ममदानी ने किया नाजी सैल्यूट? शपथ ग्रहण के दौरान एक इशारे से मचा बवाल

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी के शपथ ग्रहण समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया. इसमें उनके हाथ के इशारे को लेकर रिपब्लिकन समर्थकों ने ‘नाजी सैल्यूट’ का आरोप लगाया और इसकी तुलना एलन मस्क से जुड़े पुराने विवाद से की.

MAGA Voice और कुछ कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर्स ने ममदानी के इशारे पर सवाल उठाए हैं. (Photo: Social Media)
न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने एक भव्य समारोह में पद की शपथ ली. इस कार्यक्रम ने दुनियाभर का ध्यान खींचा. लेकिन जल्द ही यह समारोह विवाद में घिर गया, जब सोशल मीडिया पर आरोप लगे कि ममदानी ने सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 'नाजी सैल्यूट' किया.

शपथ ग्रहण की एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें ममदानी के हाथ के इशारे को लेकर सवाल उठ रहे हैं. रिपब्लिकन समर्थकों ने इस इशारे की तुलना 'नाजी सैल्यूट' से की. इससे ठीक एक साल पहले एलन मस्क से जुड़ा ऐसा ही विवाद भी सामने आया था. इस वीडियो के बाद राजनीतिक संकेतों और इशारों को लेकर तीखी बहस छिड़ गई.

रिपब्लिकन समर्थकों ने उठाए सवाल

इस वायरल क्लिप में ममदानी भीड़ को संबोधित करते हुए हाथ उठाते नजर आ रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि यह स्पीच के दौरान अभिवादन के लिए किया जाने वाला आम इशारा था. वीडियो शेयर करते हुए रिपब्लिकन समर्थक सोशल मीडिया हैंडल 'MAGA Voice' ने लिखा, 'मैं इसे शेयर कर रहा हूं. जोहरान ममदानी ने अभी नाजी सैल्यूट किया. नियम सबके लिए समान हैं. इन्हें हटाओ.'

लोगों ने एलन मस्क से की तुलना

कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर ब्रैंडन स्ट्राका ने भी दावा किया कि ममदानी ने शपथ ग्रहण के दौरान वही इशारा किया, जिसे पहले एलन मस्क के मामले में आलोचकों ने 'नाजी सैल्यूट' बताया था. एक अन्य यूजर एरिक डॉहर्टी ने लिखा, 'हे भगवान. जोहरान ममदानी ने बिल्कुल वही इशारा किया जो एलन मस्क ने किया था. जब एलन करते हैं तो उसे नाजी सैल्यूट कहा जाता है. जब कथित कम्युनिस्ट जोहरान करते हैं तो मीडिया चुप रहता है. मीडिया जनता का दुश्मन है.'

ममदानी के समर्थकों खारिज किए आरोप

सोशल मीडिया पर कई अन्य लोगों ने भी इसी तरह के आरोप दोहराए. हालांकि, ममदानी के समर्थकों ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया. उनका कहना है कि यह एक भावनात्मक और अपनापन दिखाने वाला इशारा था, जिसे ममदानी सार्वजनिक भाषणों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं. न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने अब तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

