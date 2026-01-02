ममदानी ने किया नाजी सैल्यूट? शपथ ग्रहण के दौरान एक इशारे से मचा बवाल

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने एक भव्य समारोह में पद की शपथ ली. इस कार्यक्रम ने दुनियाभर का ध्यान खींचा. लेकिन जल्द ही यह समारोह विवाद में घिर गया, जब सोशल मीडिया पर आरोप लगे कि ममदानी ने सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 'नाजी सैल्यूट' किया.

शपथ ग्रहण की एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें ममदानी के हाथ के इशारे को लेकर सवाल उठ रहे हैं. रिपब्लिकन समर्थकों ने इस इशारे की तुलना 'नाजी सैल्यूट' से की. इससे ठीक एक साल पहले एलन मस्क से जुड़ा ऐसा ही विवाद भी सामने आया था. इस वीडियो के बाद राजनीतिक संकेतों और इशारों को लेकर तीखी बहस छिड़ गई.

I AM SHAKING… ZOHRAN MAMDANI JUST DID A NAZl SALUTE. RULES ARE RULES. CANCEL HIM



pic.twitter.com/Sfu0TTvJ4Z — MAGA Voice (@MAGAVoice) January 2, 2026

रिपब्लिकन समर्थकों ने उठाए सवाल

इस वायरल क्लिप में ममदानी भीड़ को संबोधित करते हुए हाथ उठाते नजर आ रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि यह स्पीच के दौरान अभिवादन के लिए किया जाने वाला आम इशारा था. वीडियो शेयर करते हुए रिपब्लिकन समर्थक सोशल मीडिया हैंडल 'MAGA Voice' ने लिखा, 'मैं इसे शेयर कर रहा हूं. जोहरान ममदानी ने अभी नाजी सैल्यूट किया. नियम सबके लिए समान हैं. इन्हें हटाओ.'

लोगों ने एलन मस्क से की तुलना

कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर ब्रैंडन स्ट्राका ने भी दावा किया कि ममदानी ने शपथ ग्रहण के दौरान वही इशारा किया, जिसे पहले एलन मस्क के मामले में आलोचकों ने 'नाजी सैल्यूट' बताया था. एक अन्य यूजर एरिक डॉहर्टी ने लिखा, 'हे भगवान. जोहरान ममदानी ने बिल्कुल वही इशारा किया जो एलन मस्क ने किया था. जब एलन करते हैं तो उसे नाजी सैल्यूट कहा जाता है. जब कथित कम्युनिस्ट जोहरान करते हैं तो मीडिया चुप रहता है. मीडिया जनता का दुश्मन है.'

🚨 HOLY CRAP! Zohran Mamdani just did the EXACT SAME gesture as Elon Musk



When Elon does it, it's a "Nazi salute."



When communist Zohran does it, the media is silent.



The media is the enemy of the people. pic.twitter.com/ccpvr2sobX — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 2, 2026

ममदानी के समर्थकों खारिज किए आरोप

सोशल मीडिया पर कई अन्य लोगों ने भी इसी तरह के आरोप दोहराए. हालांकि, ममदानी के समर्थकों ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया. उनका कहना है कि यह एक भावनात्मक और अपनापन दिखाने वाला इशारा था, जिसे ममदानी सार्वजनिक भाषणों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं. न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने अब तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

