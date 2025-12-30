scorecardresearch
 
ट्रंप को इजरायल देगा सर्वोच्च सम्मान, भारत के जुबिन मेहता को भी मिल चुका है ये पुरस्कार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 में इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायल प्राइज दिया जाएगा. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ट्रंप के इजरायल समर्थन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. दशकों पुरानी परंपरा तोड़कर पहली बार किसी गैर-नागरिक को यह सम्मान दिया जा रहा है.

इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की है. (Photo: Reuters)
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 में इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान Israel Prize देने का ऐलान किया है. उन्होंने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि देश में ट्रंप के प्रति जबरदस्त सम्मान और समर्थन की भावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. इसके साथ ही इजरायल ने दशकों पुरानी परंपरा तोड़ते हुए किसी गैर-नागरिक को यह प्रतिष्ठित सम्मान देने का फैसला किया है. खास बात यह है कि यही पुरस्कार एक भारतीय को भी मिल चुका है.

फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने पत्रकारों से कहा कि ट्रंप ने कई बार परंपराओं को तोड़ा है और बाद में दुनिया ने महसूस किया कि उनका फैसला सही था. उन्होंने कहा, "हमने भी एक नई परंपरा शुरू करने या कहें कि एक परंपरा तोड़ने का फैसला किया है और वह है Israel Prize देना."

यह भी पढ़ें: 'हथियार नहीं डाले तो गंभीर अंजाम तय...', नेतन्याहू संग बैठक के बाद ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम

नेतन्याहू ने ट्रंप को "अब तक का इजरायल का सबसे बड़ा दोस्त" बताया. उन्होंने कहा कि ट्रंप ने इजरायल की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है. इजरायली प्रधानमंत्री के मुताबिक, यह सम्मान किसी एक राजनीतिक धड़े की नहीं बल्कि पूरे इजरायल समाज की भावना को दर्शाता है.

भारतीय को भी मिल चुका है Israel Prize

गौरतलब है कि Israel Prize आमतौर पर इजरायल के नागरिकों या स्थायी निवासियों को दिया जाता है. हालांकि, इसमें "यहूदी समुदाय के लिए विशेष योगदान" की एक श्रेणी मौजूद है. इसी श्रेणी के तहत इससे पहले केवल एक गैर-इजरायली को यह सम्मान मिला था. वर्ष 1991 में मशहूर भारतीय कंडक्टर जुबिन मेहता को यह पुरस्कार दिया गया था.

Israel Prize मिलने पर क्या बोले ट्रंप?

डोनाल्ड ट्रंप ने इस सम्मान पर खुशी जताते हुए कहा कि यह उनके लिए "काफी चौंकाने वाला और बेहद सराहनीय" है. उन्होंने संकेत दिया कि वह पुरस्कार ग्रहण करने के लिए इजरायल भी जा सकते हैं. आमतौर पर Israel Prize समारोह इजरायल के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जाता है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के हाथ पर मोटा कंसीलर... नई फोटो पर मचा बवाल तो व्हाइट हाउस ने दी ये सफाई

ट्रंप अब तक नोबेल पीस प्राइज से महरूम

राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से खुद को वैश्विक शांति दूत के रूप में पेश करते रहे हैं. वह कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने दुनिया में कई युद्ध रुकवाए हैं. हालांकि, उन्हें अब तक नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला है, जिसे लेकर वह समय-समय पर निराशा भी जताते रहे हैं. हाल ही में उन्हें FIFA Peace Prize से भी सम्मानित किया गया था.

---- समाप्त ----
