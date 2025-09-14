भारत नहीं, अब रूस और चीन पर फोकस... टैरिफ विवाद के बीच ट्रंप ने खोज निकाले बड़े 'दुश्मन'

डोनाल्ड ट्रंप को एक नया विलेन मिल गया है. रूसी तेल खरीदने के लिए भारत की महीनों तक तीखी आलोचना करने और सेकेंडरी टैरिफ लगाकर नई दिल्ली पर हमला करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अब चीन पर निशाना साध रहे हैं. अपने ताजा ट्रुथ सोशल पोस्ट में, ट्रंप ने गरजते हुए कहा कि NATO देशों को रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए और मॉस्को पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए एकजुट होना चाहिए. साथ ही उन्होंने बीजिंग पर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का भी आह्वान किया.

NATO देशों से मांगी रजामंदी

नाटो सदस्यों और 'दुनिया' को संबोधित एक चिट्ठी में ट्रंप ने ऐलान किया, 'मैं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं, जब सभी नाटो देश सहमत हो जाएं और ऐसा करना शुरू कर दें, और जब सभी नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद कर दें. जैसा कि आप जानते हैं, नाटो की जीत के लिए प्रतिबद्धता 100 प्रतिशत से काफी कम रही है, और कुछ लोगों की ओर से रूसी तेल की खरीद चौंकाने वाली रही है! यह रूस पर आपकी बातचीत की स्थिति और सौदेबाजी की शक्ति को बहुत कमज़ोर करता है.'

ट्रंप ने गठबंधन से सामूहिक रूप से काम करने की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि अगर नाटो सदस्य प्रतिबंधों पर एकमत हो जाएं तो वह आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा, 'वैसे भी, जब आप तैयार हों तो मैं भी लिए तैयार हूं. बस यह बताइए कि कब?'

चीन पर भारी टैरिफ लगाने की अपील

अपनी अब तक की सबसे सीधी टिप्पणी में ट्रंप ने कहा कि वह प्रतिबंधों पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, जिसका रूस के फाइनेंस पर बहुत बुरा असर हो सकता है. लेकिन अंततः उन्होंने फैसला नाटो सहयोगियों पर छोड़ दिया. हालांकि, उनकी मांग का सबसे तीखापन बीजिंग के लिए था.

उन्होंने आगे कहा, 'मेरा मानना है कि नाटो का एक ग्रुप के रूप में चीन पर 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाना, जिसे रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म होने के बाद पूरी तरह से वापस ले लिया जाएगा, इस घातक, लेकिन हास्यास्पद युद्ध को खत्म करने में भी बहुत मददगार होगा.' राष्ट्रपति ट्रंप ने जोर देकर कहा कि चीन का रूस पर मजबूत कंट्रोल है, यहां तक कि पकड़ भी है, और ये शक्तिशाली टैरिफ उस पकड़ को तोड़ देंगे.

ट्रंप ने अपना फोकस किया डायवर्ट

यह मांग एक साफ उलटफेर का संकेत है. हाल ही तक ट्रंप ने चीन को 30 प्रतिशत के हल्के टैरिफ से बचा लिया था, जबकि भारत को 50 प्रतिशत के भारी टैरिफ से दंडित किया था, अक्सर दोनों को मॉस्को के सबसे बड़े समर्थकों के रूप में एक ही सांस में रखा जाता था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मॉस्को पर दबाव बनाने के लिए नाटो देशों पर रूसी तेल खरीदारों पर टैरिफ लगाने का दबाव डालने के बाद, चीन ने शनिवार को वॉशिंगटन को एक सख्त और साफ संदेश देते हुए कहा कि वह न तो युद्ध की साजिश रचता है और न ही युद्ध में हिस्सा लेता है.

रूस पर दबाव बनाने की रणनीति

बीजिंग की ओर से अमेरिका पर यह तंज ट्रंप के उस पोस्ट के कुछ ही घंटों बाद आया है, जिसमें उन्होंने नाटो सदस्यों से रूस से तेल खरीद रोकने और रूस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक चीन पर 100 प्रतिशत तक प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था.

इसके अलावा, अमेरिका जी-7 देशों- जिनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर नाटो के सदस्य भी हैं, से आग्रह कर रहा है कि वे रूसी तेल के प्रमुख खरीदार भारत और चीन पर टैरिफ लगाकर रूस पर दबाव बढ़ाएं.

भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी

ट्रंप के लक्ष्य में यह बदलाव भारत-अमेरिका संबंधों में हफ़्तों से चली आ रही कड़वाहट के बाद आया है. इसके तहत वॉशिंगटन ने दशकों में अपनी सबसे कठोर बयानबाज़ी की थी, जिसमें ट्रंप के सहयोगियों ने भारत को 'रूस के लिए फंडिंग करने वाला' करार दिया था और यहां तक कि रूस-यूक्रेन संघर्ष को 'मोदी का युद्ध' तक कह दिया था. ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए अपने हमलों में जातिवादी एंगल जोड़ दिया और 'ब्राह्मणों' पर आम भारतीयों की कीमत पर मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया.

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन की तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत करते हुए दिखाया गया. इसके बाद ट्रंप ने खुद शिकायत की थी कि अमेरिका ने भारत को 'अंधरे में डूबे चीन' के हाथों खो दिया है.

SCO के तस्वीरों से घबराया अमेरिका!

एससीओ शिखर सम्मेलन के नज़ारे ने वॉशिंगटन को साफ़ तौर पर झकझोर दिया. पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मित्रता, हाथों में हाथ डाले चलना, खुलकर बातचीत करना, यहां तक कि तियानजिन में एक ही कार में साथ घूमना और शी जिनपिंग के साथ उनकी गर्मजोशी भरी मुलाक़ातें, दुनिया की तीन सबसे बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ती सहजता का प्रतीक थीं.

चीन के लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष के रूप में भारत पर निर्भर रहने वाले अमेरिकी प्रशासन के लिए बहुपक्षीय मंचों के जरिए नई दिल्ली का मॉस्को और बीजिंग पर दबाव डालना चिंताजनक बात है.

भारत झुकने को कतई तैयार नहीं

भारत की सख्ती ने वॉशिंगटन की बेचैनी और बढ़ा दी है. अमेरिका की तीखी आलोचना के बावजूद, नई दिल्ली ने अपनी सीमाओं पर झुकने से इनकार कर दिया है. खासकर अपने डेयरी और कृषि क्षेत्रों को खोलने पर, जिससे लाखों किसान तबाह हो सकते हैं.

ट्रंप की तरफ से भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ और रूसी तेल आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना लगाने से तनाव और बढ़ गया और रुकी हुई व्यापार वार्ता अटक गई. फिर भी, सरकार अपनी बात पर अड़ी रही और संकेत दिया कि किसी भी तरह की धमकी भारत के रुख को नहीं हिला पाएगी.

इस संकल्प को देखते हुए, साथ ही भारत, चीन और रूस के एक साथ आने की स्थिति को देखते हुए, वॉशिंगटन ने अपना रुख नरम करना शुरू कर दिया है. पिछले हफ़्ते, ट्रंप ने अचानक अपना रुख़ बदल दिया और प्रधानमंत्री मोदी को 'महान प्रधानमंत्री' और 'प्रिय मित्र' कहा. प्रधानमंत्री मोदी ने भी तुरंत जवाब दिया और अमेरिका को 'पक्का दोस्त और स्वाभाविक साझेदार' बताया. यह भरोसा भी जताया कि व्यापार वार्ता जल्द ही साझेदारी की असीमित संभावनाओं को उजागर करेगी.

वॉशिंगटन के बदले रुख की क्या वजह?

ट्रंप के सिपहसालारों ने भी अपने रुख में बदलाव किया है. वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, जिन्होंने कभी भारत की रूसी तेल खरीद के खिलाफ मोर्चा खोला था, अब मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं.

उन्होंने ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच व्यक्तिगत तालमेल पर ज़ोर देते हुए कहा, 'दो महान देश मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे.' हालांकि उन्होंने यह भी माना कि यह रिश्ता बहुत जटिल है. इसके विपरीत, नवारो ने अपनी तीखी आलोचना जारी रखी है. लेकिन अब उनका तीखापन और भी ज़्यादा अलग-थलग पड़ता दिख रहा है.

इस बदलाव के कारण बाहरी और घरेलू, दोनों हैं. घरेलू स्तर पर ट्रंप पर डेमोक्रेट्स, पूर्व अधिकारियों और यहां तक कि निक्की हेली जैसे रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वियों ने भी भारत के साथ दो दशकों की कड़ी मेहनत से बनाए गए संबंधों को खतरे में डालने के लिए हमला बोला है. भारतीय-अमेरिकियों को अलग-थलग करना, एक ऐसा डेमोग्राफी ग्रुप जो ट्रंप के प्रति लगातार गर्मजोशी दिखा रहा है, राजनीतिक जोखिम भी उठाता है. विदेश में, भारत का चीन और रूस के करीब जाना एक बुरे रणनीतिक सपने जैसा है जिसका ख़र्च अमेरिका नहीं उठा सकता.

भारत के रूस-चीन के साथ जाने का डर

बीजिंग पर फोकस करके, ट्रंप एक नए संतुलन का संकेत दे रहे हैं. जुलाई में 7.2 अरब डॉलर के रूसी जीवाश्म ईंधन की खरीद और मॉस्को पर अपनी पकड़ के साथ, चीन ही असली इनाम है. 3.6 अरब डॉलर के आयात और व्यापार की रेड लाइन पर झुकने को तैयार न होने वाली अडिग सरकार के साथ, भारत ने वॉशिंगटन को प्रभावी रूप से मजबूर कर दिया है.

नई दिल्ली के प्रति नरम रुख और बीजिंग के खिलाफ सख्त बयानबाजी, अमेरिका की परिवर्तनकारी रणनीति को उजागर करती है, जो भारत के प्रभाव और उसे मॉस्को-बीजिंग की बाहों में धकेलने की लागत को स्वीकार करती है,

फिलहाल, ट्रंप इस बात पर अड़े हैं कि वह प्रतिबंधों के ज़रिए रूस की वित्तीय स्थिति को तबाह करने के लिए तैयार हैं. लेकिन तभी जब नाटो देश एकजुट होकर रूसी तेल खरीदना बंद कर दें. हालांकि, इससे भी ज़्यादा अहम उनकी यह मांग है कि चीन पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जाए. ट्रंप के हिसाब से, भारत को बख्शना और बीजिंग को निशाना बनाना ही रूस पर चीन की पकड़ को तोड़ने का एकमात्र तरीका हो सकता है. साथ ही यह सुनिश्चित करने का भी कि अमेरिका, भारत को हमेशा के लिए न खो दे.

