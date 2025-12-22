'अच्छी है न...?', 14 साल की लड़की से ट्रंप की मीटिंग, अंजान महिला के साथ क्लिंटन... एपस्टीन फाइल्स से अमेरिका में भूचाल

अमेरिकी फाइनेंशियर और दोषी सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों की रिलीज ने एक बार फिर दुनियाभर में हलचल मचा दी है. एपस्टीन की मौत के बाद उनके नेटवर्क से जुड़ी फाइलों को 'एपस्टीन फाइल्स' के नाम से जाना जाता है. इन फाइल्स में कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों के नाम और फोटोज शामिल हैं. हाल ही में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट (DOJ) ने कुछ दस्तावेज जारी किए हैं, लेकिन एपस्टीन फाइल्स को पूरी तरह रिलीज न करने को लेकर विवाद बढ़ गया है.

एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत अमेरिकी संसद, कांग्रेस ने DOJ को 19 दिसंबर 2025 तक सभी दस्तावेज जारी करने का डेडलाइन दिया था. हालांकि, DOJ ने केवल आंशिक रिलीज की, जिसमें हजारों पेज और सैकड़ों इमेज शामिल हैं. इनमें से कई पेज काले कर दिए गए हैं जिनमें पुलिस के बयान, जांच रिपोर्ट्स और फोटोज शामिल हैं. शुक्रवार को रिलीज डॉक्यूमेंट्स में 550 से ज्यादा पेज काले किए गए हैं. तर्क दिया जा रहा है कि पीड़ितों की पहचान छिपाने के लिए ऐसा किया गया है.

रविवार को जब अमेरिका के डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच से सवाल किया गया कि सभी डॉक्यूमेंट्स एक साथ क्यों नहीं रिलीज किए गए तो उन्होंने कहा कि सभी फाइलें धीरे-धीरे जारी की जाएंगी, और ट्रंप से जुड़े सभी मटेरियल भी रिलीज होंगे.

DOJ ने घोषणा की है कि आने वाले हफ्तों में और दस्तावेज जारी किए जाएंगे. लेकिन डेडलाइन मिस होने और कुछ फाइलों के DOJ वेबसाइट से गायब होने से विवाद बढ़ा है. अमेरिकी सांसदों ने अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी को कंटेम्प्ट ऑफ कांग्रेस की धमकी दी है.

अब तक किन-किन हस्तियों के नाम सामने आए हैं?

एपस्टीन फाइल्स में अब तक कई फेमस नाम उजागर हुए हैं, लेकिन कोई 'क्लाइंट लिस्ट' या बड़े बॉम्बशेल नहीं मिले. जारी दस्तावेजों में ईमेल्स, फोटोज और रिकॉर्ड्स शामिल हैं. हालिया रिलीज डॉक्यूमेंट्स में जिनके नाम शामिल हैं वो हैं-

बिल क्लिंटन (पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति)- फोटोज और मेंशंस, एपस्टीन के जेट पर 28 ट्रिप्स का जिक्र

डॉनल्ड ट्रंप (अमेरिकी राष्ट्रपति)- फोटोज और ईमेल्स में मेंशन, लेकिन कोई आरोप नहीं, कुछ फाइल्स डिलीट हुईं.

माइकल जैक्सन (सिंगर)- फोटोज में दिखे

Photo: DOJ Via Reuters

केविन स्पेसी (एक्टर)- फोटोज और मेंशंस

लैरी समर्स (पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी)- ईमेल्स में कनेक्शन

कैथरीन रुमलर (पूर्व व्हाइट हाउस काउंसल)- ईमेल्स में मेंशन

माइकल वुल्फ (जर्नलिस्ट)- ईमेल्स में मेंशन

एलन मस्क (टेस्ला CEO)- दस्तावेजों में नाम

बिल गेट्स (माइक्रोसॉफ्ट को-फाउंडर)- दस्तावेजों में नाम

ये नाम ईमेल्स, फोटोज और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स से आए हैं, लेकिन अधिकांश में कोई क्रिमिनल आरोप नहीं हैं. इन डॉक्यूमेंट्स में क्लिंटन और ट्रंप के नाम बार-बार आ रहे हैं.

एपस्टीन ने ट्रंप को 14 साल की एक लड़की से मिलाया

कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, जेफ्री एपस्टीन ने कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को 14 साल की एक लड़की से मिलवाया था. कोर्ट रिकॉर्ड में बताया गया है कि एपस्टीन ने 1990 के दशक में फ्लोरिडा स्थित ट्रंप के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में कथित तौर पर 14 साल की लड़की को ट्रंप से मिलवाया.

इस कथित मुलाकात के दौरान एपस्टीन ने ट्रंप को कोहनी मारी और लड़की की ओर इशारा करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, 'यह अच्छी है, है ना?'

2020 में एपस्टीन की संपत्ति और घिस्लेन मैक्सवेल के खिलाफ दायर मुकदमे के अनुसार, ट्रंप ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया. डॉक्यूमेंट्स में कहा गया है कि इसके बाद दोनों हंस पड़े और वहां खड़ी लड़की असहज महसूस कर रही थी लेकिन 'उस समय वो इतनी छोटी थी कि यह समझ नहीं पाई कि वो हंस क्यों रहे हैं.'

लड़कियों के बीच जेफरी एपस्टीन (Photo: Handout/House Oversight Committee Democrats via Reuters)

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता का आरोप है कि सालों तक एपस्टीन ने उसे बहला-फुसलाकर उसका शोषण किया. हालांकि, कोर्ट में दायर याचिका में उसने ट्रंप के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है.

डॉक्यूमेंट्स पर ट्रंप प्रशासन क्या बोला?

इस डॉक्यूमेंट पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन 'इतिहास का सबसे पारदर्शी प्रशासन' है. उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने हजारों पन्नों के दस्तावेज जारी किए, हाउस ओवरसाइट कमेटी के समन अनुरोध में सहयोग किया और ट्रंप ने एपस्टीन से जुड़े डेमोक्रेट पार्टी के दोस्तों की जांच की मांग की जो कि डेमोक्रेट्स कभी नहीं कर पाते. उन्होंने कहा कि डेमोक्रेट्स पीड़ितों के लिए इतना कभी नहीं कर पाते.

शुक्रवार को जारी हजारों फाइलों में राष्ट्रपति का उल्लेख बहुत कम जगहों पर है. कुछ तस्वीरों में वो दिखाई देते हैं, लेकिन उनका शामिल होना बेहद सीमित बताया गया है. उन तस्वीरों में से एक शनिवार को फाइलों से हटाई गई थी, लेकिन विवाद बढ़ने पर 24 घंटे बाद उसे वापस जोड़ दिया गया.

एपस्टीन फाइल्स के अभी और हजारों पन्ने रिलीज होने बाकी हैं. डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा है कि 'कई लाख' पन्नों की समीक्षा अभी चल रही है और उन्हें अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति पहले कह चुके हैं कि एपस्टीन से सालों तक उनकी दोस्ती रही लेकिन 2004 के आसपास दोनों के संबंध टूट गए. यह एपस्टीन की पहली गिरफ्तारी से कई साल पहले की बात है. ट्रंप ने एपस्टीन से जुड़े किसी भी तरह के गलत काम में अपनी संलिप्तता से लगातार इनकार किया है.

बड़ी जानकारियां छिपा रहा ट्रंप प्रशासन

ट्रंप प्रशासन पर आरोप है कि वे फाइल्स को पूरी तरह रिलीज नहीं कर रहे, जिससे कवरअप का शक हो रहा है. ट्रंप ने एपस्टीन फाइल्स को रिलीज करने वाले एक्ट पर साइन किया, लेकिन DOJ की देरी से विपक्ष कह रहा है कि ट्रंप फाइल्स में खुद से जुड़ी बेहद संवेदनशील चीजों को छिपा रहे हैं.

एपस्टीन और ट्रंप की पुरानी दोस्ती (मार-ए-लागो में फोटोज) और ईमेल्स में ट्रंप का जिक्र इसकी वजह है. रिपब्लिकन्स का कहना है कि ट्रंप ने एपस्टीन को जेल भेजा और विक्टिम्स की मदद की. लेकिन डेमोक्रेट्स का कहना है कि वो बेहद संवेदनशील जानकारियां छिपा रहे हैं.

