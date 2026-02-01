scorecardresearch
 
मलेशिया का समंदर में बड़ा एक्शन, दो ऑयल टैंकर जब्त, जहाजों के कप्तान भी अरेस्ट

मलेशिया के समुद्री इलाके में अवैध रूप से ट्रांसफर किए जा रहे कच्चे तेल के दो टैंकर बरामद किए गए हैं. दोनों जहाजों के कप्तानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

कच्चे तेल की कीमत 129.9 मिलियन डॉलर बताई गई है. (Reuters)
मलेशिया मैरीटाइम इन्फोर्समेंट एजेंसी (Malaysian Maritime Enforcement Agency) ने कच्चे तेल के दो टैंकर बरामद किए. इनमें 512 मिलियन रिंगिट कच्चा तेल था, जिसे एक जहाज से दूसरे जहाज में अवैध रूप से ट्रांसफर किया जा रहा था.

पिछले हफ्ते पेनांग के मुका हेड से 24 समुद्री मील पश्चिम से बरामद किए गए कच्चे तेल की कीमत 129.9 मिलियन डॉलर से ज्यादा बताई जा रही है. इन टैंकरों में 53 चीनी, बर्मी, ईरानी, ​​पाकिस्तानी और भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे. 

दोनों जहाजों के कप्तानों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अब पेनांग राज्य समुद्री जांच अधिकारी इस मामले की आगे की जांच कर रहे हैं.

आपस में जुड़े मिले दोनों जहाज

समुद्री कप्तान मुहम्मद सफी मोहम्मद रामली ने बताया कि गुरुवार को स्थानीय समयानुसार लगभग एक बजे गश्ती नौका को शिकायत मिली थी. इसके बाद लंगर डाले टैंकरों का निरीक्षण किया गया. अधिकारियों को शक था कि ये जहाज अवैध तेल ट्रांसफर में शामिल हैं. जांच में दोनों जहाज आपस में जुड़े हुए पाए गए.

कप्तान की मानें तो बिना अनुमति टैंकरों पर लंगर डालने पर 100,000 रिंगिट (मलेशिया की मुद्रा) का जुर्माना है. वहीं, अवैध जहाज से जहाज स्थानांतरण गतिविधियों में शामिल होने के लिए हर जहाज पर 200,000 रिंगिट का जुर्माना है.

यह भी पढ़ें: गाजा संघर्ष के बीच एर्दोगन का 'डबल गेम'... नेतन्याहू को बताते हैं हिटलर फिर भी इजरायल को भेज रहे कच्चा तेल

अवैध तेल ट्रांसफर का अड्डा बने

बता दें कि मलेशिया के समुद्री इलाके, अवैध रूप से एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल ट्रांसफर करने के लिए जाने जाते हैं. यहां समुद्र में टैंकरों के बीच तेल स्थानांतरित किया जाता है ताकि है तेल के स्रोत को छिपाया जा सके. 

मलेशियाई अधिकारियों ने जुलाई 2024 में समुद्री इलाकों में अवैध तेल ट्रांसफर के खिलाफ सख्त कदम उठाने का दावा किया था. 

---- समाप्त ----
