न उसके बेटे को अपने साथ ले जाते रहे हैं. पुलिस बच्चे की तलाश के साथ मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
जिन्न क खिलाफ थाने पहुंचे बुजुर्ग (Photo: Social Media)
जिन्न क खिलाफ थाने पहुंचे बुजुर्ग (Photo: Social Media)

पाकिस्तान के रावलपिंडी से एक बेहद अजीबोगरीब और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पिता ने अपने बेटे के लापता होने के बाद जिन्न (अलौकिक शक्तियों) के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करा दिया. यह मामला सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना रावलपिंडी के टैक्सिला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक 11 साल का एक बच्चा 21 जनवरी को अपने घर से लापता हो गया था. जब बच्चा करीब 10 दिन तक घर वापस नहीं लौटा, तो उसके पिता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई.

रिपोर्ट के अनुसार एफआईआर में पिता ने दावा किया कि जिन्नों ने उसके बेटे को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर किया. पिता का कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी कई बार जिन्न उनके बेटे को अपने साथ ले जा चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ समय बाद बच्चा वापस घर लौट आता था.

सम्बंधित ख़बरें

Supreme Court remarks on resettlement of scheduled caste people from Pakistan
पाकिस्तान से भारत आए हिन्दुओं की दुर्दशा पर SC ने क्या कहा? विष्णु शंकर ने बताया
पाकिस्तान के हाथ से निकल गया बलूचिस्तान! पाक पत्रकार का बड़ा खुलासा
pakistan balochistan liberation army viral video fidayeen suicide attacker
BLA की फिदायीन का PAK को चैलेंज, कहा- पता चलेगा बलूच महिलाओं से लड़ना कितना मुश्किल
Ranveer Singh starrer film Dhurandhar
पाकिस्तान के घर-घर में देखी जा रही धुरंधर, नेटफ्लिक्स ट्रेंड दे रहा सबूत
Naresh Mhaske
'पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि वो भारत को चुनौती...', बोले शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के

पिता ने कहा, बेटे को पहले भी ले जा चुका है जिन्न

इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है और बच्चे की तलाश जारी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जाएगी.

Advertisement

बताया जा रहा है कि पुलिस बच्चे के लापता होने के पीछे अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस आधिकारिक तौर पर किसी अलौकिक कारण की पुष्टि नहीं कर रही है.

यह मामला सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और सही जानकारी मिलने तक इंतजार करने की अपील की है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement