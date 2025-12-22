scorecardresearch
 
इंडोनेशिया में दर्दनाक हादसा, बस दुर्घटना में 16 लोगों की मौत

इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सोमवार आधी रात को एक पैसेंजर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें लगभग 16 लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा सड़क की खराब स्थिति या ड्राइवर की लापरवाही के कारण हो सकता है. राहत कार्य जारी हैं और स्थानीय प्रशासन मृतकों के परिवारों को सहायता प्रदान कर रहा है.

इंडोनेशिया में बस दुर्घटना में 16 लोगों की मौत.(Photo: Representational)
इंडोनेशिया में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें कई लोगों के मारे जाने खबर है. एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि सोमवार आधी रात के ठीक बाद इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में एक पैसेंजर बस हादसे का शिकार हो गई. अब तक आई जानकारी के मुताबिक, हादसे में करीब 16 लोगों की मौत हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के प्रमुख बुडियोनो ने बताया, '34 लोगों को ले जा रही बस टोल रोड पर कंट्रोल खो बैठी और एक कंक्रीट बैरियर से टकराकर पलट गई. यह इंटर-प्रोविंस बस राजधानी जकार्ता से देश के पुराने शाही शहर योग्याकार्ता (Yogyakarta) जा रही थी. सेंट्रल जावा के सेमारंग शहर में क्राप्याक (Krapyak) टोलवे पर एक घुमावदार एग्जिट रैंप में घुसते वक्त बस पलट गई.'

उन्होंने बताया कि तेज टक्कर से कई यात्री बाहर गिर गए और बस की बॉडी में फंस गए.

पुलिस और बचाव दल दुर्घटना के करीब 40 मिनट बाद मौके पर पहुंचे. मौके पर ही छह यात्रियों के शव बरामद किए गए. अस्पताल ले जाते समय या इलाज के दौरान दस और लोगों की मौत हो गई.

बुडियोनो के अनुसार, दो निकटवर्ती अस्पतालों में भर्ती 18 घायलों में पांच की हालत गंभीर है जबकि 13 की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

---- समाप्त ----
