घर से अचानक गायब हुआ 11 साल का बेटा, पिता ने जिन्न के खिलाफ दर्ज करा दी FIR

पाकिस्तान के रावलपिंडी से एक बेहद अजीबोगरीब और हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पिता ने अपने बेटे के लापता होने के बाद जिन्न (अलौकिक शक्तियों) के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करा दिया. यह मामला सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का विषय बन गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना रावलपिंडी के टैक्सिला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक 11 साल का एक बच्चा 21 जनवरी को अपने घर से लापता हो गया था. जब बच्चा करीब 10 दिन तक घर वापस नहीं लौटा, तो उसके पिता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई.
रिपोर्ट के अनुसार एफआईआर में पिता ने दावा किया कि जिन्नों ने उसके बेटे को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर किया. पिता का कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी कई बार जिन्न उनके बेटे को अपने साथ ले जा चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ समय बाद बच्चा वापस घर लौट आता था.
पिता ने कहा, बेटे को पहले भी ले जा चुका है जिन्न
इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है और बच्चे की तलाश जारी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जाएगी.
बताया जा रहा है कि पुलिस बच्चे के लापता होने के पीछे अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस आधिकारिक तौर पर किसी अलौकिक कारण की पुष्टि नहीं कर रही है.
यह मामला सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और सही जानकारी मिलने तक इंतजार करने की अपील की है.