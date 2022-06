Russia Ukraine War: यूक्रेन के फौजियों को न्यूजीलैंड दे रहा L119 हॉव्तिजर चलाने की ट्रेनिंग

न्यूजीलैंड के 30 फौजी इस समय ब्रिटेन में तैनात हैं. ये जुलाई महीने तक वहीं रहेंगे. ताकि वो यूक्रेनी फौजियों को 105 mm की L119 हॉव्तिजर तोप चलाने की ट्रेनिंग दे सकें. इस बात की घोषणा न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डेन ने की है. उन्होंने कहा कि इस समय यूक्रेनी फौजियों को इस समय हथियार के साथ-साथ स्किल की भी जरूरत है. इसलिए न्यूजीलैंड यहां पर है.



न्यूजीलैंड के फौजियों को 230 यूक्रेनी फौजियों को तोप को चलाने की ट्रेनिंग देनी है. इस काम में जुलाई अंत तक का समय लग जाएगा. यह तोप ब्रिटिश सेना भी चलाती है. इसलिए 30 यूक्रेनी फौजी इस तोप को चलाने की ट्रेनिंग लेंगे. बाकी को अन्य तरह के हॉव्तिजर तोप चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी. आइए जानते है इस तोप की ताकत जिसके बारे में चर्चा हो रही है.

105 mm की L119 हॉव्तिजर तोप का उपयोग न्यूजीलैंड की सेना 1980 से कर रही है. इसकी मारक क्षमता 17 से 19 किलोमीटर तक है. यह एक मिनट में 8 गोले दाग सकता है. तोप का वजन 2330 किलोग्राम होता है. इसमें पहिए लगे होते है, इसलिए इसे खींचकर ले जाना आसान होता है. यह एक हल्की तोप है, इसलिए इसकी फायरिंग रेंज भी दूर तक है. क्योंकि इसकी नली यानी बैरल गोले की दूरी के हिसाब से बनाई गई है.

