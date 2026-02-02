'सस्ता तेल, सस्ते वर्कर...', भारत पर बयान देते हुए निक्की हेली के बेटे ने विरासत का भी ख्याल नहीं रखा

भारतीय मूल की अमेरिकी नेता निक्की हेली के बेटे नालिन हेली के भारत को लेकर दिए गए विवादित बयान ने राजनीति और सोशल मीडिया में बवाल मचा जिया है. नालिन हेली ने भारत को "अच्छा सहयोगी नहीं" कहते हुए एक टिप्पणी की, जिसे कई लोग भारत विरोधी और साथ-साथ ही असंवेदनशील माना जा रहा है.

इस टिप्पणी के सार्वजनिक होते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि भारतीय मूल की प्रमुख अमेरिकी नेता के परिवार से ऐसा बयान क्यों आया. वहीं, कुछ लोगों ने इसे अमेरिका की घरेलू राजनीति और विदेश नीति के रेफ्रेंस में देखा है. यह बयान उस समय सामने आया है जब भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक, रक्षा और आर्थिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है. ऐसे में नालिन हेली की टिप्पणी ने दोनों देशों के रिश्तों पर सवाल खड़ा कर दिया है.

नालिन हेली फिलहाल किसी निर्वाचित पद पर नहीं हैं, लेकिन उनकी पहचान निक्की हेली के बेटे के तौर पर है, जो अमेरिका में एक प्रभावशाली राजनीति शख्सियत रही हैं. निक्की हेली का भारतीय मूल और भारत से जुड़ी उनकी राजनीतिक रुचि लंबे समय से चर्चाओं का विषय रही है. इसलिए उनके पुत्र के इस बयान को खासतौर से देखा गया.

सोशल मीडिया पर भारत समर्थकों ने इस बयान को गैर-जिम्मेदाराना और अनुचित करार दिया है. उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत विचारों को पूरे देश या अंतरराष्ट्रीय रिश्तों से जोड़ना सही नहीं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस तरह की टिप्पणियां भारत-अमेरिका संबंधों को गलत तरीके से पेश कर सकती हैं.

अब तक नालिन या निक्की हेली की ओर से इस विवादित बयान पर कोई सफाई या प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन यह साफ है कि नालिन हेली की टिप्पणी ने भारत-अमेरिका संबंधों और अमेरिकी राजनीति में भारतीय मूल के नेताओं की भूमिका पर नई बहस को जन्म दिया है.

