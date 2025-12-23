scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत के खिलाफ चक्रव्यूह रचने की साजिश में PAK-बांग्लादेश, सीक्रेट डिफेंस डील की तैयारी

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संभावित डिफेंस डील को लेकर हलचल तेज है. चुनाव से पहले समझौते की कोशिश भारत के लिए रणनीतिक चिंता बन सकती है. इसमें खुफिया साझेदारी और सैन्य सहयोग की आशंका जताई जा रही है.

Advertisement
X
पाकिस्तान और बांग्लादेश NATO की तर्ज पर रक्षा समझौते की तैयारी कर रहे हैं (Photo- ITG)
पाकिस्तान और बांग्लादेश NATO की तर्ज पर रक्षा समझौते की तैयारी कर रहे हैं (Photo- ITG)

दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा संतुलन में बड़ा बदलाव लाने वाली एक संभावित डिफेंस डील को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच प्रस्तावित रक्षा समझौते को लेकर कूटनीतिक और रणनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है.

खास बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को भारत के संदर्भ में बेहद संवेदनशील माना जा रहा है. दरअसल, पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य और खुफिया अधिकारियों की ढाका यात्राओं में अचानक तेजी देखी गई है.

पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन, नौसेना प्रमुख और यहां तक कि आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक तक बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं. इन यात्राओं को महज शिष्टाचार नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीतिक एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

controversy over the new york times report on mob lynching in bangladesh
'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने दीपू दास की मॉब लिंचिंग को कैसे किया 'नॉर्मलाइज', देखें
The move comes amid heightened diplomatic friction and rising security concerns on both sides of the border. 
भारत-बांग्लादेश में तनाव गहराया, हफ्ते में दूसरी बार तलब किए गए बांग्लादेशी उच्चायुक्त
बांग्लादेश के खिलाफ भारत में आक्रोश से क्या सबक लेगी यूनुस सरकार? देखें विशेष
India ranked 10th in the global Medical Tourism Index in 2020-21, lagging behind countries like Thailand, Singapore and Turkey.
बांग्लादेश में हो रही हिंसा आखिर भारत के मेडिकल टूरिज्म को कैसे हिला सकती है?
dipu chandra das
'बांग्लादेशी हिंदू युवक दीपु दास के परिवार को देंगे आर्थिक मदद', शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान

सऊदी की तरह बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट

सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ नाटो-स्टाइल म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहता है, जिसमें यह प्रावधान हो सकता है कि एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा. इसी तरह का समझौता पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ किया था, जिसे भारत के खिलाफ रणनीतिक संतुलन साधने की कोशिश माना गया.

Advertisement

बताया जा रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि यह डिफेंस डील बांग्लादेश में आगामी आम चुनाव से पहले मौजूदा मोहम्मद यूनुस प्रशासन के रहते ही साइन हो जाए. दोनों देशों के बीच प्रस्तावित समझौते का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए संयुक्त तंत्र भी बनाया जा चुका है. समझौते के तहत खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: भारत-बांग्लादेश में तनाव गहराया, हफ्ते में दूसरी बार तलब किए गए बांग्लादेशी उच्चायुक्त

भारत के लिए चिंता का विषय

हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि इस डील में परमाणु सहयोग भी शामिल होगा या नहीं. अगर ऐसा होता है, तो यह भारत के लिए एक गंभीर सुरक्षा चिंता बन सकती है. पाकिस्तान पहले भी सऊदी अरब के संदर्भ में अपने परमाणु क्षमता को लेकर अस्पष्ट लेकिन संकेतात्मक बयान देता रहा है.

इस बीच बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक अशांति और भारत-विरोधी माहौल ने पाकिस्तान को इस डील को आगे बढ़ाने का अवसर दे दिया है. पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक वरिष्ठ नेता ने खुले मंच से भारत के खिलाफ बयान देते हुए बांग्लादेश के साथ औपचारिक सैन्य गठबंधन की मांग तक कर डाली है.

बढ़ सकती हैं पूर्वी मोर्चे पर चुनौतियां

भारत सरकार ने फिलहाल इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली पूरी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है. अगर यह समझौता अमल में आता है, तो भारत के पूर्वी मोर्चे पर सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में हो रही हिंसा आखिर भारत के मेडिकल टूरिज्म को कैसे हिला सकती है?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान इसीलिए जल्दबाजी में है क्योंकि अगर चुनाव के बाद बांग्लादेश में भारत-समर्थक नेतृत्व सत्ता में आता है, तो यह डील ठंडे बस्ते में जा सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement