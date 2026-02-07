scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ईरान-US में शुरू होगी जंग या खामेनेई को मिलेगा और मौका? ट्रंप ने बताया आगे का प्लान

ओमान में हुई अमेरिका-ईरान परमाणु बातचीत का पहला दौर बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया. इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए, लेकिन अगले हफ्ते फिर वार्ता का ऐलान किया. ईरान ने बातचीत को सकारात्मक शुरुआत बताया और कहा कि चर्चा सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित रही, जबकि क्षेत्रीय देशों ने इस प्रक्रिया का स्वागत किया.

Advertisement
X
अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की परमाणु वार्ता ओमान में हुई है. (Photo: ITG/@GFX)
अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की परमाणु वार्ता ओमान में हुई है. (Photo: ITG/@GFX)

अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही है. ओमान के मस्कत में हुई इस बैठक में कई पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें फोकस परमाणु समझौते पर ही रहा. बातचीत किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचने के बाद नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए. इसके बाद उन्होंने यह ऐलान भी किया कि उनकी टीम अगले हफ्ते ईरानी नेताओं के साथ फिर बैठक करेगी.

ट्रंप ने कहा, "ईरान डील करना चाहता है. हम उसे कुछ समय दे रहे हैं. हम अगले हफ्ते फिर बैठेंगे, लेकिन ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे." इससे पहले उन्होंने ईरान को निशाने पर लेते हुए उन देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो ईरान से सामान या सेवाओं का आयात कर रहे हैं. इसके लिए उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन किया. उनका कहना है कि यह कदम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है.

यह भी पढ़ें: ओमान में वार्ता के बाद अमेरिका ने लगाए नए प्रतिबंध, ईरान बोला- भरोसे की कमी बड़ी चुनौती

सम्बंधित ख़बरें

US President Donald Trump and Iran Supreme Leader Khamenei
ईरान से कारोबार करने वालों पर अमेरिका सख्त, ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया
अमेरिका-ईरान के बीच क्या है तनातनी के मुद्दे?
अमेरिका ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को क्या दी चेतावनी? देखें ब्लैक & व्हाइट
Iran deploys Sejjil 2 missile after US encirclement
US से तनाव के बीच ईरान की मिसाइल सेजिल-2 की क्यों हो रही चर्चा? देखें
ईरान-US वार्ता को बताया गया अच्छी शुरुआत (Photo: AP)
ओमान में वार्ता के बाद अमेरिका ने लगाए नए प्रतिबंध, ईरान बोला- भरोसे की कमी

US के साथ बातचीत करने के बाद क्या बोला ईरान?

ओमान में हुई बातचीत को लेकर ईरान की तरफ से कहा गया कि परमाणु समझौते पर चर्चा एक सकारात्मक शुरुआत है और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी. अली खामेनेई शासन की तरफ से ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि बैठक में केवल परमाणु मुद्दे पर ही चर्चा हुई और अमेरिका के साथ किसी अन्य विषय को शामिल नहीं किया गया.

Advertisement

अमेरिका-इजरायल की ईरान से क्या है मांग?

दरअसल, अमेरिका के जरिए इजरायल की मांग रही है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाए और क्षेत्रीय सहयोगियों को समर्थन देना बंद करे. ईरान पहले से ही स्पष्ट करता रहा है कि वह सिर्फ परमाणु मुद्दे पर बातचीत करेगा और अन्य विषयों पर समझौता नहीं करेगा. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, चर्चा के दौरान ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन का बचाव किया, जबकि अन्य मुद्दों को नहीं उठाया गया.

यह भी पढ़ें: ईरान के पास अमेरिकी सैन्य बेड़ा पिछले साल से भी बड़ा... क्या अब होगा हमला?

खाड़ी देशों ने ईरान-US की बातचीत का किया स्वागत

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान को लगता है कि अमेरिकी प्रतिनिधि उसके यूरेनियम संवर्धन के पक्ष को समझते हैं, जिसे तेहरान लंबे समय से नागरिक इस्तेमाल के लिए बता रहा है. वहीं, क्षेत्र के खाड़ी देशों ने ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की इस प्रक्रिया का स्वागत किया है. जैसे कि कतर ने कहा कि उम्मीद है कि इससे एक बड़ा समझौता होगा जिससे दोनों पार्टियों के फायदे होंगे और इलाके में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ेगी...

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement