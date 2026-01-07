scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इजरायल और सीरिया के बीच फिर शुरू हुई बातचीत, ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति के लिए बहाल कराया संवाद

मध्य पूर्व में तनाव के बीच एक अहम कूटनीतिक पहल सामने आई है. कई महीनों के अंतराल के बाद इजरायल और सीरिया के बीच बातचीत एक बार फिर शुरू हो गई है, जिसमें अमेरिका की सक्रिय भूमिका रही है.

Advertisement
X
इजरायल और सीरिया ने बातचीत पर सहमति जताई. (Photo- Flash90)
इजरायल और सीरिया ने बातचीत पर सहमति जताई. (Photo- Flash90)

इजरायल और सीरिया के बीच लंबे समय से ठप पड़ा कूटनीतिक संवाद दोबारा बहाल हो गया है. इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि यह बातचीत अमेरिका के समर्थन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट में शांति के विजन के तहत हुई है.

इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार शाम एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि कई महीनों के अंतराल के बाद इजरायल और सीरिया के बीच कूटनीतिक संवाद फिर से शुरू हो गया है. यह बातचीत अमेरिका के समर्थन की वजह से हुई है.

PMO के मुताबिक यह संवाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट में शांति को बढ़ावा देने के विजन का हिस्सा है. बातचीत के दौरान इजरायल ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और अपनी सीमाओं के आसपास किसी भी तरह के खतरे को रोकने की जरूरत पर जोर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Operation Absolute Resolve
कैसे हुआ मादुरो को कैप्चर करने का मिशन... प्लानिंग से हमले तक की हर डिटेल
Iran Protests
'नहीं तो अल्लाह हमें जहन्नुम...' 'मुल्लाओं देश छोड़ो' के नारों के बीच ऐसा क्यों बोले ईरानी राष्ट्रपति
Spice-1000 Bomb
बालाकोट स्ट्राइक में जिसने उड़ाई थी PAK की नींद... भारत वही बम और मंगा रहा है
Yaniv Revach Israel RSS
‘संघ की गतिविधियां बेहद प्रभावशाली’, इजरायली राजनयिक ने जमकर की RSS की तारीफ
Masoud Pezeshkian, trump, netanyahu,
'ऐसा हमला करेंगे कि पछताओगे...', ट्रंप की धमकी पर ईरानी राष्ट्रपति का पलटवार

इजरायल ने क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया. इसके साथ ही दोनों देशों के हित में आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर भी सहमति जताई गई.

PMO के बयान में कहा गया है कि बातचीत के दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि यह कूटनीतिक संवाद आगे भी जारी रहेगा, ताकि साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सके और सीरिया में रहने वाले ड्रूज अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

Advertisement

यह पहल ऐसे समय में सामने आई है, जब मध्य पूर्व में सुरक्षा हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं. ऐसे में इजरायल और सीरिया के बीच संवाद की बहाली को क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

वहीं, टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल और सीरिया ने मंगलवार को पेरिस में बातचीत के दूसरे दिन इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने, कूटनीति को आगे बढ़ाने और कारोबारी अवसरों को आसान बनाने के लिए एक विशेष तंत्र बनाया जाएगा. यह जानकारी दोनों देशों और अमेरिका की ओर से जारी संयुक्त बयान में दी गई, जिसे वॉशिंगटन ने जारी किया.

सोमवार को शुरू हुई यह बातचीत करीब दो महीनों में पहली बार हुई थी. इसके नतीजे के तौर पर एक जॉइंट फ्यूजन मैकेनिज्म यानी संयुक्त समन्वय तंत्र बनाने पर सहमति बनी. बयान के मुताबिक यह एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सेल होगा, जिसका मकसद अमेरिका की निगरानी में खुफिया जानकारी साझा करने, सैन्य तनाव कम करने, कूटनीतिक संपर्क और कारोबारी अवसरों को लेकर त्वरित और लगातार समन्वय स्थापित करना है.

इस तंत्र का इस्तेमाल आपसी विवादों को तेजी से सुलझाने के लिए भी किया जाएगा.

पेरिस में हुई यह बातचीत दोनों दुश्मन देशों के बीच तीसरा दौर था. फ्रांस खुद इस बातचीत में शामिल नहीं था. इससे पहले एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने द टाइम्स ऑफ इजरायल से कहा था कि पेरिस में हुई बातचीत अच्छी और अहम रही. वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि एक वर्किंग ग्रुप नियमित और लगातार आधार पर बैठक करेगा.

Advertisement

एक इजरायली अधिकारी ने एक्सियोस न्यूज़ साइट को बताया कि दोनों देश विश्वास बहाली के कदम भी उठाने जा रहे हैं. अधिकारी ने कहा, दोनों देशों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट विजन के तहत एक सुरक्षा समझौते तक पहुंचने की इच्छा जताई है.

सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा की सरकार के करीबी एक सीरियाई सूत्र के हवाले से चैनल 12 न्यूज़ ने बताया कि अमेरिकी दबाव ने इजरायल के साथ सुरक्षा समझौते की दिशा में संभावित प्रगति के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement