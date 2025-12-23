बांग्लादेश में हो रही हिंसा आखिर भारत के मेडिकल टूरिज्म को कैसे हिला सकती है?

भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश इन दिनों हिंसा और आगजनी का सामना कर रहा है, जिसकी लपटें भारत पर भी असर डाल रही हैं. बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश में अशांति और भारत के साथ बढ़ते डिप्लोमैटिक तनाव के बीच बांग्लादेश ने हाल ही में नई दिल्ली में अपने हाई कमीशन में भारतीयों के लिए वीज़ा और कांसुलर सेवाओं को सस्पेंड कर दिया है.

वहीं, पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमीशन ने भी ऐसी ही रोक की घोषणा की, और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की ओर से एक प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा दी जाने वाली वीज़ा सेवाएं भी सस्पेंड कर दी गईं. नतीजतन, बांग्लादेश से भारत आने वाले मेडिकल ट्रैवल पर अब काफी जोखिम है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले चार सालों में भारत में मेडिकल टूरिज्म में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है और इसमें बांग्लादेशियों का हिस्सा हमेशा ज़्यादा रहा है. 2020 में, भारत में 1,82,000 से ज़्यादा मेडिकल टूरिस्ट आए थे. उनमें से 99,155 बांग्लादेश के थे. 2024 में मेडिकल टूरिस्ट की कुल संख्या बढ़कर 6,44,000 से ज़्यादा हो गई, और इनमें से 4,82,336 बांग्लादेशी नागरिक थे. इसके बाद इराक, सोमालिया, ओमान और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों ने भी भारत के मेडिकल टूरिज्म में योगदान दिया, हालांकि बांग्लादेश की तुलना में मेडिकल टूरिज्म का आंकड़ा काफी कम रहा.

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों (FTAs) में मेडिकल वीज़ा के मामले में बांग्लादेश सबसे बड़ा सोर्स है. पर्यटन मंत्रालय के अनुसार, 2020 और 2024 के बीच, लाखों बांग्लादेशी इलाज के लिए भारत आए. यह संख्या 2020 में लगभग 182,000 से बढ़कर 2024 में 644,000 से ज़्यादा हो गई, जिससे बांग्लादेश भारत के मेडिकल FTAs ​​में सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश बन गया.

पर्यटन मंत्रालय के 2020 से 2024 तक मेडिकल टूरिज्म के लिए शीर्ष स्रोत देशों पर नज़र रखने वाले आंकड़ों में बांग्लादेश लगातार टॉप पर रहा है. बांग्लादेश से मेडिकल यात्रियों की संख्या 2020 में 99,155 से बढ़कर 2024 में 482,336 हो गई, जो बांग्लादेशियों के लिए किफायती मेडिकल देखभाल डेस्टिनेशन के रूप में भारत की प्रमुख भूमिका को दिखाता है. बांग्लादेश के बाद इस लिस्ट में इराक, सोमालिया, ओमान और उज़्बेकिस्तान जैसे अन्य देश आते हैं लेकिन बांग्लादेश के मुकाबले इनका योगदान काफी कम है. कुल मिलाकर, भारत में कुल मेडिकल FTAs ​​2020 में 182,945 से बढ़कर 2024 में 644,387 हो गए, जो भारत की हेल्थकेयर सिस्टम में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय भरोसे को दर्शाता है.

बांग्लादेशी मरीज़ भारत क्यों आते हैं?

भारत लंबे समय से बांग्लादेशी मरीजों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा है. बांग्लादेश में स्वास्थ्य पर ज़्यादा जेब से खर्च (डॉक्टर के पास जाने, दवाइयों, टेस्ट और अस्पताल के इलाज पर होने वाला खर्च, जिसमें सरकारी मदद या इंश्योरेंस शामिल नहीं है) का मुख्य कारण प्राइवेट हेल्थकेयर सेवाओं का कमज़ोर रेगुलेशन है. 2023 की एक रिपोर्ट जिसका टाइटल "बांग्लादेश की हेल्थ केयर फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी 2012–32 की समीक्षा" था, में बताया गया कि 2019 में, बांग्लादेश में कुल स्वास्थ्य खर्च का लगभग 72.7 प्रतिशत जेब से खर्च किया गया था, जबकि भारत में यह 54.8 प्रतिशत था.

बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के 2018 के एक सर्वे से पता चला कि देश में 54,167 रजिस्टर्ड डॉक्टर लगभग 162.7 मिलियन लोगों की आबादी को सेवा दे रहे थे. इसका मतलब था कि हर 1,000 लोगों पर सिर्फ़ 0.53 डॉक्टर थे, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए हर 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर के स्टैंडर्ड से बहुत कम है. 2021 तक यह अनुपात थोड़ा बेहतर होकर हर 1,000 लोगों पर 0.67 हो गया, लेकिन अभी भी वहां डॉक्टर्स की कमी है.

इसके अलावा स्टडीज़ से पता चलता है कि सरकारी अस्पतालों में, लोगों को सिर्फ़ डॉक्टर से मिलने के लिए अक्सर लगभग 90 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि असल में कंसल्टेशन आमतौर पर लगभग एक मिनट तक चलता है. ढाका में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से मिलने में भी शायद ही कभी पाँच मिनट से ज़्यादा लगते हैं. ये समस्याएं कोविड-19 महामारी और बार-बार होने वाले डेंगू के प्रकोप के दौरान और बढ़ गईं थीं.

इसके अलावा, बांग्लादेश में नर्सों, दाइयों, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और टेक्निकल स्टाफ सहित अन्य ज़रूरी हेल्थकेयर कर्मचारियों की भी कमी है, जिससे मेडिकल केयर की क्वालिटी और उपलब्धता और भी सीमित हो जाती है. ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश के लगभग 70 प्रतिशत हेल्थ सेंटर्स में सही मेडिकल जांच के लिए ज़रूरी बेसिक उपकरण नहीं हैं.

अस्पताल मैनेजमेंट सिस्टम, इमरजेंसी सेवाएं और ऑर्गनाइज़ेशनल प्रक्रियाएं पुरानी हैं, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं और मेडिकल रिसर्च अभी भी अविकसित हैं. यहां तक कि बांग्लादेशी मरीज़ों को हेल्थकेयर संस्थानों में भ्रष्टाचार का भी सामना करना पड़ता है. देश के एंटी-करप्शन कमीशन ने 2019 में एक जांच में पाया कि 11 सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटरों में लगभग 40 प्रतिशत डॉक्टर रेगुलर ड्यूटी से गायब रहते थे, और उन्हें कानूनी कार्रवाई का बहुत कम डर था.

