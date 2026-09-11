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Garud Puran: मृत्यु के बाद कितने दिनों तक घर में रहती है आत्मा? जानें रहस्य

Garud Puran: गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद जीवात्मा तुरंत दूसरे लोक में नहीं जाती, बल्कि कुछ समय तक अपने ही घर और प्रियजनों के आसपास रहती है. जानें कैसे परिजनों का मोह और पिंडदान की प्रक्रिया आत्मा को आगे की यात्रा पर भेजती है.

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गरुड़ पुराण (Photo: ITG)
गरुड़ पुराण (Photo: ITG)

Garud Puran: मृत्यु जीवन का ऐसा सच है, जिससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता. लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तुरंत किसी दूसरे लोक में चली जाती है या कुछ समय तक अपने घर और अपनों के बीच ही रहती है?

गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके बाद की यात्रा को लेकर कई तरह के वर्णन मिलते हैं. इनमें आत्मा की मृत्यु के बाद की स्थिति, उसके कर्मों का लेखा-जोखा, पिंडदान और यमलोक की यात्रा जैसी बातें विस्तार से बताई गई हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा की एक लंबी यात्रा शुरू होती है. इस दौरान उसे अपने कर्मों के अनुसार अलग-अलग अनुभवों से गुजरना पड़ता है. आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा को लेकर क्या बताया गया है.

गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या बताया गया है?

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गरुड़ पुराण वैष्णव परंपरा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है. इसमें भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के माध्यम से जीवन, मृत्यु, कर्म, पाप-पुण्य और मृत्यु के बाद की गति से जुड़े विषयों का वर्णन मिलता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मनुष्य के कर्म ही मृत्यु के बाद उसकी गति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन काफी विस्तार से किया गया है. हालांकि, इन वर्णनों को धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के रूप में समझना चाहिए.

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मृत्यु के समय आत्मा के साथ क्या होता है?

गरुड़ पुराण के वर्णन के अनुसार, मृत्यु के समय जीवात्मा अपने भौतिक शरीर को छोड़ देती है. इस दौरान यमदूतों के आने और जीवात्मा को अपने साथ ले जाने का भी उल्लेख मिलता है. ग्रंथ में यमदूतों का वर्णन भयावह रूप में किया गया है. उनके हाथों में दंड और पाश होने की बात कही गई है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, पाप कर्म करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के समय इन यमदूतों को देखकर भय का अनुभव होता है. इसके बाद जीवात्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर ले जाया जाता है.

गरुड़ पुराण में आत्मा के सूक्ष्म शरीर का वर्णन भी मिलता है. इसे भौतिक शरीर से अलग माना गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन जीवात्मा अपने कर्मों के प्रभाव के साथ आगे बढ़ती है.

क्या मृत्यु के बाद आत्मा घर में रहती है?

गरुड़ पुराण से जुड़ी लोकप्रिय व्याख्याओं में कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा कुछ समय तक अपने घर और परिवार के आसपास रहती है. उसे अपने प्रियजनों से अलग होने का एहसास होता है और वह उन्हें देखती है, लेकिन उनसे पहले की तरह संवाद नहीं कर पाती है.

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कुछ धार्मिक व्याख्याओं में मृत्यु के बाद शुरुआती दिनों को विशेष महत्व दिया गया है. इसी कारण हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद कई दिनों तक पिंडदान, तर्पण और अन्य संस्कार किए जाते हैं. हालांकि आत्मा के ठीक कितने समय तक घर में रहने की बात कही गई है, इसे लेकर अलग-अलग परंपराओं और व्याख्याओं में अंतर मिलता है. इसलिए इसे एक निश्चित वैज्ञानिक तथ्य की तरह नहीं, बल्कि धार्मिक मान्यता के रूप में देखना चाहिए.

पिंडदान को क्यों माना गया है जरूरी?

हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद पिंडदान और श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व माना जाता है. गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद जीवात्मा की यात्रा के दौरान पिंडदान से मिलने वाले लाभों का वर्णन किया गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन संस्कारों के माध्यम से मृतक के लिए अन्न और जल का प्रतीकात्मक अर्पण किया जाता है. कहा जाता है कि मृत्यु के बाद शुरुआती दिनों में किए जाने वाले पिंडदान से जीवात्मा को आगे की यात्रा के लिए सूक्ष्म शरीर प्राप्त करने में सहायता मिलती है. इसी वजह से हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद अलग-अलग दिनों पर पिंडदान और तर्पण करने की परंपरा बनी हुई है.

10वें, 11वें और 12वें दिन का क्या महत्व है?

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गरुड़ पुराण की विभिन्न व्याख्याओं में मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों और पिंडदान का अलग-अलग दिनों से संबंध बताया गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इन दिनों किए गए पिंडदान के माध्यम से मृतक की सूक्ष्म देह के निर्माण और उसकी आगे की यात्रा से जुड़ी प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है.

11वें और 12वें दिन किए जाने वाले कर्मकांड भी इसी क्रम का हिस्सा माने जाते हैं. इसके बाद आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती है और उसे अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करने के लिए यमलोक की ओर ले जाया जाता है.

यमलोक की यात्रा कैसी बताई गई है?

गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा को आसान नहीं बताया गया है. विशेष रूप से पाप कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए यह यात्रा कठिन और कष्टदायक बताई गई है. रास्ते में कई तरह की परेशानियों और यातनाओं का वर्णन मिलता है. इसी क्रम में वैतरणी नदी का भी उल्लेख आता है. धार्मिक ग्रंथों में इसे एक कठिन और भयावह पड़ाव के रूप में बताया गया है. मान्यता के अनुसार, जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार इन परिस्थितियों का सामना करती हुई धर्मराज के लोक तक पहुंचती है. यह पूरा वर्णन मूल रूप से मनुष्य को उसके कर्मों के प्रति सचेत करने के उद्देश्य से भी देखा जाता है.

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क्या आत्मा अपने परिवार को देख सकती है?

गरुड़ पुराण की धार्मिक व्याख्याओं के अनुसार, मृत्यु के बाद जीवात्मा को अपने पुराने शरीर, घर और परिवार से मोह बना रह सकता है. वह अपने प्रियजनों को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अब वह भौतिक शरीर में नहीं होती. इसलिए वह पहले की तरह उनसे बात या संपर्क नहीं कर पाती है. यही स्थिति उसके लिए दुख और बेचैनी का कारण बताई गई है.

इसीलिए हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों को महत्वपूर्ण माना जाता है. माना जाता है कि इन संस्कारों से मृतक की आत्मा को आगे की यात्रा के लिए शांति और गति प्राप्त होती है.

कर्म ही तय करते हैं आत्मा की आगे की गति

गरुड़ पुराण की पूरी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कर्म से जुड़ा है. मनुष्य जीवन में जो कर्म करता है, उसका फल उसे किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है. पुण्य कर्मों का परिणाम शुभ और पाप कर्मों का परिणाम कष्टदायक बताया गया है. इसलिए, गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के बाद की कहानी नहीं बताता, बल्कि जीवित व्यक्ति को भी अपने कर्मों के प्रति जागरूक करता है. धन, पद और संपत्ति मनुष्य के साथ नहीं जाते. उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं.

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क्या मृत्यु के बाद आत्मा को भूख-प्यास लगती है?

गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद जीवात्मा की भूख और प्यास का भी वर्णन मिलता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, शरीर छूट जाने के बाद भी जीवात्मा को अपने पुराने शरीर और भौतिक जरूरतों का अनुभव हो सकता है. इसी कारण पिंडदान और तर्पण के जरिए मृतक के लिए अन्न और जल अर्पित करने की परंपरा है.

यहां भी यह समझना जरूरी है कि यह धार्मिक विश्वास का हिस्सा है. आधुनिक विज्ञान के स्तर पर आत्मा, यमलोक या पिंड के सूक्ष्म शरीर बनने जैसी अवधारणाओं का स्वतंत्र वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है.

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